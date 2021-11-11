США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

За данными агентства Bloomberg, США предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.

Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Приближенный к Кремлю собеседник Bloomberg опроверг опасения: "Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости".

Еще один чиновник также заявил, что "наступление маловероятно": "Поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины".

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