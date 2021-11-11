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Новости ДТП
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Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция

Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция

Водителю, который сегодня сбил на переходе двух подростков в Харькове, грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция по факту инцидента открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, 34-летний водитель автомобиля "Toyota", задержанный в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

"Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября водитель в Харькове совершил наезд на двух подростков на переходе. Его задержали полицейские.

Смотрите также: Водитель, совершивший наезд на подростков в Харькове, задержан. Вероятно, он под действием наркотиков, – Монастырский. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7671) Харьков (7460)


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Топ комментарии
+14
Тварини,б'ють людей,як мух. Немає на них ,,суда Лінча,,.
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11.11.2021 19:56
+12
ему грозит попадос на деньги а судье который будет вести дело грозит улучшение материального состояния
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11.11.2021 20:19
+11
А что мешает сейчас нашим самым честным справедливым совестливым объективным и НЕПОДКУПНЫМ судьям после этого ДТП снова "засудити на ххх років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік"?

Опыт уже есть, контакты и телефоны в прокуратуре и судах есть - а чё?
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11.11.2021 19:57
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Тварини,б'ють людей,як мух. Немає на них ,,суда Лінча,,.
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11.11.2021 19:56 Ответить
он машину эту украл? или бензин на нее?
неплохо живут карманники.
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11.11.2021 20:15 Ответить
А что мешает сейчас нашим самым честным справедливым совестливым объективным и НЕПОДКУПНЫМ судьям после этого ДТП снова "засудити на ххх років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік"?

Опыт уже есть, контакты и телефоны в прокуратуре и судах есть - а чё?
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11.11.2021 19:57 Ответить
Тебе известно за какую кражу его судили до этого, что бы обвинять судей во взятничестве? Не за все сажают, и не только у нас, а в Америках всяких.
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11.11.2021 20:17 Ответить
Он сегодня перед дтп закладку брал на том же авто - в сети есть видео так что, у Коленьки Харьковского есть достойный конкурент 😡
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11.11.2021 22:17 Ответить
У нас КОРРУПЦИИ нет!
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11.11.2021 20:21 Ответить
Мажоры, судьи, прокуроры, следаки и т. д. все знают об этом уже давно.
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11.11.2021 20:59 Ответить
И нормальные люди тоде уже еачали это понимать.
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11.11.2021 21:01 Ответить
x` xj xthtp gktxj/
чё чо через плечо
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11.11.2021 20:31 Ответить
Нихрена ему не будет. Как только резонанс утихнет, дело закроют.
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11.11.2021 20:12 Ответить
Водія позашляховика Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків на пішохідному переході в Харкові, навесні цього року було засуджено за крадіжку.
"У травні 2021 року чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
Наразі 39-річного водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За словами очевидців, водій одразу після ДТП кричав і намагався довести, що він не винен. У мережі до того ж з'явилося відео до аварії, де видно, що Toyota Land Cruiser дивно їде дорогою.
Він впевнено перетинає кілька смуг всупереч правилам дорожнього руху.

https://t.me/magnoliaTVnews/6252
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11.11.2021 20:16 Ответить
Так скільки йому років, 39 чи 34, чи це різні люди?
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11.11.2021 20:25 Ответить
а хер его знает )))
что пишут СМИ - то я ...выкладываю...
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11.11.2021 20:26 Ответить
Це - Іван Райна. Йому 34 роки. Він ніде не працює. Його батько, Юрій Райна - голова Харківської райдержадміністрації, за даними джерел https://gazeta.ua/ Gazeta.ua .
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11.11.2021 21:08 Ответить
Тогда все будет ок, если только пострдавшие добровольно починят нанесенные авто повреждения
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11.11.2021 21:59 Ответить
ему грозит попадос на деньги а судье который будет вести дело грозит улучшение материального состояния
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11.11.2021 20:19 Ответить
Та загроза примарна, треба реально "посадити", а не обіцянками грозити.
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11.11.2021 20:21 Ответить
В Харькове на проспекте Науки, где ранее мужчина на "Тойоте" сбил двух 13-летних детей, состоялась еще одно дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает официальный сайт патрульной полиции в Харьковской области, в районе 17 часов патрульные остановили машину «Mazda», за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Девушка была не согласна с решением полиции, что она нарушала правила дорожного движения, и приняла решение покинуть место событий, в результате чего наехала на одного из патрульных. В результате наезда пострадала и девушка-водитель, и патрульный, оба немедленно были доставлены в больницу.

На данный момент полиция выясняет все детали происшествия.
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11.11.2021 20:23 Ответить
Василь, ви галантний чоловік, 35-річна "девушка".
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11.11.2021 20:26 Ответить
це не я галантний (хоча чому б ні))) це журналісти полестили панночці... (а може воно так і є...)
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11.11.2021 20:28 Ответить
Вы бы послушал пранкм 0 иам 80 летней бабе говорят "девушка"
вот где смешно, а тут - ну есть же такие шо и до/к деду говорят - мол.чел, хотя ему сто ле
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11.11.2021 20:34 Ответить
Наші журналісти в цих питаннях дуже "компетентні"!
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11.11.2021 20:34 Ответить
Конченый наркоман наехал на тинейджеров.Он сын главы районной администрации Раины.Тот бесконечно его отмазывал.Думаю папашу надо не просто гнать взашей,а за коррупцию садить.Не зря Зеленский не может подобрать на Харьковскую область губернатора.Кругом одно лайно.Я знаю одного человека,который может в области навести элементарный порядок и без политических амбиций.Он давно отошел от политики -сейчас ректор вуза.Ему уже 72 -73 года.Но он был той лошадью,который тянул область (был замом) у Авакова ,а потом и Дупы,пока люди Януковича не съели.Не нажил он палат каменных.
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11.11.2021 20:36 Ответить
https://gazeta.ua/articles/np/_na-misci-dtp-z-pidlitkami-u-harkovi-stalasya-nova-dtp-zbili-patrulnogo/1059319 На місці ДТП з підлітками у Харкові сталася нова ДТП - збили патрульного

"У четвер, 11 листопада, на просп. Науки Харкова водійка Mazda збила патрульного поліцейського.

Інспектор саме оформлював аварію з позашляховиком Toyota, що збив двох підлітків, пише https://suspilne.media/180051-dtp-z-pidlitkami-u-harkovi-stalo-vidomo-v-akomu-stani-travmovani/ "Суспільне" .

35-річна кермувальниця Mazda наїхала на поліцейського приблизно о 17:00."

Точно пороблено
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11.11.2021 20:57 Ответить
Треба даішникам ватну хресну ходу провести
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11.11.2021 22:02 Ответить
Доля...
можеш погуглити - 100500
діядів накриває "доля", так ща... нє, я не приколююсь. то реально ак
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11.11.2021 21:06 Ответить
грозит до 8-ми лет тюрьмы...а получит максимум 2 года условно.
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11.11.2021 21:19 Ответить
Сейчас примет веру Слуг народа и не будет срока
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11.11.2021 22:21 Ответить
Отмечается, что оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.

По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У обоих диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей (переломы не подтвердились). Девочке уже зашили рану головы. Проводятся дообследования внутренних органов.
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11.11.2021 21:39 Ответить
https://www.facebook.com/karp.dmitriy?hc_ref=ARRNkARB3hXiN8ufzSlmZJK-Tg-sez3xDeC3mFlbWyfVTFX3gGAaIDN2NpZ9fK7T2JY&fref=nf Карп Дмитрий
https://www.facebook.com/karp.dmitriy/posts/4971791882883936 3 ч. ·


Вже декілька тижнів вся країна спостерігає за подіями навколо жахливого смертельного ДТП у м. Харків, винуватцем якого став 16-річний місцевий мажор Микола, який без прав на швидкості 200 км/год проїхав на червоне світло на Інфініті та протаранив Шевролє.

При перегляді наявних в інформаційному просторі відео з місця аварії навіть звичаній людині, зрозуміло, за кермом був саме він. Проте, є особи, які намагаються поставити даний факт під сумнів. Нам стало відомо, що саме співробітники патрульної поліції оперативно встановили по відеокамерам свідків, які бачили, як за декілька хвилин до трагедії малолітній винуватиць підбирав свою попутницю. Тому, розвести у Колі не вийде.

Водночас, місцеві еліти намагаються зробити винними патрульних поліцейських та перекласти провину за вказане ДТП на них.
Мені здається, що у читача зараз відбудеться вриз мозку від таких тверджень! Але так, є сценаристи, які вирішили розіграти свою комбінацію навколо трагедії і все це не просто так. Беріть поп-корн та читайте далі уважно.

Одразу після аварії батько Миколайчика дзвонить тво голови Харківської обласної державної адміністрації Саші Скакуну. Чому?

Бо Скакун колишній СБУшник та прикривав батька Колі на зорі його становлення, коли той контрабандно завозив м'ясо з Росії. Отримує від нього кеш і нині. У ході розмови Скакун дізнається, що Інфініті на якій скоєно ДТП, 19 жовтня 2021 року свіжо офрмлене на матір Колі, яка в той же день вилітала з країни та фізично не була присутня в МРЕО і це легко перевірити по камерам. Скакун одразу ж вмикається та просить голову поліції області Перліна (донедавна очільник експертно-криміналістичної служби нацполу в Харківській області) попередити керівника МРЕО про таку халепу та посприяти у затягуванні майбутніх експертиз. Як ми бачимо зараз, Перлін обіцянку виконав.

Проте, повернемось до МРЕО - очільник Денис Бакумов, після усвідомлення, що реєстрація Інфініті відбулась з порушенням, звертається до свого рідного брата Сашка Бакумова - нардеп від «Слуги народу»: брате, виручай. І тут Сашко придумав історію, а давайте я підніму на ноги нардепів від Слуг Харківщині і ми всіх собак повісимо на патрульну поліцію.

Читач задасть питання: до чого тут патрульні?!
Сашко Бакумов все продумав: малого Колю зупиняли патрульні приблизно за місяць до страшного дтп і вже тоді вони встановили, що у нього немає прав і повинні були забрати авто на штрафмайданчик. А якщо б патрульні забрали авто, то вочевидь аварії б не було.
У мене питання до Сашка: що ти куриш??? Коли патрульні зупинили малого, то він був за кермом Доджа, а ДТП він скоїв на Інфініті, яке було зареєстроване з порушеннями 19 жовтня 2021 р.!

Сашко Бакумов іде далі і починає піднімати хвилю проти патрульних долучивши до цього кіпішу своїх земляків Слуг: Сушка, Здебського та Микишу. Всі ці веселі комбінатори в чотири горлянки з соцмереж починають зміщувати акценти з Колі на патрульних.

Хіба це вони давали Колі ключі від Інфініті, може вони керували цим авто, хіба це вони прикормили грошима Скакуна, хіба це їх брат очолює МРЕО, хіба це їх брат нардеп?!
Ми продовжимо слідкувати за дійовими особами цієї п'єси та триматимемо вас обов'язково в курсі.
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11.11.2021 21:52 Ответить
А был бы Слугой народа, так и уголовное дело не завели бы.
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11.11.2021 22:20 Ответить
https://skeptik.com.ua/avto-sbilo-patrulnogo-v-harkove-na-meste-dtp-s-detmi/ Вот не зря я не люблю у нас в Киеве эти АХ-реневшие номера. То на Южном мосту со второстепенной на своих джипах лезут, чуть ли не царапая борт и нагло втискиваются перед тобой, то подрежут-перестроятся как-будто они одни на дороге. Короче, пи...асы ещё те эти харьки.
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11.11.2021 22:35 Ответить
..недавно была здесь статья шо в Луцке за два кило мяса 4 (!) года впаяли...
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11.11.2021 22:43 Ответить
да тут за трупы не садят ,а в данном случае все живые !! тем более в харькове !
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12.11.2021 00:04 Ответить
Нічого цьому виблjадку не буде.
Доведено нашими слідчими, прокурворами і суддями.
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12.11.2021 10:17 Ответить
Садите этих нелюдей
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14.11.2021 19:27 Ответить
 
 