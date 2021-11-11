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Швеция осталась открытой для украинцев при условии полной вакцинации или отрицательного теста, - Кулеба
Граждане Украины могут въезжать в Швецию при наличии отрицательного теста или полной вакцинации.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте", - говорится в сообщении.
Кулеба добавил, что уже 10 стран ЕС сохранили возможности для поездок украинцев.
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Andrew86
показать весь комментарий11.11.2021 17:34 Ответить Мне нравится 0
Саша Кот #491926
показать весь комментарий12.11.2021 05:15 Ответить Мне нравится 1
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Alex Roze #489217
показать весь комментарий12.11.2021 05:06 Ответить Мне нравится 1
Саша Кот #491926
показать весь комментарий12.11.2021 05:15 Ответить Мне нравится 0
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