В Полтаве антивакцинаторы пытались "штурмовать" COVID-больницу из-за подозрения в завышении показателей госпитализации: ОГА показала переполненный морг и пациентов на ИВЛ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полтавские медики показали пакеты с умершими от COVID-19 и больных под аппаратами ИВЛ, которые не были вакцинированы от коронавируса.
Во время вчерашней пресс-конференции в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА "Полтавщина" обратилась с просьбой предоставить ограниченный доступ отдельным журналистам к моргу, где хранятся тела умерших от заболевания коронавирусом, и инфекционной больницы или самостоятельно опубликовать видео или фотографии. Основанием для такого обращения стали события, происходившие в Полтаве 9 ноября. Тогда часть активакцинаторов пытались "штурмовать" 5-ю городскую больницу, потому что подозревали завышение показателей по госпитализации, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня в Полтавской ОГА отреагировали на просьбы журналистов. Пресс-служба предоставила фотографии из секционного отделения областного патологоанатомического бюро.
В черных пакетах тела умерших вследствие осложнений от COVID-19. В облгосадминистрации отметили, что все они были не вакцинированы.
Также были предоставлены видео по реанимации областной инфекционной больницы. В частности, из палаты, где люди получают кислородную поддержку из концентраторов или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Медики отмечают, что похожую ситуацию в последнее время наблюдают каждый день.
В черных пакетах тела умерших от COVID-19.
В ОГА отметили, что все они были не вакцинированы.
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Маленька брехня породжує велику недовіру!
Та й ботів налетіло , вже 4 та сторінка страшилок, ознака того що явна брехня котру вони покликані прикривати.
так и тут - УУУУУУ, вирус, давай.те....(а вот тут варианты будут. дельты и альфы и прочие гаммы...)
сорри за русский, мне так удобней.
у звичайний час ТАК просто в епідемлікарні не впускають "з вулиці"...
тим більше в час епідемії...
Тебе туди і в звичайний час ніхто не пустить )
Хто кого покриває ? Те що більшість різними способами пересіклась в житті з тією сранню і говорить свою думку - це прикривання ? Мда ....
Якщо тебе хтось не пускає в лікарню, школу, садочок -він або злочинець або психічно хворий або ще достатньо не "активований мозок" має з допомогою кримінальної справи.
вакцінуйтеся, зебіли.....(((
1. Всі розвинуті країни без виключення вакцинувались на 65%-85% і колять вже третью дозу + колять дітям від 5 років. В Африці вакциновано 1,5%, в країнах третього світу таких як РФ Україна 15-20% питання одне нам приклад з Африки брати чи ми просто не можемо аналізувати інформацію, відділяти маніпуляцію, брехню від правди??
2. Світ змінюється і ковід не перша і неостання зараза за часи людства, якщо цю заразу не вдастся вивести, то прийдеться колотись кожен рік.. бо ковід б"є не лише по окремій людині, а по всій економіці та іншим сферам таким як медицина, спорт, туризм і т .д.
3.Перехворіти отримати імунитет і вайинуватись це як отримати полотком по голові чи підзатильника долонею, де молоток це перехворіти.. А ще коли людина хворіє особливо в легкій формі вона розносить вірус і заражає десятки деякі сотні інших.. які можуть і не пережити це .
Відносно молоді знайомі захворіли та заразили літніх батьків. Врятувати їх не вдалось, померли. Усі, звичайно ж, невакциновані. Можна тільки собі уявити, що вони тепер відчувають.
- тобто дві дози не допомогли, треба третю? А дітям навіщо?
Мда, з такими ідіотами, остануться на Землі лише африканці та інші китайці
Передача по радио. О пользе вакцинации. Ведущий трет как это полезно. Пошли звонки в прямом эфире. Дозвонювач- после прививок у меня были такие и такие последствия. Ведущий ой что-то вас плохо слышно, перезвоните и выключают из эфира.
Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака Борис Ермак - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.
Об этом говорится в расследовании журналистки Любови Величко " https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Цена измены - $40 миллионов. Почему власть отрицает проведение "вагнеровской" спецоперации и при чем здесь Ермак ", передает RegioNews.
В расследовании говорится о том, что начиная с 1999 года бизнес-партнером действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака в ООО "Интерпромфинанс Украина" является гражданин Российской Федерации Рахамим Емануилов, а директором этой компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.
"Но Рахамим Емануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин", - говорится в расследовании.
Также Рахамим Емануилов в 2018 году был владельцем ООО "Медийная группа Европейского партнерства", а руководителем компании был Андрей Ермак.
Кроме того, Андрей Ермак руководил компанией ООО "Медийная группа Европейского партнерства" в то время, как ее совладельцем был Рахамим Емануилов.