Швеция осталась открытой для украинцев при условии полной вакцинации или отрицательного теста, - Кулеба

Граждане Украины могут въезжать в Швецию при наличии отрицательного теста или полной вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что уже 10 стран ЕС сохранили возможности для поездок украинцев.

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