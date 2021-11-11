Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пока глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом в Киеве из-за обвинений в государственной измене, в его главном имении в пригороде продолжался ремонт.

Об этом узнали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает Цензор.НЕТ.

Дворец Медведчука расположен на бывшей территории государственных дач в Пуще-Водице. Он состоит из более сотни отдельных помещений площадью более 2 тысяч квадратных метров.

"Схемы" смогли получить чертеж имения Медведчука.

В правом крыле цокольного этажа расположена комната для горничных. Соседняя комната – прачечная. По диагонали – помещение почти в четыре раза больше – отдельный гардероб для платьев. Как известно из декларации, у Оксаны Марченко платьев только от Dolce&Gabbana 34 единицы.

План цокольного этажа имения Медведчука

Есть отдельное помещение для хранения картин – их у супругов 530, и без учета 227 икон. 14 иранских и 10 итальянских ковров, по-видимому, хранятся на складе ковров. Он, рядом с составом чемоданов, складом скатертей и шубной. Да, здесь есть отдельная комната для хранения шуб.

Севернее расположена зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн с примечанием "согласовывается с заказчиком" и техническая зона. Есть отдельная комната площадью 28 квадратных метров, подписанная как "склад елочных игрушек".

Сразу за главной дверью первого этажа – зал на 95 квадратов с лифтом. Слева – столовая. За столовой – лестница в винный погреб, кухня и сервизная. Сервизная, вероятно, необходима для хранения сервиза Fabergé на 12 персон и сервиза "Гермес" на 24 персоны, упомянутых в декларации Медведчука.

План первого этажа имения Медведчука

А дальше – зона для обслуживающих дом: для них отдельный вход, рецепция, комната охраны и служебный лифт. Справа – кабинет Оксаны Марченко. Здесь можно, к примеру, записывать блоги.

В правом крыле есть комнаты и санузлы с аббревиатурой ГБ. Можно предположить, что это гостевой блок. За ним – кедровый гардероб. Он имеет два уровня. Каждый – по 30 квадратных метров.

У кабинета Виктора Медведчука площадь 45 квадратных метров. В кабинете кума Путина есть "уловка" – секретная комната на 11 квадратов. На этом же этаже расположен каминный зал.

Тренажерный зал на плане – рядом с собственной парикмахерской.

Если хочется массажа, но не хочется спускаться на цокольный этаж, есть еще одна массажная, а также сауна, хаммам и комната отдыха. И, конечно же, бассейн протяженностью более 18 метров.

Второй этаж отведен под спальни. Справа – хозяев, еще один двухъярусный гардероб Оксаны Марченко и гардероб Виктора Медведчука. Слева – гостевая спальня и спальни детей супругов – крестницы Путина Даши Медведчук и сына Марченко – Богдана Марченко. С персональными санузлами и гардеробными. На этом же этаже – шесть балконов. Среди них: балкон каминного зала и балкон бассейна.

План второго этажа имения Медведчука

Верхний этаж – это прежде всего место для молитвы. Домашняя часовня обозначена на чертежах как домовая церковь площадью 43 квадрата (в декларации 227 икон). Церковь удивительным образом граничит с барной зоной. На этаже есть еще один балкон, еще одна гостевая спальня и зал без четкого назначения – "многофункциональный".

План третьего этажа имения Медведчука

В общей сложности журналисты "Схем" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией – 2 113 квадратных метров.

Журналисты "Схем" дважды поднимали над имением Медведчука дрон – в мае и ноябре. В мае вокруг дома были установлены леса, а в искусственном водоеме спущена вода. В ноябре ремонт фасада уже закончили, забетонировали дорожку. Во дворе появилась новая беседка.

Имение в мае и ноябре

Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно, есть только рабочая версия: могли платить наличными. По запросу Виктор Медведчук не ответил.