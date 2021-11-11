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Новости Силовики
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Восемь экссотрудников СБУ в Крыму, ныне офицеры ФСБ РФ, подозреваются в хакерских атаках на госорганы Украины, - Офис генпрокурора

Восемь экссотрудников СБУ в Крыму, ныне офицеры ФСБ РФ, подозреваются в хакерских атаках на госорганы Украины, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора заочно уведомлено о подозрении в совершении государственной измены восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины – ныне офицерам ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В ходе расследования разоблачено подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armageddon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность к совершению противоправных действий бывших работников Главного управления СБУ Крыма. Во время прохождения службы в органах СБУ в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности, после совершения измены они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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В ходе следствия были собраны доказательства, что бывшие сотрудники украинских спецслужб с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей Украины, создание скрытых технических каналов утечки информации, сбор конфиденциальной информации, похищение идентификаторов доступа и персональных данных в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений, блокирование работы государственных и корпоративных электронных ресурсов, проведение акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов Российской Федерации.

Автор: 

Крым (26373) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) ФСБ (1935) хакер (1181) государственная измена (1534) Офис Генпрокурора (2463)


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так конечно сбу и другие прокуроры и судьи сбежавшие туда с секретными документами и флэшками и знаниями про всех и всё и как... да ещё их сослуживцы кореша по службе здесь остались и сдают инфу в рашуку ...вот почему так всё у нас и не складывается так как хотелось бы со всеми делами в стране и войной.. стукачи и предатели изменники везде...((
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11.11.2021 18:29 Ответить
Так вони засуджені (хоча б заочно) за зраду Батьківщини?
Якщо ні, - то це показник дієздатності нашої правової системи.
Вірніше, - недієздатності.
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11.11.2021 19:37 Ответить
То прийміть вже нарешті закон про переслідування злочинців будь де на планеті (як це в США та РФ) і якщо засудженого військового злочинця неможливо доправити до Суду, то він має бути знищений на місці.
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11.11.2021 19:52 Ответить
Татарова,Демченка під носом не бачать, а тих хто втік до свинособак побачили. Скоро підозри мабуть вручать.))
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11.11.2021 23:33 Ответить
Нужен Украинский МОССАД, предатели присяги украинскому народу должны быть ликвидированы в независимости от тяжести преступления, без срока давности
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12.11.2021 01:02 Ответить
Должны разобраться с этим вопросом работники СБУ, в будущем работники ФСБ.
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12.11.2021 06:53 Ответить
У нас такими майбутніми ексспівробітниками напічкані і фсбу, і прокурватура, і суди, і поліція.
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12.11.2021 10:05 Ответить
 
 