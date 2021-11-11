На границе с Беларусью нужно немедленно развернуть войска, потому что миграционный кризис – это часть гибридной агрессии Кремля, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность", требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, являющегося частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении возвращение мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО.

"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточная аргументация для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польско-Литовской бригады", - добавил лидер "ЕС".

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"Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 километров украино-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украино-российская граница, после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко. Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета по созданию специальной миссии по обеспечению безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM, это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей, и присутствие наблюдателей, что позволит миру узнавать из независимых источников информацию о случаях обострения этой ситуации, поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины", - пояснил Порошенко.

Пятый президент отметил, что необходимо усиливать санкции мира против виновников кризиса.

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"Усилий Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию совершенно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украино-белорусской границы. Мы твердо убеждены, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, поскольку угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты нашего суверенитета, мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности", - считает Порошенко.