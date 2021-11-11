Гражданин Германии, подозреваемый в мошенническом завладении почти миллионом евро, задержан в Киеве, - Нацполиция

Фигурант, занимая должность главы компании, мошенническим путем завладел средствами холдинга – 950 тыс. евро. Сегодня, 11 ноября, оперативники Нацполиции задержали иностранца в столице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций НПУ.

"Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола 65-летний гражданин Германии находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве, что привело к затруднительному материальному положению и злоупотреблению доверием", - отмечается в сообщении.

Установлено, что мужчина, будучи на руководящей должности в иностранной компании, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконный перевод 950 тысяч евро на счет другого учреждения, не имеющего права на получение средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.

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"Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и жил в Киеве.

"Сегодня работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины согласно запросу Офиса генерального прокурора и согласно информации Интерпола установили местонахождение и задержали разыскиваемого.

В настоящее время с правонарушителем проводятся следственные действия и решается вопрос дальнейшей экстрадиции.

За совершение указанных преступлений согласно законодательству Федеративной Республики Германия мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", - резюмируется в сообщении.