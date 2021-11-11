Посол России: Украина в НАТО – это для нас неприемлемо. Утрачена возможность заставить Киев остановить войну

Россия негативно оценивает Хартию о стратегическом сотрудничестве, подписанную Украиной и США.

Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Посольства России в США.

"Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну", - заявил Антонов.

Посол назвал Хартию "набором лозунгов, причем вредных", и заявил, что каждая строчка документа якобы заряжена на противодействие России.

"Хочется верить, что американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в Хартии", - добавил Антонов.

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