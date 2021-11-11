За месяц потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 100 т в сутки, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новая волна коронавирусной болезни в Украине характерна значительным ростом потребления кислорода среди госпитализированных пациентов. Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!

Общее производство профильными предприятиями кислорода сейчас составляет около 400 тонн в сутки.

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В Минздраве отмечают, что за это время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое! Так, если 19 октября по всей Украине было потреблено 6841 баллон, то уже 7 ноября – 11594 баллона. При этом средней больнице, принимающей больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы.

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Из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей почти 1 800 тонн кислорода были доставлены из Польши и предоставлены украинскими предпринимателями.

По последней информации в Украине занято 67% коек с подведенным кислородом для больных COVID-19.