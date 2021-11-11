США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg
За данными агентства Bloomberg, США предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.
Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.
Приближенный к Кремлю собеседник Bloomberg опроверг опасения: "Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости".
Еще один чиновник также заявил, что "наступление маловероятно": "Поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины".
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Сегодня (11.11.21) было очень короткое, меньше 5 минут, заседание по иску Петра Порошенко к Дмитрию Гордону.
За отсутствием новых ходатайств, суд объявил подготовительную часть завершённой и назначил основные заседания на 14 декабря и 12 января.
Два месяца назад, Гордон обещал устроить из суда супер-шоу, вызвать топовых свидетелей, направить запрос в ФСБ - не шпион ли Порошенко, и транслировать всё это великолепие в прямом эфире на своём сайте. Всех переиграть и уничтожить.
Ничего из этой пиротехники не состоялось, и уже не состоится.
Вопрос о переписке с ФСБ даже не ставился. Трех свидетелей, которых Гордон предлагал в прошлый раз, суд отказался вызывать, поскольку он так и не объяснил, что именно они могут пояснить с учетом его позиции «я ничего не утверждал, это оценочные суждения». Повторно этот вопрос также не поднимался.
Камер "gordonua.com" в зале не было, и заявок от них не поступало.
Адвокат Илья Новиков
-Повертаються до дому :бурятський танкіст, військовий радник, кадирівець, вагнерівець, десантник, артилерист.
- хто за кермом?
Підказка є...
відповідь - водій рефрижератора!
Крым уже не считается вторжением и военной операцией ?
Я думаю все это полная туфта, и информационая война идет.