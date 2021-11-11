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Украина в течение двух часов получала аварийную энергетическую помощь из Словакии, - "Укрэнерго"

Украина в течение двух часов получала аварийную энергетическую помощь из Словакии, -

Помощь понадобилась, потому что на Бурштынской ТЭС из-за свищей в котлах произошло аварийное отключение двух блоков.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"11 ноября с 16:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь с энергосистемы Словакии размером 100 МВт", - рассказали в компании.

Активировать помощь пришлось из-за аварийного отключения блоков №9 и №4 "ДТЭК Бурштынской ТЭС". Отключение произошло из-за свищей в котлах.

Также читайте: Веерные отключения электроэнергии не планируются, - Шмигаль

Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове "Бурштынской ТЭС".

В 18:00 активация аварийной помощи была завершена.

Автор: 

Словакия (976) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+19
Госпідарі госпідарюють...
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11.11.2021 18:52
+8
Не будет аварийных веерных отключений, не разгоняйте панику - вещал намедни один недонаполеон.
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11.11.2021 18:57
+8
Догосоподарювалися клоуни.
Якщо електрику закуповуємо закордоном - це вже повний пісєц в країні чи ще нєт?!
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11.11.2021 18:58
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Госпідарі госпідарюють...
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11.11.2021 18:52 Ответить
можно без Г, - .п..ідарі п..ідарюють
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11.11.2021 20:14 Ответить
зато не Барыга и смешно
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11.11.2021 20:16 Ответить
Не будет аварийных веерных отключений, не разгоняйте панику - вещал намедни один недонаполеон.
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11.11.2021 18:57 Ответить
Заграница нам поможет 🙃
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11.11.2021 19:16 Ответить
Догосоподарювалися клоуни.
Якщо електрику закуповуємо закордоном - це вже повний пісєц в країні чи ще нєт?!
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11.11.2021 18:58 Ответить
Тобто допомоги з "братньої" Біларусі вже не вистачає?
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11.11.2021 19:00 Ответить
Хоть пасмейомся. Ну змешно же ж. 21 століття, а ми будемо дякувати найвеличнішому янелоху що є електроенергія в розетках. 50 на 50 але є. Зато не "барига".
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11.11.2021 19:01 Ответить
"Активізувати допомогу довелося через аварійне віключення блоків №9 та №4 "ДТЕК Бурштинської ТЕС". Відключення сталося через свищі в котлах." якись звізьдєсь ! У кивіві майже поголовно свищі у головах ,а ніхто ніяких котлів з соснами чомусь не відключають!
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11.11.2021 19:02 Ответить
это сейчас когда морозов еще нет. а что будет когда будут морозы -20?
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11.11.2021 19:03 Ответить
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11.11.2021 21:32 Ответить
це перша ластівка. пора їх смикати за яйла. країна з п"ятьма атомними, низкою ГЕС пішла просити енергетичну милостиню
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11.11.2021 19:05 Ответить
В ті часи Україна експортувала електроенергію!!!
Львів ... нацкорпус... березеь 2019

Ті ж часи Кихв , "рух нових сил" святого саака
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11.11.2021 21:43 Ответить
Это просто трындец...А ведь еще не было экстримной эксплуатации электростанций, бо еще нет морозов... Зебуины не годнi просчитать любые риски... или не хотят (по запиту муйла).
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11.11.2021 19:07 Ответить
Зелевиборці казали,що точно буде весело. Веселитесь,95 рулит.
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11.11.2021 19:07 Ответить
Зебил, босс 95-го, поперся в президенты, теперь 95-ый для меня представляется сборищем дыбилов...
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11.11.2021 19:14 Ответить
****, кожна кухарка може керувати енергосистемою країни.
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11.11.2021 19:09 Ответить
Сбіглися москалі та порохоботи, з зрадою. Всё пропало, маарозы, замёрзнееем. Але жодне падло з кодли навіть і не цікавиться нічим крім "зради", мовчите наприклад про те що від учора вивели з ППР один ректор на АЕС та в мережу добавилося виробництво енергії на рівні 604 Мват.
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11.11.2021 19:20 Ответить
на якій АЕС і яке воно має значення для хабу Бурштинської ТЕС ?.
хоча гумунітаріям важко зрозуміти як саме фунциклює енергетична сестема.
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11.11.2021 19:54 Ответить
У нас їх на одній руці можливо порахувати. Тому, не довго шукати. Щоб зрозуміти. А має значення для роботи енергосистеми взагалі.
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11.11.2021 20:09 Ответить
чудово що запустили, бо сонячна генерація зараз до пердели, а споживання буде тільки наростати.
а його можна перекрити тільки ТЕС генерацією, тому якщо не буде вдосталь вугілля будуть аварійні відключення
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11.11.2021 20:56 Ответить
В час пікового вживання (18_00) ВДЕ генерує лише 204 МВатт. Але в цей час максимум видають ГЕС+ГАЕС. (3863 МВатт). ГЕС то як ГЕС, а ось цікава ГАЕС. І чомусь знову,ж, ні кацапи ні порохоботи про це ні пари з вуст. А для стабільності роботи всієї енергосистеми, ГАЕС дуже важливу роль відіграють. За два роки ГАЕС змогли збільшити в генерації майже 2000 Мватт. А це дозволяє в рік економити достобіса багато вугілля понад 300 тисяч тон. І те що при Петру потрібно було на 300 тисяч тон в рік більше вугілля спалювати, ніхто звичайно не враховує. Енергетика в Україні дуже змінюється, але порохоботи та кацапи ж про це звісно не будуть розказувати. Вони будуть верещати, ось при петру було стільки запасів, а зараз меньше.. змерзнемо.
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11.11.2021 21:13 Ответить
ясно і тут винен рошенко, ну і певно згадані вами ГЕСи тільки при каденції зеідіота модернізували, а не ще за ненависного чоколадного барона .
я бачу як змінюється енергетика, пісдтанції доживають свій вік і вже не за горами нові тарифи для заміни олігархам інфраструктури за наш кошт.
п.с. мати запас вугілля на зиму то для вас певно дикість, сподіваєтесь що вона буде тепла, напевно.
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11.11.2021 21:27 Ответить
Мати запас то таки має бути.. Але те що кількість вже не потрібна така, нікого зовсім не хвилює...
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11.11.2021 21:40 Ответить
ТЮ запас має бути завжди, тим більше це критична інфраструктура, бо ніхто не застрахований як від форс мажорів з поставками, так і від реально холодної зими.
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11.11.2021 21:44 Ответить
Може поясните чому на моєму районі світло кожен день стало зникати. Недавно на цілий робочий день відключили бо їм конче треба було пофарбувати трансформаторну будку, влітку часу не було. Зразу економія світла і газу бо газові котли без електрики теж не працюють.
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11.11.2021 22:39 Ответить
Вибачте, але що там у Вас в Чехії твориться, в енергетиці, звідки нам знати. Може газ дуже дорогий.
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11.11.2021 22:42 Ответить
Тепер свіщі,потім іщі, а коли Словакам при подальшому свіщі-іщі не буде вистачати своєї електроенергії тоді буде аварійне не віялове відключення
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11.11.2021 19:25 Ответить
Криза минет папизже.
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11.11.2021 19:31 Ответить
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11.11.2021 19:45 Ответить
Докерувалися кретини тупоголові...
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11.11.2021 19:38 Ответить
Дебилы , а откуда свищи в котлах? А чего вы летом делали как готовились к зимнему сезону? почему угля не запасли? Шо это у нас за укрэнерго такое? И не сомневаюсь , что при этом руководство зарплату себе сотнями тысяч начисляет??? Да докерувались! Гандоны…..
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11.11.2021 19:49 Ответить
Может кого то уже посадить пора за халатность и неподготовлен к зиме? А то ведь так и будет…. Да зеля???
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11.11.2021 19:51 Ответить
не розганяй волну, главзебіл так сказав запліснявілому стаду.
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11.11.2021 19:59 Ответить
ну нічо хоч паржом у темноті на різдвяні свята. А то лохторат вже і забув як це було колись
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11.11.2021 19:57 Ответить
лохторат вже і забув як це було колись
***********
І забув, що ці бєзобразія припинила Юлія Тимошенко, притиснувши неплатежі олігархів.
За що її й посадили до буцегарні першого разу двадцять років тому.

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11.11.2021 20:51 Ответить
ой б..я тільки не потрібно цю потвору яка ці відключення і організувала до лику святих приписувати.
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11.11.2021 21:37 Ответить
ТочЬна! І сама себе посадила!
От же жЬ хитра сволочЬ!
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11.11.2021 21:41 Ответить
думає всі мають память як у акваріумної рибки ?
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11.11.2021 21:47 Ответить
Так. Більшість лохторату має обмежену оперативну пам'ять, - запам'ятовує тільки те, що йому впєндюрюють олігархічні телеканали.
Ви, - яскравий приклад цього процесу. Пам'ятаєте тільки те, що вам вклали у обмежений обсяг пам'яті. Все, що суперечить цьому, - агресивно відкидаєте.

Приборкання паливної мафії

Першим віце-прем'єром Кабінету Міністрів України Тимошенко стала за прем'єрства Віктора Андрійовича Ющенка.

Напрямком її діяльності був паливно-енергетичний комплекс, який потребував негайних реформ. Україну стрясали так звані «віялові» відключення електроенергії. Збої в постачанні енергії критично позначалась у сільській місцевості: різко зупинялися інкубатори, тепличні комплекси, тваринницькі ферми. В країні процвітала корупція, а стратегія розвитку занепадала.

Своєчасні рішення Тимошенко

Насамперед Тимошенко проаналізувала виробників електричної енергії: атомні, вугільні та мазутні електростанції. Вартість 1 кВт енергії на кожному енергоблоці складала від 4,5 коп. на гідростанціях і до 15 копійок на вугільних.

Як зупинили відключення електроенергії?

Дев'яності запам'яталися не лише шахрайськими схемами, але і відключеннями світла. Тепер ми знаємо, що це були взаємопов'язані речі. Олігархи зверталися до Кабінету Міністрів України і отримували наряди на електричну енергію, «прив'язані» до типу генерації. Кому вдавалося отримати електроенергію з гідростанцій, мали найбільший прибуток, ті, хто отримував її з теплових блоків - несли збитки. Як правило, страждали державні бюджетні організації.

Проаналізувавши ситуацію, Тимошенко вирішила боротися з корупцією жорсткими методами. Вона ініціювала ухвалення рішення, згідно з яким усі генератори, що виробляли електроенергію, передавали її державі по собівартості.

Реалізація згаданого вище принципу знищила корупційну схему. І всі, хто хотів розподіляти, чи продавати електроенергію, купували її в держави за єдиною ціною і продавали по одній ціні.

Юлії Тимошенко вдалося зекономити бюджетні кошти, і зупинити «віялові» відключення. Олігархи відреагували на це хвилею брехливих статей у ЗМІ.
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11.11.2021 21:58 Ответить
Незважаючи на те що ДТЕК залишилось без вугілля на зиму ,статки Ахметова ростуть як на дріждях,за минулий рік доходи олігарха збільшились майже в три рази .Він за щось відповідає в цій краіні ?,спочатку підбурював "народ донбасу"коли побачив що втратив контроль перебрався в Украіну і черговий " подвиг"залишив підконрольні теплові електростанціі без вугілля ,це його пряма відповідальність.
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11.11.2021 20:16 Ответить
Взагалі-то, на мій погляд, в питанні енергетики (і, гадаю, у багатьох інших) потрібно розрізняти дві окремі проблеми.
З одного боку -- це повні профани або малокомпетентні люди в Уряді, ВР та на місцях, якими керує повний нуль з Банкової. Всі ці персони довели державну енергетичну галузь на передодні зими майже до повного виснаження.
Але з іншого боку багатьом пересічним потрібно, дивлячись у дзеркало, сказати правду в очі , що кожен є великим шанувальником халяви та шари.
Див не буває і, якщо хронічно волати про "високі" тарифи і популістські стримувати їх апелюючи до "свого, українського" вугілля, "свого, українського" газу з низькою собівартістю виробництва., яких достатньо для населення. А різного штибу опозиція активно такі думки вкидає у голови пересічних, то врешті решт ситуація рано чи пізно підходить до такого сумного підсумку. Нинішні керманичі, як і всі попередні, перебуваючи при владі, та переймаючись своїми падаючими рейтингами, зробили все від них залежне аби не підняти тарифи до економічно обґрунтованого рівня.
Що я маю на увазі? У видобуток того чи іншого енергетичного компоненту потрібно вкладати кошти на буріння нових свердловин, на закладення нових шахт та забоїв, на обладнання. Інакше видобуток починає падати, старі шахти/свердловини виснажуються, ресурс обладнання завершується.
Окрім цього вироблена електрика має передаватися на певні відстані. Це теж інфраструктура, яка має термін служби і яку потрібно оновлювати. І кошти на все це закладаються у тарифи, так само, як і зарплати працівників, які все це обслуговують.
Піднімати тарифи потрібно було давно, тоді були б кошти і на запаси перед зимою і на ремонти, але ж хіба ця ідея знайде відгук у серцях полум'яних ораторів-коментаторів? Питання риторичне.
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11.11.2021 20:41 Ответить
А хто ж тепер за все це, буде відповідати !??? Чи як завжди... Іщі, свіщі.???
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11.11.2021 20:52 Ответить
На юге Одесской области Зеленский получил 90% голосов

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11.11.2021 21:52 Ответить
"...Відключення сталося через свищі в котлах..."

Хто там свистів в котлах?
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11.11.2021 22:10 Ответить
 
 