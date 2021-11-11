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Петиция Стерненко о запрете гражданам РФ въезжать на территорию Украины набрала более 25 тыс. голосов

Петиция Стерненко о запрете гражданам РФ въезжать на территорию Украины набрала более 25 тыс. голосов

Петиция активиста Сергея Стерненко президенту Украины об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Предложение инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины по состоянию на 17-00 11 ноября 2021 года набрало 25097 голосов.

Петиция была зарегистрирована 2 ноября.

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Автор: 

россия (95413) петиция (356) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+52
давно пора вводить визовый режим с совком
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11.11.2021 17:09
+27
Захотіли москалі стати українцями. Прийшли вони в одне українське село, в хату де жив старий, самотній дід і питають: - Дєда, как нам стать украінцамі? Дід й каже: - Бачите он ту високу гору? Москалі: - Да, відім.. Дід: - А на ній високий камінь бачите? Москалі: - Да.. Дід: - Ото залізьте не цей камінь і крикніть "Я УКРАЇНЕЦЬ!", і станете українцями. Вилізли вони на ту гору і бачать що разом на камінь не вилізуть, і один каже: - Давай ти мєня подсадіш, а я вилєзу, дам тєбє руку і крікнєм. Підсадив він його, той виліз і кричить: - Я УКРАЇНЕЦЬ! Другий каже: - Так давай мнє руку паскарей. А той і відповідає: - Пішов нахер, москаль паршивий!
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11.11.2021 17:12
+26
Включно тих з ОРДЛО, що отримали паспорти з куркою і їздять переоформлювати українські пенсії.
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11.11.2021 17:22
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Поддерживаю петицию Стерненко
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11.11.2021 18:34 Ответить
Молодцы! Только власть у нас не читающая и петиции не читают. Надо чтобы Байден её прочитал и позвонил Зеле.
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11.11.2021 18:44 Ответить
По закону, власть может забить на петицию, но прогундосить почему забила обязана.
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11.11.2021 18:59 Ответить
Только - ЗА!!!!!!!
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11.11.2021 18:45 Ответить
А що робити з тими москалями, які давно Україну окупували і не приховують своїх русскоміровскіх поглядів, зневажаючи все українське, насамперед мову?
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11.11.2021 18:55 Ответить
Уважающий себя украинец, не поедет подымать экономику агрессора, тем более есть куча других стран, где можно подзаработать неплохо.
А на вату пох, эти придурки до гробовой доски будут топить за русский мир и голосовать зажопу.
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11.11.2021 18:57 Ответить
И шо, теперь половина депутатов ВР и их родственники не смогут въехать?
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11.11.2021 19:03 Ответить
дЕрмак запретит въезд кураторам? ну, ну...
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11.11.2021 19:45 Ответить
Який жах ! Пра, Сірожка ?
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11.11.2021 20:07 Ответить
Звичайно, що тому хто прогнувся під єрмака та зелену зрадницьку мерзоту - віри немає. Але бульбашки хороші. Брати не слід, бо самі з часом полопаються.
Хоча, по цій петиції можна поставити brake point і відслідкувати реакцію зеленої паскуди.
Подібний дуже потужний триггер щодо оцінки зеленський-зрадник безсумнівно зараз знаходиться в площині білоруських біженців і що зараз воно втворить.
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11.11.2021 20:07 Ответить
Всё! киркоров не проползёт, повалий не прокраётся, лабуда не проскочит !
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11.11.2021 21:19 Ответить
я давним-давно писав, що всім власникам паспорту зі зображенням пЄтуха-мутанта в'їзд в Україну має бути заборонено! Жаль, що ОПУ відморозиться від тої петиції...
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11.11.2021 21:37 Ответить
А як рве рабів ***** від цієї петиції.... краса....
Що ж зробить янєлох?
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11.11.2021 22:04 Ответить
Треба не зупинятись і набрати 25 млн
Тоді наш "гарант" нікуди не дінеться. Хіба що зупинить збір підписів достроково
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11.11.2021 22:24 Ответить
Я підписав цю петицію, але думаю з нею буде ж те саме, що з петицією Кондратюка
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11.11.2021 22:40 Ответить
а нашим франківським вуйкам можна хати москалям будувати? Або харківській ваті їздити шось перепродувати?
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11.11.2021 22:54 Ответить
Я тоже отдал свой голос! Нехер тут свиноте всякой шастать!!!!!!!!!
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11.11.2021 23:12 Ответить
Я поддерживаю эту петицию!
Слава Украине!
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11.11.2021 23:19 Ответить
Кремлядці повинні зрозуміти, що вони тепер небажані на території України внаслідок проімперського курсу своєї країни. А таких в Кремляндії десь 98 % як що не більше
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12.11.2021 00:08 Ответить
Вангую ответ на петицию:

Не можем запретить въезд из России, так как там много родственников и друзей наших граждан, как мы можем ломать узы и семьи и т.д. и т.п., и это приведет к ещё большей обиде жителей раисси на Украину, а мы этого не хотим, мы за мир и тра-ля-ля.

Скриньте.
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12.11.2021 01:36 Ответить
Взбздне пісеграй підтримати.Бо буде свати фсе.І в шіріньку окурку заглянути не дадуть.
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12.11.2021 06:44 Ответить
Я поддерживаю. Слава Украине !
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12.11.2021 07:58 Ответить
Не бачу сенсу в їхньому знаходженні на нашій території.
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12.11.2021 08:12 Ответить
Как смысл? Ведь плесень все равно разрешит.
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12.11.2021 08:27 Ответить
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