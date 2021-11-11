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Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пока глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом в Киеве из-за обвинений в государственной измене, в его главном имении в пригороде продолжался ремонт.

Об этом узнали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает Цензор.НЕТ.

Дворец Медведчука расположен на бывшей территории государственных дач в Пуще-Водице. Он состоит из более сотни отдельных помещений площадью более 2 тысяч квадратных метров.

"Схемы" смогли получить чертеж имения Медведчука.

В правом крыле цокольного этажа расположена комната для горничных. Соседняя комната – прачечная. По диагонали – помещение почти в четыре раза больше – отдельный гардероб для платьев. Как известно из декларации, у Оксаны Марченко платьев только от Dolce&Gabbana 34 единицы.

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 01

План цокольного этажа имения Медведчука

Есть отдельное помещение для хранения картин – их у супругов 530, и без учета 227 икон. 14 иранских и 10 итальянских ковров, по-видимому, хранятся на складе ковров. Он, рядом с составом чемоданов, складом скатертей и шубной. Да, здесь есть отдельная комната для хранения шуб.

Севернее расположена зона отдыха: гидромассажная, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн с примечанием "согласовывается с заказчиком" и техническая зона. Есть отдельная комната площадью 28 квадратных метров, подписанная как "склад елочных игрушек".

Сразу за главной дверью первого этажа – зал на 95 квадратов с лифтом. Слева – столовая. За столовой – лестница в винный погреб, кухня и сервизная. Сервизная, вероятно, необходима для хранения сервиза Fabergé на 12 персон и сервиза "Гермес" на 24 персоны, упомянутых в декларации Медведчука.

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 02

План первого этажа имения Медведчука

А дальше – зона для обслуживающих дом: для них отдельный вход, рецепция, комната охраны и служебный лифт. Справа – кабинет Оксаны Марченко. Здесь можно, к примеру, записывать блоги.

В правом крыле есть комнаты и санузлы с аббревиатурой ГБ. Можно предположить, что это гостевой блок. За ним – кедровый гардероб. Он имеет два уровня. Каждый – по 30 квадратных метров.

У кабинета Виктора Медведчука площадь 45 квадратных метров. В кабинете кума Путина есть "уловка" – секретная комната на 11 квадратов. На этом же этаже расположен каминный зал.

Тренажерный зал на плане – рядом с собственной парикмахерской.

Если хочется массажа, но не хочется спускаться на цокольный этаж, есть еще одна массажная, а также сауна, хаммам и комната отдыха. И, конечно же, бассейн протяженностью более 18 метров.

Второй этаж отведен под спальни. Справа – хозяев, еще один двухъярусный гардероб Оксаны Марченко и гардероб Виктора Медведчука. Слева – гостевая спальня и спальни детей супругов – крестницы Путина Даши Медведчук и сына Марченко – Богдана Марченко. С персональными санузлами и гардеробными. На этом же этаже – шесть балконов. Среди них: балкон каминного зала и балкон бассейна.

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 03

План второго этажа имения Медведчука

Верхний этаж – это прежде всего место для молитвы. Домашняя часовня обозначена на чертежах как домовая церковь площадью 43 квадрата (в декларации 227 икон). Церковь удивительным образом граничит с барной зоной. На этаже есть еще один балкон, еще одна гостевая спальня и зал без четкого назначения – "многофункциональный".

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 04

План третьего этажа имения Медведчука

В общей сложности журналисты "Схем" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома в соответствии с декларацией – 2 113 квадратных метров.

Журналисты "Схем" дважды поднимали над имением Медведчука дрон – в мае и ноябре. В мае вокруг дома были установлены леса, а в искусственном водоеме спущена вода. В ноябре ремонт фасада уже закончили, забетонировали дорожку. Во дворе появилась новая беседка.

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 05

Имение в мае и ноябре

Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно, есть только рабочая версия: могли платить наличными. По запросу Виктор Медведчук не ответил.

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 06

Медведчук, несмотря на заблокированные счета, отремонтировал дворец под Киевом, - Схемы 07

Автор: 

богатство (176) Медведчук Виктор (1789) ремонт (1180) санкции (11266)


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Топ комментарии
+32
Що, зебіли, це так ваш найвеличніший бореться з мертвечуком?
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11.11.2021 21:53
+19
в Украине, последние 30 лет, сидят и страдают только патриоты..
а метвечук и дальше будет гадить Украине, пока по власти слуги олигархов..
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11.11.2021 21:59
+18
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11.11.2021 22:27
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Що, зебіли, це так ваш найвеличніший бореться з мертвечуком?
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11.11.2021 21:53 Ответить
Где вас таких тупых в умные понабирали? Новичок в платном троллинге?
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11.11.2021 22:15 Ответить
а ***** оно і єсть *****... стабілзєц
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11.11.2021 22:33 Ответить
"а прі ком оно заработало такіє дєнхі" скажуть зєбіли вам!
а ви їм "прі путєнє, прі *****"
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11.11.2021 22:32 Ответить
ну сдал человек бутылки и оплатил ремонт.
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11.11.2021 23:13 Ответить
"БУТИЛКИ" золоті
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12.11.2021 17:24 Ответить
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12.11.2021 01:03 Ответить
Неуужели ты такой дурень, что думаешь, что у мертвечука кэш под камнем не запасён? Тогда хоть статью прочти. Возможно поможет.
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12.11.2021 10:21 Ответить
Тобто всі ваші санкції не працюють із-за того, що в мертвечука є кеш?
Отже, ваші санкції йому життя не попсували, бо в нього є кеш.
А коли вводили санції, не знали, що в нього є кеш? Ну і дебіли...
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12.11.2021 11:30 Ответить
А даже если бы знали, то что бы сделали? Укажи мне норму закона, по которой у него могут конфисковать кэш без осуждения по статье?
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12.11.2021 11:34 Ответить
А по якій нормі закону санкції вводили? Немає такого закону.
Ви замість того, щоб засудити за зраду, по домовленості із підслідним вводите санкції, які не діють. Головне, щоб лохи схавали.
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12.11.2021 11:56 Ответить
Есть такой закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text
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12.11.2021 12:02 Ответить
Немає там про санкції нічого.
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12.11.2021 12:23 Ответить
А, ты не нашел слово "санкции"? Как печально.
А это читал или в глазки долбишься?
Стаття 10. Рішення Ради національної безпеки і оборони України
Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш як двома третинами голосів її членів.
Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рішень, яка протоколюється.
Прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.
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12.11.2021 13:51 Ответить
Згоден, під цю фразу і сову на глобус можна натягнути.
Чому ж тоді, користуючись цією ж фразою із закону, не заборонили підсанкційним особам проводити розрахункові операції по певним групам товарів?
Натомість прийняли таке рішення, яке ніякої шкоди мертвечуку не завдає. Бо зебіли...
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12.11.2021 14:01 Ответить
А вот эти вопросы ты уже соплям задавай. + Вместо мертвечука за налик эти самые группы товаров может приобрести подставное лицо. Включи уже мозги наконец.
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12.11.2021 14:04 Ответить
"может приобрести".
Товари вже придбані. Є розслідування відповідальних органів, хто особисто це робив?
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12.11.2021 14:31 Ответить
Ну ты действительно тупой. Я же тебе говорю: обращайся в соответствующие органы. Ты обращался? Что тебе ответили?
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12.11.2021 15:44 Ответить
У Медведчука налу не один вагон і без рахунків,він на війні добре готівкою з ОРДЛО припасся.
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11.11.2021 21:53 Ответить
Куды дывывся головнокомандующий всей страны и 3, и 4, и 5, цэй хоть пробуе, но как всегда не получается.
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12.11.2021 19:17 Ответить
Ну и молодец! Правильно сделал!!
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11.11.2021 21:54 Ответить
Дійсно, Медведчук сьогодні є, завтра не е буде. А будівля лишиться. У Франції теж лишилося багато замків, які пережили своїх господарів. Зараз там проводять екскурсії
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11.11.2021 22:16 Ответить
Ага, "рівність" - наріду, комунізм- керівництву, слугам наріду. Все, як в сАветскам сАюзе.
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11.11.2021 22:23 Ответить
Ежу понятно что у Мертвечука в загашнике не три рубля, за грати его надобно!
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11.11.2021 21:55 Ответить
Там кэша хватит не одну ядерную зиму пережить.
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11.11.2021 21:56 Ответить
кремль в Украине никогда не скупился ...
на предателей
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11.11.2021 21:56 Ответить
палацик рабів гебе
з гостьовими приміщеннями для кураторів, бгг
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11.11.2021 22:32 Ответить
в Украине, последние 30 лет, сидят и страдают только патриоты..
а метвечук и дальше будет гадить Украине, пока по власти слуги олигархов..
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11.11.2021 21:59 Ответить
Санкції РНБО кажете,літак "на приколі".... Поки ви, курдуплі ,усі,стадом,за тим літаком спостерігали,щоб нікуди не літав,кум фуйла -мудачук,спокійно господарював на своєму "клаптику" земельки. Пустобріхи і науки бісові,хай вам грець.
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11.11.2021 22:03 Ответить
Говорят, что в Украине на руках много оружия. Наверное, есть и гранатометы. Если бы сдохли эти гниды - сколько бы людей поверило в справедливость наказания. Жалко только было бы котика.
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11.11.2021 22:06 Ответить
Кстати я что-то не верю что в Украине есть националисты! Что-то они не одного ватника на концерт к Кобзону не отправили!
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11.11.2021 22:22 Ответить
зеля,-"мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга".
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11.11.2021 22:07 Ответить
Что вы накинулись на Мертветчука? Он пока на домашнем аресте сидел сам всё отштукатурил.
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11.11.2021 22:15 Ответить
Что-то его хатынка на член похожа!
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11.11.2021 22:20 Ответить
на ***** похожа
так ведь надо помнить чей он кум
в честь ***** и построил так
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11.11.2021 23:47 Ответить
А вольєр для Ківи де?🐒
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11.11.2021 22:26 Ответить
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11.11.2021 22:27 Ответить
краще було б озаглавити так:
"Медведчук, дивлячись на заблоковані рахунки, відремонтував палац під Києвом"
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11.11.2021 22:28 Ответить
А якщо по тому маєтку з "Граду" шмальнути? Чи залишиться Медведчук після цього під домашнім арештом? А можливо він піде на концерт Кобздоха?
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11.11.2021 22:34 Ответить
нет, градом по дому не очень хороший результат
миномет и то лучше, хотя тоже не то

нужно что-то посущественнее
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11.11.2021 23:48 Ответить
152-й калибр
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12.11.2021 10:33 Ответить
да, это могло бы как-то помочь
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12.11.2021 13:48 Ответить
Ктото верил в этот спектакль?Наверное с тех 73%?хыхыхы
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11.11.2021 22:38 Ответить
Нєлох офшорний продовжує свою героїчну боротьбу з олігархами
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11.11.2021 22:41 Ответить
Зрозуміло що є гроші,але потрібно бути 3,14здонутим на всю голову щоб отаке будувати.
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11.11.2021 22:58 Ответить
Почему улален комент по поводу госизмены зессыкли и ермака?
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11.11.2021 23:22 Ответить
А кого-то удивляет, что у таких людей десятки миллионов хранятся не в банках?
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11.11.2021 23:25 Ответить
Соевых дятлов удивляет. Аж усираются от зрады.
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12.11.2021 10:11 Ответить
Сколько же в ближней части Киевской области вкопано гос-бюджетов страны? Кто бы посчитал?! А сколько улетело в офшоры? Общество так и не усвоило ничего за хотя бы последние 15 лет, что всякая перспектива как социальная, общественная, да и политическая зарублена давно. Почти в начале пути от августа 1991г считая---при чём по наростающей тенденции. Даже если поверить в чудо, то социально обеспеченое государство мы построим на этих обломках при идеально принятых решениях и действиях, в лучшем случае через 35-40 лет! Только чуда не бывает. Пропасть между обеспечеными и остальными нереальная. Ведь тем кто угрохал своё и своими руками---не помогают---пустое дело. Может потому то и ищем так завзято врагов вне страны и конечно находим только там, но прекрасно зная при этом что всё здесь? Да нет уже смысла считать чужие комнаты и картины---ведь всё подобное увидели в феврале 2014г у шапкокрада---а таких как он оказалось больше чем шапок.
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11.11.2021 23:34 Ответить
Хай ремонтирует. Главное, потом отобрать
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12.11.2021 00:24 Ответить
Хочет любоваться с того света.
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12.11.2021 08:39 Ответить
А мертвечуківська відьма не збрехала, у них дійсно усе дуже просто на 2000 квадратних метрів, якщо порівнювати з хоромами ху#ла. У них же нема дискотеки та кімнати «бруду», а у ху#ла є.
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12.11.2021 00:34 Ответить
естбь наличка у мерзавца
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12.11.2021 08:58 Ответить
напомню что перед тем как начать "жесткую борьбу" с этим полицаевским Выродком, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат дал ему возможность увеличить наворованное в 20 раз...)))
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12.11.2021 09:10 Ответить
Значить, Мертвечук ще збирається пожити, якщо вкрадені у НАС гроші вкладає в ремонт СВОГО палацу...
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12.11.2021 09:41 Ответить
Так живут преступники и предатели!
Когда начнем показывать, как живут патриоты?
Получим ответ: "В стране предатели живут лучше патриотов". Значит с каждым годом патриотов станет меньше, а преступников больше.
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12.11.2021 09:41 Ответить
В смысле у мертвечука хоромы круче, чем у Порошенко? Точно?
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12.11.2021 10:12 Ответить
Схемам занярся больше нечем? Этот маеток Ведмедчука снимают с дронов лет 7 уже. И шо? Вы о власти снимайте ролики, или об бизнесе Ахметова, Пинчука, Тимошенко. Заводах Коломойского, разворовывании бюджета "Вэлыким крадивництвом". Шо толку с рассматривания четъртежей уже давно построенного дома?
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12.11.2021 09:51 Ответить
Бо не ті дрони використовують.

Одного Байрактара вистачило б.
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12.11.2021 10:05 Ответить
Навіть якщо і так. Далі, що?
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12.11.2021 10:24 Ответить
А далі мож буде продовжувати формування цивілізованого громадянського суспільства шляхом консенсусу різних слоїв держави.

Питання ж не в бізнесу загалом, а в тому щоб цей бізнес був Українським і щоб в палацах жили не куми ворогів, а наші українські національні еліти.

Олігархи мають бути поставлені в такі умови щоб їм було вигідно припиняти відносини з окупантом, радикалізовуватися і ставати національними елітами.
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12.11.2021 10:36 Ответить
Тобто, "быть богатым и здоровым быть лучше чем бедным и больным". Кто ж спорит? Конкретно, "Схемам" чем полезнее бы занятся, шоб приблизить тот момент о котором ты говоришь? Кстати, исключительно "национальных элит", ктороые будут жить в "палацах" нет ни в одной цивилизованной стране мира. Может и печально, но факт. Бизнес интернационален, глобален, так теперь устроен мир...
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12.11.2021 10:42 Ответить
1. Ну звісно ж бути богатим і здоровим краще ніж бідним і хворим.

2. До "Схем" жодних претензій не маю. Вони і так роблять те що вважають за потрібне щоб наблизити момент про який я кажу. І я не провідник щоб казати кому як робити.

3. Ринок інтернаціональний. Але бізнесові еліти - національні. Американські бізнесмени просувають інтереси америки. Британські - британії. Китайські - китаю. В цьому контексті Порох - типовий український бізнесмен який може ввійти до складу національної еліти. А Медведчук - 100% російський агент.

4. У нас немає жодних проблем з виробництвом і виробничими відносинами. В нас лише адміністративні та етичні проблеми (в тому числі надмірна кількість московитських люмпенів). Тому для реалізації мною написаного достатньо трьох чинників:

- правильна реформа судової влади (зміна порядку формування і складу ВККСУ та ВРП, збільшення штату суддів вдвічі, збільшення резерву суддів втричі і запуск еволюційного дисциплінарного відбору суддівських еліт).

- реформа системи виховання (в першу чергу дитбудинків), освіти та посилення вимог щодо освіти та інших особистих якостей у виконавчій службі в тому числі умови участі у бойових діях для зайняття певних посад виконавчої влади (формування еліт виконавчої влади та відсторонення люмпенів від виконавчої влади).

- легалізація зброї, реформа армії і мілітарізація всього населення (до того стану в якому кожен член української сім'ї має зброю і навички поводження з нею)

Все інше - похідне.
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12.11.2021 11:33 Ответить
Тем более, что все производственные отношение, все можновладці и олигархи останутся на месте. Как с этим остатком реализовывать тобою написанное?
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12.11.2021 10:45 Ответить
"Русскій міръ".... але дещо не повний. Не вистачає снохачної кімнати і вол'єру з ведмедями
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12.11.2021 10:04 Ответить
Хто при Пєті жирував, той і при Вові не схуд.
А ригоботи гавкають на Семенченка.
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12.11.2021 10:08 Ответить
Прихвостням кучмарика, таким, як мертвечук, привладні продовжують зализувати їх дупи… на 8 році московської окупації України.
уся правда про «жорсткі санкції від РНБОУ»…
Брехуни при владі….яких обрали дурні…
Слава Україні та пильнуймо Україну!!!
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12.11.2021 10:24 Ответить
Талантливый человек.
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12.11.2021 13:57 Ответить
Как то странно и однобоко :
Арахамии можно и его жене нужно иметь обшоры
А Медведчуку нельзя
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12.11.2021 15:54 Ответить
Платили готiвкою.
Готiвки в них багато...
Але все одно зрада
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12.11.2021 15:59 Ответить
А я гадал чего это Чечетов из окна прыгнул?
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12.11.2021 18:04 Ответить
А я думаю про кого сегодня один зебил говорил, что при януковоще жилось хорошо, походу про мертвечука и подобных, им что доллар по 8 грн , что рупъ по 70.
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12.11.2021 19:03 Ответить
Медведка мразота!!
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13.11.2021 00:14 Ответить
Спалити *****
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08.03.2022 18:08 Ответить
 
 