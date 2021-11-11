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Гражданин Германии, подозреваемый в мошенническом завладении почти миллионом евро, задержан в Киеве, - Нацполиция

Фигурант, занимая должность главы компании, мошенническим путем завладел средствами холдинга – 950 тыс. евро. Сегодня, 11 ноября, оперативники Нацполиции задержали иностранца в столице.

Об этом Цензор.НЕТ  сообщили в департаменте коммуникаций НПУ.

"Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола 65-летний гражданин Германии находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве, что привело к затруднительному материальному положению и злоупотреблению доверием", - отмечается в сообщении.

Установлено, что мужчина, будучи на руководящей должности в иностранной компании, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконный перевод 950 тысяч евро на счет другого учреждения, не имеющего права на получение средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.

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"Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и жил в Киеве.

"Сегодня работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины согласно запросу Офиса генерального прокурора и согласно информации Интерпола установили местонахождение и задержали разыскиваемого.

В настоящее время с правонарушителем проводятся следственные действия и решается вопрос дальнейшей экстрадиции.

За совершение указанных преступлений согласно законодательству Федеративной Республики Германия мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", - резюмируется в сообщении.

Гражданин Германии, подозреваемый в мошенническом завладении почти миллионом евро, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Автор: 

Германия (6938) мошенничество (1220) Нацполиция (16437)


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Жулики считают Украину дном , куда можно залечь ; граница , якобы , на замке и поэтому любая паскуда приезжает и делает здесь все , что пожелает ...
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11.11.2021 19:38 Ответить
И никто (!) в государстве Украина не контролирует въехавших, соблюдение ими правил проживания, нарушение сроков пребывания в Украине, словно это территория, а не государство.
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11.11.2021 20:37 Ответить
всего мильон ?

беня мильярды мошенническим путём гребёт - и службы это не интересует
вот где то НАБУ , блин, в дорогих носках ?
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11.11.2021 23:02 Ответить
Сдаю мошенническую "малину" : -Мошенники скрываются на Банковой.
Особые приметы: главарь хреном на рояле "мурку" играет.
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12.11.2021 07:14 Ответить
 
 