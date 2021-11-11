В Полтаве антивакцинаторы пытались "штурмовать" COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полтавские медики показали пакеты с умершими от COVID-19 и больных под аппаратами ИВЛ, которые не были вакцинированы от коронавируса.

Во время вчерашней пресс-конференции в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА "Полтавщина" обратилась с просьбой предоставить ограниченный доступ отдельным журналистам к моргу, где хранятся тела умерших от заболевания коронавирусом, и инфекционной больницы или самостоятельно опубликовать видео или фотографии. Основанием для такого обращения стали события, происходившие в Полтаве 9 ноября. Тогда часть активакцинаторов пытались "штурмовать" 5-ю городскую больницу, потому что подозревали завышение показателей по госпитализации, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в Полтавской ОГА отреагировали на просьбы журналистов. Пресс-служба предоставила фотографии из секционного отделения областного патологоанатомического бюро.

В черных пакетах тела умерших вследствие осложнений от COVID-19. В облгосадминистрации отметили, что все они были не вакцинированы.

Также были предоставлены видео по реанимации областной инфекционной больницы. В частности, из палаты, где люди получают кислородную поддержку из концентраторов или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что похожую ситуацию в последнее время наблюдают каждый день.

В черных пакетах тела умерших от COVID-19.





В ОГА отметили, что все они были не вакцинированы.





