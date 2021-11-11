РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5917 посетителей онлайн
Новости Война
2 600 0

С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове. ФОТОрепортаж

С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 ноября, в городе Яворов Львовской области состоялась церемония прощания с Виталием Николаевичем Павлыськом, 29.11.1973 года рождения, уроженцем Яворова, главным сержантом, военнослужащим 7-й роты 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, погибшим 7 ноября около 14.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ со стороны российских войск.

Об этом говорится на фейсбук-странице Яворовского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Яворове попрощались с Героем Украины Виталием Павлыськом! Пусть с миром на небесах покоится Наш Герой, а Господь да наградит его венцом мужества и святости в раю! Вечная Слава Герою! Слава Украине!" – указывается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом попрощаются завтра на Львовщине. ФОТО

С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 01
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 02
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 03
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 04
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 05
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 06
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 07
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 08
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 09
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 10
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 11
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 12
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 13
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 14
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 15
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 16
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 17
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 18
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 19
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 20
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 21
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 22
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 23
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 24
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 25
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 26
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 27
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 28
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 29
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 30
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 31
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 32
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 33
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 34
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 35
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 36
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 37
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 38
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 39
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 40
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 41
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 42
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 43
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 44
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 45
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 46
С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове 47

Автор: 

похороны (1528) военнослужащие (6115) Ян Осока (1501) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Львовская область (2898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 
 