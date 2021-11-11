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Путин пожаловался Меркель на украинские беспилотники: "Киев все больше делает ставку на силовые методы"

Путин пожаловался Меркель на украинские беспилотники:

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели уже вторые переговоры за двое суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты.", - отмечается в сообщении.

Также лидеры РФ и ФРГ обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Кроме того, Путин заявил о дестабилизирующем и опасном характере активности вооруженных сил США и других стран НАТО в Черном море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на границе Польши и Беларуси: Меркель просила Путина повлиять на режим в Минске, Путин предложил говорить с Лукашенко

Автор: 

беспилотник (3559) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31225) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+43
"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту Президент Росії звернув увагу на деструктивну політику Києва"

"****, яке тобі діло до "внутрішньоукраїнського конфлікту"", пані Ребентроп не запитала в ху№ла?
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11.11.2021 19:09
+25
беспилотник уничтожил мирную гаубицу, которая мирно обстреливала украинских жителей... Нет предела путинского цинизма...
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11.11.2021 19:27
+25
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11.11.2021 19:46
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Страница 2 из 2
У відповідь фрау Рібентропп прошепотіла: " Майн лібер Вольдемар, я теж надзвичайно стурбована!" і дала йому цицьку, а він дав її посаду у "Газпромі".
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11.11.2021 20:06 Ответить
Вони ще розмовляють з шизонутим диктатором та вбивцею народів ******.... міцно підсіли на кацапський газ.... щоб знову не домовились як у 1939му про розділ та захоплення світу!
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11.11.2021 20:10 Ответить
Украине треба сделать ответный жест и обсудить с Меркель,москальские РЭБ на Домбабве и БУК сбивший МН 17.Ну это же возмутительно!Що делают москальские РЭБ,мешающие нашим беспилотникам патрулировать ?!
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11.11.2021 20:10 Ответить
Было бы желание и нормальное руководство страны - можно и ракет наделать и самолетов и много кое чего.
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11.11.2021 20:12 Ответить
А что ***** с Германией хочет сделать? Белоруссию, что ли..?
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11.11.2021 20:12 Ответить
Один раз шмальнули из Байрактара и сразу немецкой комсомолке в жилетку побежал плакаться?
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11.11.2021 20:13 Ответить
Ябеда.
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11.11.2021 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HN1awmvXCig Дивіться передачу Юрія Луценка. З Олександром Турчиновим .
На цю тему
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11.11.2021 20:23 Ответить
Сейчас наверное пора смотреть и реагировать на брифинг Порошенко-Турчинова. https://www.youtube.com/watch?v=giFxBGhrgTg https://www.youtube.com/watch?v=giFxBGhrgTg

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11.11.2021 20:37 Ответить
А ТИМ ЧАСОМ...
Путін намагається почати наступну фазу гібридної війни проти Заходу. Зараз кордони ЄС в Польщі з території Білорусі атаковано тисячами "біженців з родинами", яких ГРУ і ФСБ Рассіі разом з КГБ Бєлоруссіі вербують в Іраку, Афганістані, Сирії, і десятками літаків звозять до Мінська, перекидаючи на штурм кордонів ЄС...

Пам'ятаєте?
4 марта 2014 года.
"Путин: пусть попробуют стрелять в женщин и детей. Мы будем стоять сзади."
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11.11.2021 20:43 Ответить
Немцем немного даже жаль - они и руководителей государства выбрали лояльных к Газпрому, а газ все равно у них дорогой.
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11.11.2021 20:45 Ответить
Ніхт, Дойчланд дасишт фершейн. Дойчен ессен волен унд секс хаббен. РУСІШ ШВАЙНЕН даст іст фантастіш!!! Я!!! Я!!!!
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11.11.2021 21:56 Ответить
Значит Украина движется в правильном направлении. Нужно в десять раз ускорить производство и в сто раз увеличить количество беспилотников!
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11.11.2021 20:56 Ответить
погано тільки, що бпл для України виробляє Туреччина,
а не ми самі (
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11.11.2021 22:18 Ответить
А шо такое, байрактары в любом супермаркете, ***** иди поплачь, падла ботоксная
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11.11.2021 21:01 Ответить
тобто лисий карлик вважає щоденні кацапські обстріли українців мирними методами??? А якщо свиням прилітає у відповідь, то це вже силовий метод? Ну це логіка повністю в дусі москалів! І не прикопаєшся.
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11.11.2021 21:34 Ответить
я-я, вальдемар, их ферштее
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11.11.2021 21:36 Ответить
Вы нам даёте запустить северный поток, мы решаем вопрос с мигрантами
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11.11.2021 21:40 Ответить
да, самый настоящий шантаж
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11.11.2021 22:39 Ответить
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11.11.2021 22:02 Ответить
Неозвученная мысль подружки -"Так , сопли подотри . А вообще какого хрена ты там на Донбассе делаешь ? И это ещё Украина за Крым всерьёз не взялась ..."
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11.11.2021 22:03 Ответить
Вся суть коцапской свиньи-залезть на чужой сайт,нагадить где только можно под чужим флагом,стесняясь своего😂🌷×××
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11.11.2021 22:40 Ответить
Geo Mysl@geomysl

https://mobile.twitter.com/geomysl/status/1458887206257369090 1 ч



Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обещала, что не даст его в обиду всяким полякам и прочим украинцам, и будет и дальше валить всё на Лукашенко.
"Вастамнет!" - добавила она кокетливо в конце разговора.
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11.11.2021 23:06 Ответить
та ми за своїх загризем
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11.11.2021 23:07 Ответить
срется Байрактаров вонючее *****. Ответить-то нечем
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11.11.2021 23:13 Ответить
Зеленый барыга не уймется - продолжает зарабатывать на крови. А ведь обещал перестать стрелять.
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11.11.2021 23:39 Ответить
Путлер обставляется со всех сторон, ищет поддержки в «противодействии украинским провокациям», готовится обострять войну, и в это время грозит Европе нашествием беженцев и энергетическим кризисом. Старая чекистская сволочь
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12.11.2021 00:37 Ответить
Ой! ******* поза-а-аловалось Мелкель! ******* аби-и-идели! )))))))
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12.11.2021 02:51 Ответить
Все должны ( во всем мире и на заседании ООН) должны петь известную песенку ,,Путин- ху@ло,, и ходить в бренде ,, ПТН- ПНХ,,..Пусть он туда идёт и не возвращается.
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12.11.2021 07:33 Ответить
)))) Так ты еще и ябеда!
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12.11.2021 07:43 Ответить
А так же поблагодарил фрау за поставку двигателей в московитские дроны
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12.11.2021 11:19 Ответить
Путин опять сбрехал. Минскими соглашениями беспилотники не запрещены
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12.11.2021 13:37 Ответить
Бабушки - электорат х-ла....
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12.11.2021 15:19 Ответить
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