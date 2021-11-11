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Новости Война
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Войска РФ с начала суток 11 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток 11 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по позициям украинских воинов у Марьинки.

В направлении Новозвановки войска РФ трижды вели огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого русские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Автор: 

обстрел (26982) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
ЗЕперемир'я триває.
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11.11.2021 17:18
+2
Пресс-центр ООС, видать, подавая такую информацию, полагает, что украинцы, читающие эту туфту, есть полными дебилами! Ну какой идиот поверит в то, что заставить противника прекратить артиллерийский обстрел из гаубиц 122 калибра и минометов 120 калибра,- можно из стрелкового оружия, которое не запрещено "минскими", да еще и находящегося на расстояниях для стрельбы, недосягаемых для автоматов и пулеметов???
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11.11.2021 17:55
+1
перерыв на капитуляцию закончился по ходу..

Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1458804392518459392 47 мин



Сивоху вернули
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11.11.2021 17:18
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перерыв на капитуляцию закончился по ходу..

Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1458804392518459392 47 мин



Сивоху вернули
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11.11.2021 17:18 Ответить
Це ж жарт?
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11.11.2021 17:35 Ответить
хотелось бы, НО нет..
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11.11.2021 17:40 Ответить
Капець...
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11.11.2021 17:46 Ответить
трио ЗЕ-коллаборантов ...
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11.11.2021 17:45 Ответить
ЗЕперемир'я триває.
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11.11.2021 17:18 Ответить
Пресс-центр ООС, видать, подавая такую информацию, полагает, что украинцы, читающие эту туфту, есть полными дебилами! Ну какой идиот поверит в то, что заставить противника прекратить артиллерийский обстрел из гаубиц 122 калибра и минометов 120 калибра,- можно из стрелкового оружия, которое не запрещено "минскими", да еще и находящегося на расстояниях для стрельбы, недосягаемых для автоматов и пулеметов???
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11.11.2021 17:55 Ответить
если бы не было такого количества "дебилов" в обществе, то пресс-центр естественно информацию так не подавал бы
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11.11.2021 19:19 Ответить
Як тільки не називають лагідно ,російська федерація і так далі,їм одне назва фашисти і підараси.....
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11.11.2021 18:02 Ответить
.... и ни один байрактар кстати не пострадал
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11.11.2021 19:20 Ответить
Какие нехорошие оккупанты! Ведут подлый вогонь!...Главное перестать стрелять и не открывать вогонь в ответ, что бы не у кого не вызвать озабоченности!.. А до следующего использования Байрактара осталось 349 дней! Который по традиции должен пальнуть хлопушкой один раз в год!
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11.11.2021 19:42 Ответить
 
 