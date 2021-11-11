Чем выше будет тариф на распределение газа, тем меньше сторонников будет у президента, - политолог
Рост тарифа на распределение газа повысит суммы в платежках украинцев, а это, в свою очередь, обрушит рейтинг властей.
Об этом заявил политолог Игорь Попов, комментируя требование ряда облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, повысить тариф на распределение газа в несколько раз, что приведет к удорожанию кубометра газа для украинцев на 2-8 грн в разгар зимнего сезона.
"Кто именно повысил тарифы, они (украинцы, - ред.) не будут разбираться. Виновата власть и высшее политическое руководство. Если платежка будет вдвое больше, чем в прошлом году - значит, рейтинг обвалится тоже вдвое", - сказал Попов в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, власти должны сейчас принимать решения, которые сделают невозможным рост тарифов, и именно эта проблема должна быть предметом рассмотрения на заседаниях правительства и СНБО, а не второстепенные вопросы, которые в последнее время на них рассматриваются. Политолог подчеркнул: от оперативности реагирования власти на болезненные для населения вопросы напрямую зависит ее рейтинг.
"Никарагуа - это очень важно, просто критично. Но я ожидал решений по тем вопросам, которые наши зрители определяют как первоочередные. Это эпидемия, тарифы, и что власти делают именно по этому поводу, какие решения принимаются для того, чтобы уменьшить этот эффект. И оно все отражается в рейтингах", – объяснил Попов.
Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.
Напомним, недавно ряд облгазов представили проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почем за высер, рашотролль?
Власть должна? Нет. Тариф большой рейтинг маленький? Нет.
Основное слово Фирташ !!!
Пора понимать кто тебя имеет!
Да но с ним бороться не надо у него рейтинг 0%.
привет нелохам
При зеленском что то таких рывков пока не наблюдается.