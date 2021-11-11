Войска РФ с начала суток 11 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по позициям украинских воинов у Марьинки.
В направлении Новозвановки войска РФ трижды вели огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
У Троицкого русские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В сторону Крымского враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Mikhail Golub
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