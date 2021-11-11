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Новости Коронавирус и карантин
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Швеция осталась открытой для украинцев при условии полной вакцинации или отрицательного теста, - Кулеба

Швеция осталась открытой для украинцев при условии полной вакцинации или отрицательного теста, - Кулеба

Граждане Украины могут въезжать в Швецию при наличии отрицательного теста или полной вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что уже 10 стран ЕС сохранили возможности для поездок украинцев.

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Автор: 

карантин (16729) Швеция (999) Кулеба Дмитрий (2880)


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Кулебе надо бы уточнить: многие страны Европы НЕ ПРИЗНАЮТ сегодня и не признают в будущем китайскую Короновак. Швеция Короновак признаёт.
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11.11.2021 17:34 Ответить
CoronaVac спасёт этот мир!
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12.11.2021 05:15 Ответить
... оно, это о чём? Замерзающим полуголодным старикам, оно читает сказки про Снежную Королеву или Карлсона-элгэбэтэшника?!?
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12.11.2021 05:06 Ответить
Здесь полная вакцинация у половины левая. Вот шведы наивные...
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12.11.2021 05:15 Ответить
 
 