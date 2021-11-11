Посол России: Украина в НАТО – это для нас неприемлемо. Утрачена возможность заставить Киев остановить войну
Россия негативно оценивает Хартию о стратегическом сотрудничестве, подписанную Украиной и США.
Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Посольства России в США.
"Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну", - заявил Антонов.
Посол назвал Хартию "набором лозунгов, причем вредных", и заявил, что каждая строчка документа якобы заряжена на противодействие России.
"Хочется верить, что американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в Хартии", - добавил Антонов.
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А кацап краще б помовчав, поки Діду його не вислав в "горящую тундру" 😂
или я ...что -то путаю?
Только для Вас, Украина будет ВОООООООООООООООООООООТ таким членом НАТО.
А чем может ответить бункерное ссыкло - Вова Путин-Х#уйло?
Мультфильмами и карикатурами французкого журнала Charlie Hebdo. Совпадение? Не думаю.
Вешнякова сурово отчитали за резкую фразу про Вике-Фрейбергу
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/veshnyakova-surovo-otchitali-za-rezkuyu-frazu-pro-vike-frejbergu.d?id=44248093&all=true
ВОРОГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ДРУГ!
ДРУГ МОГО ВОРОГА - МІЙ ВОРОГ!
Ось це прислів'я воно дуже допомагає українцям розібратися хто дійсно Україні вірний друг з яким слід дружити і укладати любі договори, а хто наш лютий кривавий ворог окупант. Ворог якого слід нещадно знищувати і назавжди гнати зі своєю рідною але тимчасово окупованої української землі Криму і Донбасу, звільняючи її від нього.
Посол Росії: Україна в НАТО - це для нас неприйнятно. Втрачено можливість змусити Київ зупинити війну..."
Не "посол", а "пішов". Думаю що його вже стільки разів посилали, що напрямок він знає.
Молдова,Грузия,Украина имеющие внеблоковый статус - оккупированно РФ - ОДКБ от 7% до 25% территории каждой из стран!
Беларусь имеет внеблоковый статус - идёт оккупация РФ-ОДКБ 100% территории!
Еще вопросы кому и для чего нужен "внеблоковый статус"?