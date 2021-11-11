Восемь экссотрудников СБУ в Крыму, ныне офицеры ФСБ РФ, подозреваются в хакерских атаках на госорганы Украины, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора заочно уведомлено о подозрении в совершении государственной измены восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины – ныне офицерам ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В ходе расследования разоблачено подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armageddon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность к совершению противоправных действий бывших работников Главного управления СБУ Крыма. Во время прохождения службы в органах СБУ в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности, после совершения измены они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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В ходе следствия были собраны доказательства, что бывшие сотрудники украинских спецслужб с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей Украины, создание скрытых технических каналов утечки информации, сбор конфиденциальной информации, похищение идентификаторов доступа и персональных данных в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений, блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов, проведение акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации.