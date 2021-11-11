Петиция Стерненко о запрете гражданам РФ въезжать на территорию Украины набрала более 25 тыс. голосов

Петиция активиста Сергея Стерненко президенту Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Предложение инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины по состоянию на 17-00 11 ноября 2021 года набрало 25097 голосов.

Петиция была зарегистрирована 2 ноября.

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