Путин пожаловался Меркель на украинские беспилотники: "Киев все больше делает ставку на силовые методы"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели уже вторые переговоры за двое суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты.", - отмечается в сообщении.

Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Кроме того, Путин заявил о дестабилизирующем и опасном характере активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море.

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