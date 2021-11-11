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Новости Коронавирус и карантин
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В Полтаве антивакцинаторы пытались "штурмовать" COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полтавские медики показали пакеты с умершими от COVID-19 и больных под аппаратами ИВЛ, которые не были вакцинированы от коронавируса.

Во время вчерашней пресс-конференции в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА "Полтавщина" обратилась с просьбой предоставить ограниченный доступ отдельным журналистам к моргу, где хранятся тела умерших от заболевания коронавирусом, и инфекционной больницы или самостоятельно опубликовать видео или фотографии. Основанием для такого обращения стали события, происходившие в Полтаве 9 ноября. Тогда часть активакцинаторов пытались "штурмовать" 5-ю городскую больницу, потому что подозревали завышение показателей по госпитализации, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в Полтавской ОГА отреагировали на просьбы журналистов. Пресс-служба предоставила фотографии из секционного отделения областного патологоанатомического бюро.

В черных пакетах тела умерших вследствие осложнений от COVID-19. В облгосадминистрации отметили, что все они были не вакцинированы.

Также были предоставлены видео по реанимации областной инфекционной больницы. В частности, из палаты, где люди получают кислородную поддержку из концентраторов или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что похожую ситуацию в последнее время наблюдают каждый день.

В Полтаве антивакцинаторы пытались штурмовать COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ 01

В черных пакетах тела умерших от COVID-19.


В Полтаве антивакцинаторы пытались штурмовать COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ 02

В ОГА отметили, что все они были не вакцинированы.


В Полтаве антивакцинаторы пытались штурмовать COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ 03
В Полтаве антивакцинаторы пытались штурмовать COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ 04

Автор: 

ОГА (2388) Тахтаулове (763) врачи (1514) лечение (922) морг (43) Ян Осока (1501) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+80
Штурмують? Окей - впустити, і залишити на тиждень в якості санітарів. Хай побачать, що воно таке насправді.
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11.11.2021 16:57
+59
Ідіоти
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11.11.2021 16:54
+52
Впустить в морг. Закрыть на ночь. Утром показать дуракам пальцем, где ближайший пункт вакцинации.
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11.11.2021 16:57
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в такой антисеанитарии находится..подушки простынит и бабки---зомби бунт давайте надо грабануть веломагаз..))
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12.11.2021 10:05 Ответить
А чого непускати, пустіть одного,двох. громадяни мають право перевірити,куди йдуть їх гроші. Як би не було що утаювати то ніхто б так не противився? Правда?
Маленька брехня породжує велику недовіру!
Та й ботів налетіло , вже 4 та сторінка страшилок, ознака того що явна брехня котру вони покликані прикривати.
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12.11.2021 10:27 Ответить
кстати.. выглядит прибл. как когда Рашка атаковала Мишу. то же самое - нагнетание и .... Миша сдал официально кусок страны(Антиколорадос пишет так)
так и тут - УУУУУУ, вирус, давай.те....(а вот тут варианты будут. дельты и альфы и прочие гаммы...)
сорри за русский, мне так удобней.
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12.11.2021 11:07 Ответить
Коли нема чим крити приходиться пропагандою жити!
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12.11.2021 20:02 Ответить
ну наверно, наверно
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12.11.2021 21:56 Ответить
особливо тупим..

у звичайний час ТАК просто в епідемлікарні не впускають "з вулиці"...

тим більше в час епідемії...
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12.11.2021 11:54 Ответить
Звичайно щоб не попалитися часом.
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12.11.2021 20:00 Ответить
Чому не пускати сторонніх в морг ? Ти зовсім того чи так аби не мовчки ?
Тебе туди і в звичайний час ніхто не пустить )
Хто кого покриває ? Те що більшість різними способами пересіклась в житті з тією сранню і говорить свою думку - це прикривання ? Мда ....
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28.12.2021 10:30 Ответить
На початку 2020 забирав тіло батька з моргу. Ходив усюди і ніхто нікого не спиняв. Приходилось санітарів "активувати" -об відвезли з реанімації в морг.
Якщо тебе хтось не пускає в лікарню, школу, садочок -він або злочинець або психічно хворий або ще достатньо не "активований мозок" має з допомогою кримінальної справи.
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28.12.2021 11:12 Ответить
Закрыть дебилов в морге нужно было.
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12.11.2021 10:38 Ответить
..поставив "лайк".. може з"явиться "масло у голові" у 73%вих дебілів-експериментаторів-антивакцинаторів (а може ідіотам краще не підказувати? - може хоча б Україні буде легше дихати без них?... бо навіть кум, тупорилий (так йому і кажу) прихильник узкого миру, не слухає мене, перехворівшого (схоже - вже двічі, без довідки МОЗ((((, бо (виїхав на хутір, сам, у ліс, подалі від людей), а слухає хвойд хйла: шарія-Гадю...)(
вакцінуйтеся, зебіли.....(((
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12.11.2021 11:50 Ответить
Як сумно стає коли читаєш коменти від "аниваксерів".. У яких з логікою, критичним мисленням повна біда.

1. Всі розвинуті країни без виключення вакцинувались на 65%-85% і колять вже третью дозу + колять дітям від 5 років. В Африці вакциновано 1,5%, в країнах третього світу таких як РФ Україна 15-20% питання одне нам приклад з Африки брати чи ми просто не можемо аналізувати інформацію, відділяти маніпуляцію, брехню від правди??

2. Світ змінюється і ковід не перша і неостання зараза за часи людства, якщо цю заразу не вдастся вивести, то прийдеться колотись кожен рік.. бо ковід б"є не лише по окремій людині, а по всій економіці та іншим сферам таким як медицина, спорт, туризм і т .д.

3.Перехворіти отримати імунитет і вайинуватись це як отримати полотком по голові чи підзатильника долонею, де молоток це перехворіти.. А ще коли людина хворіє особливо в легкій формі вона розносить вірус і заражає десятки деякі сотні інших.. які можуть і не пережити це .
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12.11.2021 18:35 Ответить
"А ще коли людина хворіє особливо в легкій формі вона розносить вірус і заражає десятки деякі сотні інших.. які можуть і не пережити це."

Відносно молоді знайомі захворіли та заразили літніх батьків. Врятувати їх не вдалось, померли. Усі, звичайно ж, невакциновані. Можна тільки собі уявити, що вони тепер відчувають.
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15.11.2021 00:17 Ответить
про логіку - це добре. Вас нічого у Вашій розповіді не напружує: Всі розвинуті країни без виключення вакцинувались на 65%-85% і колять вже третью дозу + колять дітям від 5 років.?
- тобто дві дози не допомогли, треба третю? А дітям навіщо?
Мда, з такими ідіотами, остануться на Землі лише африканці та інші китайці
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15.11.2021 15:07 Ответить
Колять третю дозу тому, що в розвинутах країнах почали вакцинуватися набагато раніше, ніж в Україні, і через півроку вже антитіл недостатньо для повноцінної боротьби з вірусом, для цього і потрібна третя доза. А дітям - тому, що вони розносять вірус, і тому, що від нових штаммів хворіють і діти також (можете ознайомитися із статистикою).
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18.11.2021 14:48 Ответить
У Европі йдуть потужні протести проти обколювання шмурдяком. Цифри вакцинованих завищені на 40%. Ось навіть в моєму будинку з 60 вакциновано-6.
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18.11.2021 12:55 Ответить
Не такі вже і потужні, і в основній масі - русскоговорящие. Вакцинованих в рази більше.
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18.11.2021 14:50 Ответить
смішні тролі і сктофаксоцефали
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12.11.2021 19:27 Ответить
а что умершего от инсульта или перемолотого в дтп трупа не могут для фото положить в мешок? С какой поры мешок вдруг стал признаком одной болезни? л@дская пропаганда нужной властям точки зрения.
Передача по радио. О пользе вакцинации. Ведущий трет как это полезно. Пошли звонки в прямом эфире. Дозвонювач- после прививок у меня были такие и такие последствия. Ведущий ой что-то вас плохо слышно, перезвоните и выключают из эфира.
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15.11.2021 09:44 Ответить
опитування відносно вакцинації (чи іншого важливого питання): вирішив зателефонувати, то так і не зміг діждатися зєднання - відповідає, що номер занятий. А може хитрі телеканали на потрібну відповідь виділяють кілька апаратів, а на ту, що їм не подобається - лише один? Адже є можливість якось маніпулювати?
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15.11.2021 15:11 Ответить
Так после прививок он может звонить, последствия пройдут. А невакцинированные и позвонить не могут: либо в реанимации, либо в мешке уже.
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18.11.2021 14:52 Ответить
совкові ваги ще пам'ятавуть епоху брєжнєвського застою...
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15.11.2021 14:13 Ответить
так і ніхто із медичних всезнайок типу антипа так і не прояснив: навіщо вони там? Я думаю, що справжня відповідь би багатьох шокувала...
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15.11.2021 15:13 Ответить
Навіщо щось показувати? Менше за Зеленського проголосує.
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15.11.2021 15:21 Ответить


Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака Борис Ермак - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.

Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко " https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Цена измены - $40 миллионов. Почему власть отрицает проведение "вагнеровской" спецоперации и при чем здесь Ермак ", передает RegioNews.

В расследовании говорится о том, что начиная с 1999 года бизнес-партнером действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ООО "Интерпромфинанс Украина" является гражданин Российской Федерации Рахамим Емануилов, а директором этой компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

"Но Рахамим Емануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин", - говорится в расследовании.

Также Рахамим Емануилов в 2018 году был владельцем ООО "Медийная группа Европейского партнерства", а руководителем компании был Андрей Ермак.

Кроме того, Андрей Ермак руководил компанией ООО "Медийная группа Европейского партнерства" в то время, как ее совладельцем был Рахамим Емануилов.
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16.11.2021 06:01 Ответить
Если бы вакцина была платной, у нас бы лица в очередях били бы друг другу. Это как ремень безопасности для дебила: что бесплатно, то развод, ведь он один умный, а вокруг долбоёбы. У коллеги мать при смерти, он всё про рептилоидов и илюминатов говорит, пусть говорит, пока сам не окочурится
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16.11.2021 08:55 Ответить
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