За месяц потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 100 т в сутки, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новая волна коронавирусной болезни в Украине характерна значительным ростом потребления кислорода среди госпитализированных пациентов. Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной.
Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!
Общее производство профильными предприятиями кислорода сейчас составляет около 400 тонн в сутки.
В Минздраве отмечают, что за это время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое! Так, если 19 октября по всей Украине было потреблено 6841 баллон, то уже 7 ноября – 11594 баллона. При этом средней больнице, принимающей больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы.
Из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей почти 1 800 тонн кислорода были доставлены из Польши и предоставлены украинскими предпринимателями.
По последней информации в Украине занято 67% коек с подведенным кислородом для больных COVID-19.
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но некогда было ...отпуска... а во время критической нагрузки отключить 2 кислородных завода из 3-х... это еще так надо было "помочь" при критической нехватке кислорода в реанимациях...
а еще можно не лечить тех кто курит - доказано ж что это вредно для здоровья...
а еще.... а еще есть Конституция (статья 49)... где каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь...
тож тринькати гроші це дійсно не треба, особливо не за призначенням, наприклад з ковідного фонду дарувати ментам (4,5 млрд грн), мостити дороги (25,7млрд. грн) і таке інше...
дуже добре що є вакцина ! що є вибір вакцин... - тут без базару ! )))