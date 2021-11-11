На границе с Беларусью нужно немедленно развернуть войска, потому что миграционный кризис – это часть гибридной агрессии Кремля, - Порошенко
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность", требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, являющегося частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении возвращение мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", - отметил Порошенко.
По словам пятого президента, это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО.
"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточная аргументация для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польско-Литовской бригады", - добавил лидер "ЕС".
"Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 километров украино-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украино-российская граница, после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко. Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета по созданию специальной миссии по обеспечению безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM, это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей, и присутствие наблюдателей, что позволит миру узнавать из независимых источников информацию о случаях обострения этой ситуации, поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины", - пояснил Порошенко.
Пятый президент отметил, что необходимо усиливать санкции мира против виновников кризиса.
"Усилий Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию совершенно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украино-белорусской границы. Мы твердо убеждены, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, поскольку угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты нашего суверенитета, мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности", - считает Порошенко.
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Мечеть Парижской Богоматери
Год выпуска : 2006
Автор : Елена Чудинова
Жанр : Социально-психологическая фантастика
Описание : Евросоюз в одно прекрасное утро объявляет ислам государственной религией Собор Парижской Богоматери превращается в кафедральную мечеть, когда это случилось со Св. Софией в Константинополе. "Старые" европейцы сосланы в гетто, их дочери растасканы по гаремам и публичным домам. Католическая церковь уходит в катакомбы, как во времена гонения на первых христиан. Лишь горстка подпольщиков еще ведет борьбу.
Покориться или сражаться, пусть и без надежды победит, - такой выбор стоит перед всеми, кто еще помнит о своих корнях и готов противостоять нашествию "беженцев".
Грозное пророчество для Европы и всего "цивилизованного" мира в захватывающем романе Елены Чудиновой.
Ибо нынешняя численнсть сухопутных войск в 140 тысяч, достаточна (на ротационной основе) только лишь для сдерживания пуйла на Донбассе.
А остальная часть Украины фактически не прикрыта.
Оккупация рашистами новой части Украины, обойдётся Украине в тысячи раз дороже чем создание новых бригад сухопутных войск Украины.
Ну разве, что все бросим и пойдем с кострами границу стеречь. Магазины Рошен тоже закроем....
хотя любителей "благодати" от зеЛоха еще хватает.. не все нажрались "концом эпохи бедности"
вас 73% долбоящеров - можно призвать 2-3 млн.зебилов.
Платить - просмотром сватов и квартала95..
а мы.. мы устали от вАйны, теперь посмотрим как вы "поржете", "защищая" Украину
к тому же ,они каждый день со смертью и человечностью сталкиваются и карают Зло, и горой стоят за народ Украины.
В цей час зеЛох офшорний бігав по баням к олігархам, висміював загиблих бійців ЗСУ та отримував гроші від міністерства оборони расеї на зйомки фільмів та серіалу "слуга урода"
https://ukrreporter.com.ua/politic/bijtsi-teroborony-pokazaly-prezydentovi-yak-zneshkodzhuvaty-miny.html
Бійці тероборони показали президентові, як знешкоджувати міни
16.10.2018
У рамках робочої поїздки до Львівської області Петро Порошенко взяв участь у заходах до Дня бійця територіальної оборони, які відбулися в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.
Про це інформує «Український репортер» із посиланням на офіційний сайт президента.
Голова держави оглянув навчальні місця підготовки підрозділів, зокрема особового складу 64-го батальйону 103-ї окремої бригади територіальної оборони Львівської області.
Петро Порошенко також ознайомився з процесом навчання інженерно-саперного підрозділу. Бійці продемонстрували навички мінної безпеки, роботи із саморобними вибуховими пристроями, розвідки місцевості та знищення інженерних ***********.
саме так!
України на користь кремлю!
То хартию с США о сотрудничестве подпишут, то ***** за бугор на..уй с Минским договрняком пошлют.
Шулер и напёрсточник, мерзавец и подковёрный предатель
"Сьомий П'ятому не світить!" ®