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На границе с Беларусью нужно немедленно развернуть войска, потому что миграционный кризис – это часть гибридной агрессии Кремля, - Порошенко

На границе с Беларусью нужно немедленно развернуть войска, потому что миграционный кризис – это часть гибридной агрессии Кремля, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность", требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, являющегося частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении возвращение мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО.

"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточная аргументация для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польско-Литовской бригады", - добавил лидер "ЕС".

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"Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 километров украино-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украино-российская граница, после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко. Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета по созданию специальной миссии по обеспечению безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM, это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей, и присутствие наблюдателей, что позволит миру узнавать из независимых источников информацию о случаях обострения этой ситуации, поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины", - пояснил Порошенко.

Пятый президент отметил, что необходимо усиливать санкции мира против виновников кризиса.

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"Усилий Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию совершенно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украино-белорусской границы. Мы твердо убеждены, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, поскольку угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты нашего суверенитета, мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности", - считает Порошенко.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+46
Глас вопиющего в пустыне. Пусть Порошенко и имел ошибки, но главное он умел видеть.
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11.11.2021 16:19
+40
а шо бубочка ? а бубочка занят средним пальцем лероса
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11.11.2021 16:20
+38
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11.11.2021 16:27
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Глас вопиющего в пустыне. Пусть Порошенко и имел ошибки, но главное он умел видеть.
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11.11.2021 16:19 Ответить
та у порівнянні з вовкою імбецилом та представниками його презекоМанди Порох взагалі ідеальний Президент, та в принципі воно так і є кращими керівниками Держави за історію України, якщо не брати часи Київської Русі були Порох та Ющенко!
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11.11.2021 16:22 Ответить
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11.11.2021 16:27 Ответить
Навіть гівно Арістотеля порівнювати з арестовичем образливо для Арістотеля.
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11.11.2021 16:31 Ответить
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11.11.2021 16:34 Ответить
представників зелекоМанди можна порівнювати лише з представниками презекоМанди та каца.пами, щоб нікого не було образно!
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11.11.2021 16:38 Ответить
Ну, таке собі порівняння.
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11.11.2021 17:25 Ответить
ну Алексеич как всегда красава, а шо там клоун говорит по этому поводу?
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11.11.2021 17:09 Ответить
а шо бубочка ? а бубочка занят средним пальцем лероса
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11.11.2021 16:20 Ответить
або 21 коломойгомського
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11.11.2021 16:22 Ответить
Каким местом занят? А куда делся кулак каломойши?
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11.11.2021 17:17 Ответить
Пётр Порошенко президент всех здравомыслящих украинцев ! зеМРАЗИНУ ПОД ТРИБУНАЛ ЗА СОДЕЙСТВИЕ ОККУПАНТАМ во время войны
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11.11.2021 16:23 Ответить
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11.11.2021 16:29 Ответить
В короткий статье трижды(!!!) написали "Пятый Президент" )))
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11.11.2021 17:48 Ответить
п'ятий,
він
же-
сьомий !
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11.11.2021 16:24 Ответить
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11.11.2021 16:28 Ответить
видно не всіх імбецилів ковід підкосив!
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11.11.2021 16:31 Ответить
хм, а яка цьому розумна альтернатива?
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11.11.2021 16:36 Ответить
Там має бути якась десантна бригада, скоріше всього "80" і територіальної оборони, бо ***** піде за спинами "сірійських біженців" під прапорами білоруських "ополченців".
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11.11.2021 16:29 Ответить
Щоб загнати арабів в УКраїну , коли вони були в декількох кроках від омріяної Європи, звісно лише білоруської армії не вистачить. Кусатись будуть.
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11.11.2021 16:35 Ответить
ой, який же вася дебіл...
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11.11.2021 16:59 Ответить
Від імбецила чую.
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11.11.2021 17:25 Ответить
Фантастика ли? И как спустя годы смотрится решение Макрель приютить миллионы (!) зверушек?

Мечеть Парижской Богоматери
Год выпуска : 2006
Автор : Елена Чудинова
Жанр : Социально-психологическая фантастика
Описание : Евросоюз в одно прекрасное утро объявляет ислам государственной религией Собор Парижской Богоматери превращается в кафедральную мечеть, когда это случилось со Св. Софией в Константинополе. "Старые" европейцы сосланы в гетто, их дочери растасканы по гаремам и публичным домам. Католическая церковь уходит в катакомбы, как во времена гонения на первых христиан. Лишь горстка подпольщиков еще ведет борьбу.
Покориться или сражаться, пусть и без надежды победит, - такой выбор стоит перед всеми, кто еще помнит о своих корнях и готов противостоять нашествию "беженцев".
Грозное пророчество для Европы и всего "цивилизованного" мира в захватывающем романе Елены Чудиновой.
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11.11.2021 17:01 Ответить
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11.11.2021 17:13 Ответить
У кацапів іслам взагалі лідируюча релігія.
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11.11.2021 17:20 Ответить
макнула паранжу у кохфе на вафильной башне
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11.11.2021 18:28 Ответить
"Виктория и Абдул " - от этого фильма не только королевы и премьеры в гробу вертятся а и миллионы англичан (те шо в гробу) а через пару лет снимут фильм "Как Абдул Виктории вдул". Но вертеться в гробах уже никто не будет. Зато еще новые слова появятся.
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11.11.2021 20:41 Ответить
и все байрактары с джавелинами упаковать и переместить поближе к будке лукашеску...
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11.11.2021 16:32 Ответить
Отличительная черта Пэти: Говорит всегда правильные вещи. Контрольное слово "говорит".
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11.11.2021 16:33 Ответить
Так все познается в сравнении. Расскажите как наша страна "ожила" и мощно рванула вперед после того как народу жить и творить перестал мешать Порох?
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11.11.2021 16:36 Ответить
Разве статья была о том как "наша страна "ожила" и мощно рванула вперед"? К чему этот флуд? Лишь бы что-то ляпнуть?
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11.11.2021 16:39 Ответить
А к чему тогда ваш высер? Или в вопросах обороны и армии сейчас после 2019 стало лучше? Ключевые слова "сейчас стало".
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11.11.2021 16:42 Ответить
Стало лучше !
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11.11.2021 19:10 Ответить
Уже давно нужно было увеличить численность сухопутных войск Украины. Создать хотя бы 20 новых бригад.
Ибо нынешняя численнсть сухопутных войск в 140 тысяч, достаточна (на ротационной основе) только лишь для сдерживания пуйла на Донбассе.
А остальная часть Украины фактически не прикрыта.
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11.11.2021 16:35 Ответить
Чим платити і де бажаючих служити скільки знайдеш?
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11.11.2021 16:36 Ответить
Ну если во главе Минобороны ставить откровенного врага, постоянно срывающего выполнение военного госзаказа; назначающего на хлебные должности откровенных хапуг и прохиндеев... Немного найдется разумных людей служить в такой армии. Рыба плывет головой вперед. И тухнет тоже.
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11.11.2021 16:38 Ответить
при головнокомандуючому імбецилі вовану ніхто не захоче!
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11.11.2021 16:40 Ответить
Так ведь есть Слуги народа, вся надежда на них!
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11.11.2021 16:47 Ответить
Они только из под палки могут форсировать Днепр то на Запад ,то на Восток
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11.11.2021 17:43 Ответить
Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую оккупационную армию.
Оккупация рашистами новой части Украины, обойдётся Украине в тысячи раз дороже чем создание новых бригад сухопутных войск Украины.
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11.11.2021 16:44 Ответить
Какой ти бистрый рошеновский алень! Граница с Белорусью 1084 км. Где набрать войск для охвата этой границы????
Ну разве, что все бросим и пойдем с кострами границу стеречь. Магазины Рошен тоже закроем....
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11.11.2021 16:58 Ответить
Зелебобик, а ты чего возбудился? Это не для твоего ума задача - стратегические решения принимать. Тебе ж какая разница, главное - прекратить стрелять.
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11.11.2021 17:09 Ответить
только вот спрос на продукцию Рошен растет, а на сватов и квартал95 - падает
хотя любителей "благодати" от зеЛоха еще хватает.. не все нажрались "концом эпохи бедности"
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11.11.2021 17:12 Ответить
Пельку закрий , клоп смердючий😠
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11.11.2021 17:16 Ответить
а ты на что, зебил?)
вас 73% долбоящеров - можно призвать 2-3 млн.зебилов.
Платить - просмотром сватов и квартала95..
а мы.. мы устали от вАйны, теперь посмотрим как вы "поржете", "защищая" Украину
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11.11.2021 17:11 Ответить
Да им какая разница - Украина или УССР. Многие еще и порадуются.
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11.11.2021 17:19 Ответить
а шо мало тех кто погоны носит и умеет воевать? вон одних прокуроров сколько! не говоря уже о судьях с оружием , и сбу .
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11.11.2021 20:44 Ответить
прокуроры это вообще как спецназ, они разницу между Добром и Злом всей своей светлой душой чувствуют, и они в отличии от теробороны - отобранные и самые лучшие интеллектуально и обладают морально -волевыми качествами гораздо на порядок выше чем другие граждане Украины.
к тому же ,они каждый день со смертью и человечностью сталкиваются и карают Зло, и горой стоят за народ Украины.
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11.11.2021 20:48 Ответить
Благодаря кому у нас отряды самообороны и Нацгвардия существуют? Да клоун шутил об Украине-проститутке, когда первые отряды самообороны проливали кровь в 2013-м. А все эти совокупления клоуна в попытке поиграть в Пороха - пошлый плагиат, как и 99% шуток 95-го квартала.
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11.11.2021 17:12 Ответить
це так, нагадування зебілам про тероборону в 2018 році.
В цей час зеЛох офшорний бігав по баням к олігархам, висміював загиблих бійців ЗСУ та отримував гроші від міністерства оборони расеї на зйомки фільмів та серіалу "слуга урода"

https://ukrreporter.com.ua/politic/bijtsi-teroborony-pokazaly-prezydentovi-yak-zneshkodzhuvaty-miny.html
Бійці тероборони показали президентові, як знешкоджувати міни
 16.10.2018
У рамках робочої поїздки до Львівської області Петро Порошенко взяв участь у заходах до Дня бійця територіальної оборони, які відбулися в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.
Про це інформує «Український репортер» із посиланням на офіційний сайт президента.
Голова держави оглянув навчальні місця підготовки підрозділів, зокрема особового складу 64-го батальйону 103-ї окремої бригади територіальної оборони Львівської області.
Петро Порошенко також ознайомився з процесом навчання інженерно-саперного підрозділу. Бійці продемонстрували навички мінної безпеки, роботи із саморобними вибуховими пристроями, розвідки місцевості та знищення інженерних ***********.
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11.11.2021 17:17 Ответить
Яким же чином я вже три роки в теробороні, якщо Зеленський править лише два?
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11.11.2021 17:22 Ответить
70%тероборони -уклоністи 2014
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11.11.2021 18:29 Ответить
так, Гетьмане
саме так!
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11.11.2021 17:05 Ответить
Раз Порох сказал "надо", значит этого точно сейчас не будет. Зеля делает всё, как говорит Порох, но с опозданием на пол года-год.
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11.11.2021 17:12 Ответить
Клоун готовь сдать Украину путлеру, лишь бы Пороху насолить. Зеленое, тупорылое, закомплексованное чмо.
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11.11.2021 17:15 Ответить
Зенаркоша заслуговує на пожиттєвий термін , за всі свої злдіяння проти
України на користь кремлю!
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11.11.2021 17:19 Ответить
Точно злочын за злочыном.
То хартию с США о сотрудничестве подпишут, то ***** за бугор на..уй с Минским договрняком пошлют.
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11.11.2021 17:25 Ответить
Без Порошенко ну никак не разобраться военным, что им делать.
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11.11.2021 17:23 Ответить
Еще один главнокомандувач..
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11.11.2021 17:24 Ответить
Фантомные боли, головы уже нет, а она болит.
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11.11.2021 17:26 Ответить
Лікуйся , бенябот і негайно , інакше вилікують😡
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11.11.2021 17:29 Ответить
До речі, ботоферма Подоляка ;ЗЕдиджитал; фінансується з бюджету України. І диви скільки нульовок повилазило!
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11.11.2021 17:33 Ответить
Своего шоколадного боХа лечи, а то он в прошлом застрял
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11.11.2021 17:34 Ответить
Висітимуть всі зелені потвори за зраду украінських інтересів 😡
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11.11.2021 18:08 Ответить
Если Вы про народного депутата Порошенко - то в каком "прошлом" он застрял? Нардепы от оппозиции должны молча смотреть как зелёные барыги грабят страну, в то время как враг усиливает свои позиции и продолжает гибридную войну на всех фронтах?!
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11.11.2021 18:16 Ответить
Дмитро Ярош каже повна готовність №1...
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11.11.2021 17:42 Ответить
Если начнем концентрировать войска на границе с белорусами ...
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11.11.2021 17:42 Ответить
тогда у фюреров будет основание обвинить Украину в агрессивных планах против Беларусь. А Куйлу это так хочется аж не в мочь.
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11.11.2021 18:32 Ответить
Що такоє , знову обісратушки? Путя придьоть вайну начньот . Кац савєтут здатца.
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11.11.2021 21:25 Ответить
Крысы Мавзолейные,уже заправлены полные Джавелины и Байрактары,а генерал Залужный каже...,зустрінемо найкраще....
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11.11.2021 17:44 Ответить
Мы ни в луганской ни в Донецкой областях не развернули за 7 лет, "гумконвои" как ездили так и ездят из россии.... Абы ляпнуть для пиара.
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11.11.2021 17:48 Ответить
Заглохни , зефилософ 😠
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11.11.2021 18:09 Ответить
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11.11.2021 18:13 Ответить
РАБссиянцы,помните...город Ржев маршаль сраный Жюков штурмовал 11 месяцев подряд,немцы потеряли 57 000,рюссишэ зольдатэн 900 000....умелая оборона...залог здоровья...
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11.11.2021 17:50 Ответить
Дєрьмак не дозволить це зробити.
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11.11.2021 17:51 Ответить
Да все про вас извесмтно нашей разведке...что Хмырь Мавзолейный собрал резервитов,что танки Т-80 подощли на 150 км от границы с Украины...что закачков заслали сюда для координации действий...и прочую вашу сраную матню...стадо баранов... получите по полному тарифу...не сцыте это не больно....
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11.11.2021 17:56 Ответить
Ссылка что Лукашеску-пУТЛЕР собирает свои говновоЙска у границы с УКРАИНОЙ....https://youtu.be/ja2trbrHcwc
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11.11.2021 18:01 Ответить
Он предлагает поступить как Куйло - "боялись" что в Крыму будут натовские базы, поэтому и захватили Крым. На границе нет эскалации, но надо подтягивать войска, чтобы два фюрера обвинили Украину в нагнетании. Петрушка просто провокатор.
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11.11.2021 18:25 Ответить
Та ДА, а ти - панікер. Під час війни такі - перші в черзі на шибеницю.
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11.11.2021 21:29 Ответить
Капитан очевидность
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11.11.2021 19:13 Ответить
ЖмуРукуОбнимаю, как там Слепой Траст и оффшоры под расстрелы в Иловайске; а Роттердам++ , обескровливающий Украину??
Шулер и напёрсточник, мерзавец и подковёрный предатель
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11.11.2021 19:50 Ответить
Було б добре (для Пороха і порохоботів), якби на виборах 7-го гаранта виборців-порохофобів можна було б заСПАМити, заБАНити, або деактивувати, як на цьому форумі. Але ж так не станеться, тому, зважаючи на рейтинг Порохатого Бариги, що вперто і надійно стирчить у сраці,
"Сьомий П'ятому не світить!" ®
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11.11.2021 21:14 Ответить
 
 