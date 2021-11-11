Граница с Беларусью не защищена, она существует только на бумаге, - нардеп "Голоса" Рахманин

Техническое состояние границы с Беларусью не позволит помешать нарушителям, если потоки мигрантов из границ с Польшей будут направлены в Украину.

Такое мнение высказал на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские пограничники должны получить инструкцию по применению средств принуждения, но напомню, что у нас не урегулирована законодательная база. Законопроект № 5232... надеюсь, что на следующей неделе появится на рассмотрении в Верховной Раде. Речь идет о том, что Государственная пограничная служба ограничена в применении средств принуждения - спецсредств, оружия, техники. Если этот законопроект вовремя не станет законом, то будут сложности. Это первый момент.

Второй момент. Год назад Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проводил выездное заседание на украинско-белорусской границе из-за жалоб пограничников о том, что эта граница практически не оборудована ничем. Там речь не идет о так называемой "умной" границе - средствах наблюдения и т.п. Там нет даже таких элементарных вещей, которые должны быть на границе, - контрольно-следовая полоса, блиндажи, рвы и т.д.", - рассказал нардеп.

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"У нас фактически эта граница существует только на бумаге, на картах. Сегодня это для нас угроза, потому что граница не защищена. Личного состава и средств сдерживания недостаточно. Поэтому опасна она тем, что... ничто не мешает белорусам направить определенное количество мигрантов на украинскую границу, чтобы просто создать определенные угрозы, определенные конфликты.

Первое, что должен сделать СНБО, – заслушать отчеты разведчиков... И рассмотреть возможность введения там чрезвычайного положения - чтобы все недостатки, которые имеются, можно было бы быстро усовершенствовать и убрать. Если этого не было сделано, то мне кажется, что СНБО не справился со своей задачей", - объяснил Рахманин.