Войска РФ с начала суток 11 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по позициям украинских воинов у Марьинки.

В направлении Новозвановки войска РФ трижды вели огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого русские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом простились в Яворове. ФОТОрепортаж

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.