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Граница с Беларусью не защищена, она существует только на бумаге, - нардеп "Голоса" Рахманин

Граница с Беларусью не защищена, она существует только на бумаге, - нардеп

Техническое состояние границы с Беларусью не позволит помешать нарушителям, если потоки мигрантов из границ с Польшей будут направлены в Украину.

Такое мнение высказал на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские пограничники должны получить инструкцию по применению средств принуждения, но напомню, что у нас не урегулирована законодательная база. Законопроект № 5232... надеюсь, что на следующей неделе появится на рассмотрении в Верховной Раде. Речь идет о том, что Государственная пограничная служба ограничена в применении средств принуждения - спецсредств, оружия, техники. Если этот законопроект вовремя не станет законом, то будут сложности. Это первый момент.

Второй момент. Год назад Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проводил выездное заседание на украинско-белорусской границе из-за жалоб пограничников о том, что эта граница практически не оборудована ничем. Там речь не идет о так называемой "умной" границе - средствах наблюдения и т.п. Там нет даже таких элементарных вещей, которые должны быть на границе, - контрольно-следовая полоса, блиндажи, рвы и т.д.", - рассказал нардеп.

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"У нас фактически эта граница существует только на бумаге, на картах. Сегодня это для нас угроза, потому что граница не защищена. Личного состава и средств сдерживания недостаточно. Поэтому опасна она тем, что... ничто не мешает белорусам направить определенное количество мигрантов на украинскую границу, чтобы просто создать определенные угрозы, определенные конфликты.

Первое, что должен сделать СНБО, – заслушать отчеты разведчиков... И рассмотреть возможность введения там чрезвычайного положения - чтобы все недостатки, которые имеются, можно было бы быстро усовершенствовать и убрать. Если этого не было сделано, то мне кажется, что СНБО не справился со своей задачей", - объяснил Рахманин.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+17
Кордон з Беларусією учора навіть сам Єнін не знайшов. Цілий день літав на гелікоптері, не знайшов, та й попер до Києва доповідати, що усе добре, кордон неможливо перетнути, бо його нема.
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11.11.2021 21:10
+14
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11.11.2021 21:20
+10
Польський священик благословляє прикордоників на захист кордону
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11.11.2021 21:21
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11.11.2021 21:06 Ответить
як так ...незахіщений???
у нас тільки у ВР - 450 чоловік, озброених до зубів ...
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11.11.2021 21:19 Ответить
Кордон з Беларусією учора навіть сам Єнін не знайшов. Цілий день літав на гелікоптері, не знайшов, та й попер до Києва доповідати, що усе добре, кордон неможливо перетнути, бо його нема.
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11.11.2021 21:10 Ответить
Повторюю-госпідарі госпідарюють...
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11.11.2021 21:13 Ответить
Понад 30 років Незалежності в Україні був і лишається лише один кордон-західний !!!))))
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11.11.2021 21:17 Ответить
І то тільки тому, що обладнаний ще при совку.
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12.11.2021 10:43 Ответить
Правда в Сирии


@syria_true1

·
https://twitter.com/syria_true1/status/1458801171569823756 4 ч Мигранты рассматривают новый маршрут в Германию - через Украину. Найдено в одном из непубличных чатов по теме ситуации на границе Беларусь-Польша. Теперь мигранты планируют "штурмовать" границы Украины и устроить прорыв там https://twitter.com/hashtag/Poland?src=hashtag_click #Poland https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hashtag_click #Belarus

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11.11.2021 21:18 Ответить
Цього і треба було чекати...
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11.11.2021 22:06 Ответить
Через Волынские болота и леса, где из за бабки с удовольствием проведут с нашей стороны- бурштынная мафия не упустит такой куш
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12.11.2021 11:27 Ответить
Це ні для кого не новина...
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11.11.2021 21:18 Ответить
В этом государстве хоть что-то есть, что не только на бумаге? Мы уже не удивляемся, что воруют абсолютно все и всюду и никого не наказывают, но хоть что-то же должно быть! Или само государство тоже на бумаге?
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11.11.2021 21:34 Ответить
101% правда
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11.11.2021 21:19 Ответить
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11.11.2021 21:20 Ответить
"Українські "розвідники ,як завжди,ніякого ворожого руху не спостерігають !!!)))
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11.11.2021 21:20 Ответить
15 лет мусолили водку с шлюхами на встречах что бы подписать хоть бумажку ,про границы. Потом было еще 15 лет времени с банями и шлюхами а толку ноль .....хоть бы проволку кто натянул ...
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11.11.2021 21:21 Ответить
Польський священик благословляє прикордоників на захист кордону
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11.11.2021 21:21 Ответить
Немає елементів, які свідчать про причетність РФ до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні, - МЗС Франції
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11.11.2021 21:23 Ответить
Меркель второй раз позвонила Путину с просьбой поговорить с Лукашенко: - - Ой, девчонки, что делается, что делается! Меня вчера во втором подъезде изнасиловали!
- А ты что?
- Завтра ещё раз пойду!



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11.11.2021 21:30 Ответить
Відсутність кордону, це ще одна статя злочину офшорника, куди дивляться бувші у владі президенти и високи очільники, чи їм байдуже, що буде з Україною?
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11.11.2021 21:34 Ответить
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11.11.2021 21:35 Ответить
Вот и вся граница. Два столбика. Ходи, куда хочешь, туда сюда через границу, никаких препятствий.
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11.11.2021 21:41 Ответить
полісся:Характеризується рівнинними територіями, підвищеною вологістю, силою боліт і торфовищhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%97%D0%95-6 [6] . Заболоченість території становить 70 %, ліси займають 30 % площіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F#cite_note-FOOTNOTE%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA1996244-245-2 [2] .

Потоплять полішуки "кацапотуристів" по болотах, тільки рознести поголос, що в них в кишенях янтар та доляри
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11.11.2021 23:21 Ответить
А Волынское Полесье- это еще и лунные ландшафты Бурштынной Народной Недореспублики
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12.11.2021 11:25 Ответить
Самое надёжное - обозначить границу широкой заминированной полосой. И патруль из беспилотников...
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11.11.2021 21:46 Ответить
И конная полиция. Эффект потрясающий!
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12.11.2021 11:24 Ответить
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11.11.2021 21:47 Ответить
какая толпа детей и женщин. Вопрос, это женщины..или дети?
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11.11.2021 21:59 Ответить
В головному це, пристосуванці з значним вкрапленнями терористів. Наче кекс з родзинками.
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12.11.2021 09:47 Ответить
И шо? Будем теперь вызывать спеца по заборам на границе? Что то его не видать в последнее время. На дно залёг, гнида...
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11.11.2021 22:57 Ответить
Зедебила?
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11.11.2021 23:02 Ответить
На бумаге-бумажке зафиксированы лишь истеричные испражнения отца народа беларусского. Просто батю понесло - это т.н. медвежья болезнь (ссыкливость от возможного края), кою подхватил в напряженном общении с северным дружбаном своим сев-кремлевским.
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11.11.2021 23:02 Ответить
Всех сиих гостей на Чернобыль!!!
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11.11.2021 23:04 Ответить
озброїти місцеве населення і вони їх по болотах прикопають. про це потрібно акцентувати.
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11.11.2021 23:18 Ответить
Немає там боліт давно, а місцеві жителі - пенси, та й тих мало.
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12.11.2021 10:58 Ответить
Подивись ютуб канал "Хащі"- там чудово видно непролазні дебрі і болота
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12.11.2021 11:23 Ответить
17 лярдов на распил уже выделили
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11.11.2021 23:29 Ответить
Мигрантов в Украину только Вермахт мог бы загнать.Тут опасаться нечего
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12.11.2021 06:42 Ответить
Если граница на бумаге - нужно строиь на этой бумаге бумажный забор.
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12.11.2021 09:43 Ответить
У нас у чиновников самые лучшие заборы на виллах. С умными средствами слежения и мордоворотами. А на Родину у них никогда нет средств, паскуды. Был один толковый президент и того выпроводили.
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12.11.2021 09:49 Ответить
Тю, а в чому проблема? Вздовж кордону виділіть полосу шириною в 10 метрів на якій вільно можна копати бурштин з умовою відвалу на південний бік рову. Вам на шару за місяць викопають протитанковий рів метрів на десять глибиною. а на весні запустите крокодилів.
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12.11.2021 09:51 Ответить
Он прав. Север Волыни это дебри и болота. Если местные и бурштынная мафия получат плюшки от бульбофюрера, то будут нелегалов проводить толпами, как это делали наши погранцы весной 2014 года на границе с рашкой- гиркины прошли по 500$ за голову
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12.11.2021 11:21 Ответить
 
 