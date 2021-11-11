Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция
Водителю, который сегодня сбил на переходе двух подростков в Харькове, грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция по факту инцидента открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, 34-летний водитель автомобиля "Toyota", задержанный в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.
"Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - отмечается в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября водитель в Харькове совершил наезд на двух подростков на переходе. Его задержали полицейские.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
неплохо живут карманники.
Опыт уже есть, контакты и телефоны в прокуратуре и судах есть - а чё?
чё чо через плечо
"У травні 2021 року чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
Наразі 39-річного водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За словами очевидців, водій одразу після ДТП кричав і намагався довести, що він не винен. У мережі до того ж з'явилося відео до аварії, де видно, що Toyota Land Cruiser дивно їде дорогою.
Він впевнено перетинає кілька смуг всупереч правилам дорожнього руху.
https://t.me/magnoliaTVnews/6252
что пишут СМИ - то я ...выкладываю...
Как сообщает официальный сайт патрульной полиции в Харьковской области, в районе 17 часов патрульные остановили машину «Mazda», за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Девушка была не согласна с решением полиции, что она нарушала правила дорожного движения, и приняла решение покинуть место событий, в результате чего наехала на одного из патрульных. В результате наезда пострадала и девушка-водитель, и патрульный, оба немедленно были доставлены в больницу.
На данный момент полиция выясняет все детали происшествия.
вот где смешно, а тут - ну есть же такие шо и до/к деду говорят - мол.чел, хотя ему сто ле
"У четвер, 11 листопада, на просп. Науки Харкова водійка Mazda збила патрульного поліцейського.
Інспектор саме оформлював аварію з позашляховиком Toyota, що збив двох підлітків, пише https://suspilne.media/180051-dtp-z-pidlitkami-u-harkovi-stalo-vidomo-v-akomu-stani-travmovani/ "Суспільне" .
35-річна кермувальниця Mazda наїхала на поліцейського приблизно о 17:00."
Точно пороблено
можеш погуглити - 100500
діядів накриває "доля", так ща... нє, я не приколююсь. то реально ак
По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У обоих диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей (переломы не подтвердились). Девочке уже зашили рану головы. Проводятся дообследования внутренних органов.
https://www.facebook.com/karp.dmitriy/posts/4971791882883936 3 ч. ·
Вже декілька тижнів вся країна спостерігає за подіями навколо жахливого смертельного ДТП у м. Харків, винуватцем якого став 16-річний місцевий мажор Микола, який без прав на швидкості 200 км/год проїхав на червоне світло на Інфініті та протаранив Шевролє.
При перегляді наявних в інформаційному просторі відео з місця аварії навіть звичаній людині, зрозуміло, за кермом був саме він. Проте, є особи, які намагаються поставити даний факт під сумнів. Нам стало відомо, що саме співробітники патрульної поліції оперативно встановили по відеокамерам свідків, які бачили, як за декілька хвилин до трагедії малолітній винуватиць підбирав свою попутницю. Тому, розвести у Колі не вийде.
Водночас, місцеві еліти намагаються зробити винними патрульних поліцейських та перекласти провину за вказане ДТП на них.
Мені здається, що у читача зараз відбудеться вриз мозку від таких тверджень! Але так, є сценаристи, які вирішили розіграти свою комбінацію навколо трагедії і все це не просто так. Беріть поп-корн та читайте далі уважно.
Одразу після аварії батько Миколайчика дзвонить тво голови Харківської обласної державної адміністрації Саші Скакуну. Чому?
Бо Скакун колишній СБУшник та прикривав батька Колі на зорі його становлення, коли той контрабандно завозив м'ясо з Росії. Отримує від нього кеш і нині. У ході розмови Скакун дізнається, що Інфініті на якій скоєно ДТП, 19 жовтня 2021 року свіжо офрмлене на матір Колі, яка в той же день вилітала з країни та фізично не була присутня в МРЕО і це легко перевірити по камерам. Скакун одразу ж вмикається та просить голову поліції області Перліна (донедавна очільник експертно-криміналістичної служби нацполу в Харківській області) попередити керівника МРЕО про таку халепу та посприяти у затягуванні майбутніх експертиз. Як ми бачимо зараз, Перлін обіцянку виконав.
Проте, повернемось до МРЕО - очільник Денис Бакумов, після усвідомлення, що реєстрація Інфініті відбулась з порушенням, звертається до свого рідного брата Сашка Бакумова - нардеп від «Слуги народу»: брате, виручай. І тут Сашко придумав історію, а давайте я підніму на ноги нардепів від Слуг Харківщині і ми всіх собак повісимо на патрульну поліцію.
Читач задасть питання: до чого тут патрульні?!
Сашко Бакумов все продумав: малого Колю зупиняли патрульні приблизно за місяць до страшного дтп і вже тоді вони встановили, що у нього немає прав і повинні були забрати авто на штрафмайданчик. А якщо б патрульні забрали авто, то вочевидь аварії б не було.
У мене питання до Сашка: що ти куриш??? Коли патрульні зупинили малого, то він був за кермом Доджа, а ДТП він скоїв на Інфініті, яке було зареєстроване з порушеннями 19 жовтня 2021 р.!
Сашко Бакумов іде далі і починає піднімати хвилю проти патрульних долучивши до цього кіпішу своїх земляків Слуг: Сушка, Здебського та Микишу. Всі ці веселі комбінатори в чотири горлянки з соцмереж починають зміщувати акценти з Колі на патрульних.
Хіба це вони давали Колі ключі від Інфініті, може вони керували цим авто, хіба це вони прикормили грошима Скакуна, хіба це їх брат очолює МРЕО, хіба це їх брат нардеп?!
Ми продовжимо слідкувати за дійовими особами цієї п'єси та триматимемо вас обов'язково в курсі.
Доведено нашими слідчими, прокурворами і суддями.