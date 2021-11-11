Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пока глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом в Киеве из-за обвинений в государственной измене, в его главном имении в пригороде продолжался ремонт.
Об этом узнали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает Цензор.НЕТ.
Дворец Медведчука расположен на бывшей территории государственных дач в Пуще-Водице. Он состоит из более сотни отдельных помещений площадью более 2 тысяч квадратных метров.
"Схемы" смогли получить чертеж имения Медведчука.
В правом крыле цокольного этажа расположена комната для горничных. Соседняя комната – прачечная. По диагонали – помещение почти в четыре раза больше – отдельный гардероб для платьев. Как известно из декларации, у Оксаны Марченко платьев только от Dolce&Gabbana 34 единицы.
План цокольного этажа имения Медведчука
Есть отдельное помещение для хранения картин – их у супругов 530, и без учета 227 икон. 14 иранских и 10 итальянских ковров, по-видимому, хранятся на складе ковров. Он, рядом с составом чемоданов, складом скатертей и шубной. Да, здесь есть отдельная комната для хранения шуб.
Севернее расположена зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн с примечанием "согласовывается с заказчиком" и техническая зона. Есть отдельная комната площадью 28 квадратных метров, подписанная как "склад елочных игрушек".
Сразу за главной дверью первого этажа – зал на 95 квадратов с лифтом. Слева – столовая. За столовой – лестница в винный погреб, кухня и сервизная. Сервизная, вероятно, необходима для хранения сервиза Fabergé на 12 персон и сервиза "Гермес" на 24 персоны, упомянутых в декларации Медведчука.
План первого этажа имения Медведчука
А дальше – зона для обслуживающих дом: для них отдельный вход, рецепция, комната охраны и служебный лифт. Справа – кабинет Оксаны Марченко. Здесь можно, к примеру, записывать блоги.
В правом крыле есть комнаты и санузлы с аббревиатурой ГБ. Можно предположить, что это гостевой блок. За ним – кедровый гардероб. Он имеет два уровня. Каждый – по 30 квадратных метров.
У кабинета Виктора Медведчука площадь 45 квадратных метров. В кабинете кума Путина есть "уловка" – секретная комната на 11 квадратов. На этом же этаже расположен каминный зал.
Тренажерный зал на плане – рядом с собственной парикмахерской.
Если хочется массажа, но не хочется спускаться на цокольный этаж, есть еще одна массажная, а также сауна, хаммам и комната отдыха. И, конечно же, бассейн протяженностью более 18 метров.
Второй этаж отведен под спальни. Справа – хозяев, еще один двухъярусный гардероб Оксаны Марченко и гардероб Виктора Медведчука. Слева – гостевая спальня и спальни детей супругов – крестницы Путина Даши Медведчук и сына Марченко – Богдана Марченко. С персональными санузлами и гардеробными. На этом же этаже – шесть балконов. Среди них: балкон каминного зала и балкон бассейна.
План второго этажа имения Медведчука
Верхний этаж – это прежде всего место для молитвы. Домашняя часовня обозначена на чертежах как домовая церковь площадью 43 квадрата (в декларации 227 икон). Церковь удивительным образом граничит с барной зоной. На этаже есть еще один балкон, еще одна гостевая спальня и зал без четкого назначения – "многофункциональный".
План третьего этажа имения Медведчука
В общей сложности журналисты "Схем" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией – 2 113 квадратных метров.
Журналисты "Схем" дважды поднимали над имением Медведчука дрон – в мае и ноябре. В мае вокруг дома были установлены леса, а в искусственном водоеме спущена вода. В ноябре ремонт фасада уже закончили, забетонировали дорожку. Во дворе появилась новая беседка.
Имение в мае и ноябре
Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно, есть только рабочая версия: могли платить наличными. По запросу Виктор Медведчук не ответил.
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а ви їм "прі путєнє, прі *****"
Отже, ваші санкції йому життя не попсували, бо в нього є кеш.
А коли вводили санції, не знали, що в нього є кеш? Ну і дебіли...
Ви замість того, щоб засудити за зраду, по домовленості із підслідним вводите санкції, які не діють. Головне, щоб лохи схавали.
А это читал или в глазки долбишься?
Стаття 10. Рішення Ради національної безпеки і оборони України
Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш як двома третинами голосів її членів.
Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рішень, яка протоколюється.
Прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.
Чому ж тоді, користуючись цією ж фразою із закону, не заборонили підсанкційним особам проводити розрахункові операції по певним групам товарів?
Натомість прийняли таке рішення, яке ніякої шкоди мертвечуку не завдає. Бо зебіли...
Товари вже придбані. Є розслідування відповідальних органів, хто особисто це робив?
на предателей
з гостьовими приміщеннями для кураторів, бгг
а метвечук и дальше будет гадить Украине, пока по власти слуги олигархов..
так ведь надо помнить чей он кум
в честь ***** и построил так
"Медведчук, дивлячись на заблоковані рахунки, відремонтував палац під Києвом"
миномет и то лучше, хотя тоже не то
нужно что-то посущественнее
Когда начнем показывать, как живут патриоты?
Получим ответ: "В стране предатели живут лучше патриотов". Значит с каждым годом патриотов станет меньше, а преступников больше.
Одного Байрактара вистачило б.
Питання ж не в бізнесу загалом, а в тому щоб цей бізнес був Українським і щоб в палацах жили не куми ворогів, а наші українські національні еліти.
Олігархи мають бути поставлені в такі умови щоб їм було вигідно припиняти відносини з окупантом, радикалізовуватися і ставати національними елітами.
2. До "Схем" жодних претензій не маю. Вони і так роблять те що вважають за потрібне щоб наблизити момент про який я кажу. І я не провідник щоб казати кому як робити.
3. Ринок інтернаціональний. Але бізнесові еліти - національні. Американські бізнесмени просувають інтереси америки. Британські - британії. Китайські - китаю. В цьому контексті Порох - типовий український бізнесмен який може ввійти до складу національної еліти. А Медведчук - 100% російський агент.
4. У нас немає жодних проблем з виробництвом і виробничими відносинами. В нас лише адміністративні та етичні проблеми (в тому числі надмірна кількість московитських люмпенів). Тому для реалізації мною написаного достатньо трьох чинників:
- правильна реформа судової влади (зміна порядку формування і складу ВККСУ та ВРП, збільшення штату суддів вдвічі, збільшення резерву суддів втричі і запуск еволюційного дисциплінарного відбору суддівських еліт).
- реформа системи виховання (в першу чергу дитбудинків), освіти та посилення вимог щодо освіти та інших особистих якостей у виконавчій службі в тому числі умови участі у бойових діях для зайняття певних посад виконавчої влади (формування еліт виконавчої влади та відсторонення люмпенів від виконавчої влади).
- легалізація зброї, реформа армії і мілітарізація всього населення (до того стану в якому кожен член української сім'ї має зброю і навички поводження з нею)
Все інше - похідне.
А ригоботи гавкають на Семенченка.
уся правда про «жорсткі санкції від РНБОУ»…
Брехуни при владі….яких обрали дурні…
Слава Україні та пильнуймо Україну!!!
Арахамии можно и его жене нужно иметь обшоры
А Медведчуку нельзя
Готiвки в них багато...
Але все одно зрада