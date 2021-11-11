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Новости Агрессия России против Украины
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США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

За данными агентства Bloomberg, США предупредили своих европейских партнеров о том, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции", – отмечает агентство.

Сообщается, что оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. По словам знакомых с мнением Белого дома чиновников, данная информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Приближенный к Кремлю собеседник Bloomberg опроверг опасения: "Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости".

Еще один чиновник также заявил, что "наступление маловероятно": "Поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины".

Читайте также: Россия сделает серьезную ошибку, если попытается повторить оккупацию украинских территорий, как в 2014 году, - Блинкен

Автор: 

россия (95418) США (26511) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+41
I ГУЦУЛИ з трембітами!!!
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11.11.2021 21:53
+38
...так и деревьев пока в Украине тоже хватит
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11.11.2021 21:43
+35
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11.11.2021 21:51
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А не "АТОПУТИННАПАДЭ 2" это часом? Я не ерничаю, серьезно. Народ пандемией не запугать уже, а платежки еще не пришли красивые. Так мозги позасирали не поймешь кто друг, кто враг. Кто врет, а кто правду говорит.
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12.11.2021 12:24 Ответить
Я помогу: дружбы практически не существует, большинство людей тебе больше враги, чем друзья, для некоторых даже родственники. Врут все, абсолютно.
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12.11.2021 15:43 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3708925.html Дима Гордон ожидаемо слился.


Сегодня (11.11.21) было очень короткое, меньше 5 минут, заседание по иску Петра Порошенко к Дмитрию Гордону.
За отсутствием новых ходатайств, суд объявил подготовительную часть завершённой и назначил основные заседания на 14 декабря и 12 января.
Два месяца назад, Гордон обещал устроить из суда супер-шоу, вызвать топовых свидетелей, направить запрос в ФСБ - не шпион ли Порошенко, и транслировать всё это великолепие в прямом эфире на своём сайте. Всех переиграть и уничтожить.
Ничего из этой пиротехники не состоялось, и уже не состоится.
Вопрос о переписке с ФСБ даже не ставился. Трех свидетелей, которых Гордон предлагал в прошлый раз, суд отказался вызывать, поскольку он так и не объяснил, что именно они могут пояснить с учетом его позиции «я ничего не утверждал, это оценочные суждения». Повторно этот вопрос также не поднимался.
Камер "gordonua.com" в зале не было, и заявок от них не поступало.
Адвокат Илья Новиков
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12.11.2021 12:37 Ответить
Я знаю одно, если бы кацапы реально хотели, то ихние танки были бы уже у нас в Киеве и никакие ВСУ их бы не удержали по одной простой причине - армия мокшан раз в десять больше, а оружие у них больше чем у нас раз в 50, Я уже молчу про самолеты и танки................Другой вопрос, что кацапы настолько бедные и жадные, что у них элементарно нет средств на долгосрочную оккупацию всей территории Украины.
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12.11.2021 13:23 Ответить
Єслі би хатєлі... Як би могли!! Скрепостноє, чи хто там ти лаптєногоє.
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12.11.2021 13:33 Ответить
Не думаю, что дело в бедности и жадности. Скорее играет роль то, что гибридная война намного эффективнее обычной и то, что кацапы за последние десятилетия очень в этой гибридной войне поднаторели. А ещё то, что гибридная война очень эффективна против бедных, отсталых и глубоко коррумпированных гос-в, как Украина.
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12.11.2021 15:56 Ответить
Анекдот, вже мабуть бородатий але в тему.
-Повертаються до дому :бурятський танкіст, військовий радник, кадирівець, вагнерівець, десантник, артилерист.
- хто за кермом?
Підказка є...


відповідь - водій рефрижератора!
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12.11.2021 13:31 Ответить
Правильно и весьма дальновидно! Чтобы европейские партнёры заблаговременно затарились бы пивчанским, солёненькими орешками да успели бы поудобнее расположиться в креслах и на диванах, чтобы ничего не пропустить. Ведь эти постановочные голливудские войнушки уже порядком надоели, а так хочется чего-то настоящего, неподдельного и чтобы у кого-то другого.
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12.11.2021 13:36 Ответить
А что до сих пор блумберг и Вашингтон никто не повидомил что росийя уже вторглась в Украину?
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12.11.2021 13:42 Ответить
***** желает сделать ущемленных рускаязычных Украины богатыми и свободными, как в ОРДЛО.
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12.11.2021 15:12 Ответить
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12.11.2021 15:49 Ответить
После того как избавились от гитлера, сколько лет без войны прожили? Интересно, на сколько лет наступит мир после того, как путин со всеми попрощается?
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12.11.2021 16:20 Ответить
"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об опасениях по поводу возможной военной операции" Источник:
Крым уже не считается вторжением и военной операцией ?
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12.11.2021 17:07 Ответить
Если Рашка готовит вторжение, что очень маловероятно 100 тысяч это не о чем, разве что хутор или поселок какой то захватить на донбссе. То почему президент Зеленский не делает всеобщую мобилизацию???, и не увеличивает войска хотя бы до 400 тысяч. ВСУ??!
Я думаю все это полная туфта, и информационая война идет.
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12.11.2021 17:28 Ответить
Путинские скрепыши хотят покушать украинской земли? Ну что ж, немытые скрепо-дебилы, милости просим в Украину со всем вашим металлоломом. Живыми домой из вас никто не вернется. Все пойдете на удобрения украинских земель. Совпадение? Не думаю.
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12.11.2021 17:54 Ответить
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