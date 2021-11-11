Водителю, сбившему двух подростков в Харькове, грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция

Водителю, который сегодня сбил на переходе двух подростков в Харькове, грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция по факту инцидента открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, 34-летний водитель автомобиля "Toyota", задержанный в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

"Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября водитель в Харькове совершил наезд на двух подростков на переходе. Его задержали полицейские.

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