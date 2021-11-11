Путин пожаловался Меркель на украинские беспилотники: "Киев все больше делает ставку на силовые методы"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели уже вторые переговоры за двое суток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты.", - отмечается в сообщении.
Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами.
Кроме того, Путин заявил о дестабилизирующем и опасном характере активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море.
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Пам'ятаєте?
4 марта 2014 года.
"Путин: пусть попробуют стрелять в женщин и детей. Мы будем стоять сзади."
а не ми самі (
https://mobile.twitter.com/geomysl/status/1458887206257369090 1 ч
Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обещала, что не даст его в обиду всяким полякам и прочим украинцам, и будет и дальше валить всё на Лукашенко.
"Вастамнет!" - добавила она кокетливо в конце разговора.