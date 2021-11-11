Петиция Стерненко о запрете гражданам РФ въезжать на территорию Украины набрала более 25 тыс. голосов
Петиция активиста Сергея Стерненко президенту Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Предложение инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины по состоянию на 17-00 11 ноября 2021 года набрало 25097 голосов.
Петиция была зарегистрирована 2 ноября.
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+52 Иван Иван #488996
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+27 Andy Jumeirach
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А на вату пох, эти придурки до гробовой доски будут топить за русский мир и голосовать зажопу.
Хоча, по цій петиції можна поставити brake point і відслідкувати реакцію зеленої паскуди.
Подібний дуже потужний триггер щодо оцінки зеленський-зрадник безсумнівно зараз знаходиться в площині білоруських біженців і що зараз воно втворить.
Що ж зробить янєлох?
Тоді наш "гарант" нікуди не дінеться. Хіба що зупинить збір підписів достроково
Слава Украине!
Не можем запретить въезд из России, так как там много родственников и друзей наших граждан, как мы можем ломать узы и семьи и т.д. и т.п., и это приведет к ещё большей обиде жителей раисси на Украину, а мы этого не хотим, мы за мир и тра-ля-ля.
Скриньте.