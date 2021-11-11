С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 ноября, в городе Яворов Львовской области состоялась церемония прощания с Виталием Николаевичем Павлыськом, 29.11.1973 года рождения, уроженцем Яворова, главным сержантом, военнослужащим 7-й роты 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, погибшим 7 ноября около 14.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ со стороны российских войск.

Об этом говорится на фейсбук-странице Яворовского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Яворове попрощались с Героем Украины Виталием Павлыськом! Пусть с миром на небесах покоится Наш Герой, а Господь да наградит его венцом мужества и святости в раю! Вечная Слава Герою! Слава Украине!" – указывается в сообщении.

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