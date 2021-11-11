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Новости Коронавирус и карантин
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За месяц потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 100 т в сутки, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За месяц потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 100 т в сутки, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новая волна коронавирусной болезни в Украине характерна значительным ростом потребления кислорода среди госпитализированных пациентов. Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!

Общее производство профильными предприятиями кислорода сейчас составляет около 400 тонн в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заводы приостанавливали производство кислорода на время регламентных работ, это дает нам уверенность в том, что они не остановятся внезапно, - Ляшко

За месяц потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 100 т в сутки, - Минздрав 01

В Минздраве отмечают, что за это время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое! Так, если 19 октября по всей Украине было потреблено 6841 баллон, то уже 7 ноября – 11594 баллона. При этом средней больнице, принимающей больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15-30 минут работы.

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Из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей почти 1 800 тонн кислорода были доставлены из Польши и предоставлены украинскими предпринимателями.

По последней информации в Украине занято 67% коек с подведенным кислородом для больных COVID-19.

Автор: 

Минздрав (4899) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+3
а за лето могли б и подсуетится (тем более прогнозировали на осень всплеск "дельты")...
но некогда было ...отпуска... а во время критической нагрузки отключить 2 кислородных завода из 3-х... это еще так надо было "помочь" при критической нехватке кислорода в реанимациях...
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11.11.2021 22:37
+3
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11.11.2021 22:39
+2
Короче , сволочи
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11.11.2021 22:58
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Просто весной кислород не додавали по полной , т к половина больниц была на концентраторах
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11.11.2021 22:26 Ответить
а за лето могли б и подсуетится (тем более прогнозировали на осень всплеск "дельты")...
но некогда было ...отпуска... а во время критической нагрузки отключить 2 кислородных завода из 3-х... это еще так надо было "помочь" при критической нехватке кислорода в реанимациях...
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11.11.2021 22:37 Ответить
Короче , сволочи
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11.11.2021 22:58 Ответить
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11.11.2021 22:58 Ответить
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11.11.2021 22:59 Ответить
Так підсуєтились же . Закупили вакцину . Вакцинуйтесь . Я б взагалі заборонив тринькати гроші на лікування невакцинованих .
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11.11.2021 23:03 Ответить
а еще можно сэкономить на больных туберкулезом, СПИДом, диабетом, инсультами и инфарктами (особенно если они одиноки и за ними не кому ухаживать и платить)....
а еще можно не лечить тех кто курит - доказано ж что это вредно для здоровья...
а еще.... а еще есть Конституция (статья 49)... где каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь...
тож тринькати гроші це дійсно не треба, особливо не за призначенням, наприклад з ковідного фонду дарувати ментам (4,5 млрд грн), мостити дороги (25,7млрд. грн) і таке інше...
дуже добре що є вакцина ! що є вибір вакцин... - тут без базару ! )))
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11.11.2021 23:19 Ответить
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11.11.2021 22:39 Ответить
Я так розумію , в разі найменшого технологічного перебою з киснем , антиваксери зникнуть як тупікова гілка розвитку , як вид . Бідні люди . Втрачають по 700 - 800 бійців щодня , але продовжують боротися зі здоровим глуздом . Природній відбір не залишає антивакснрам ані найменшого шансу на порятунок .
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11.11.2021 22:55 Ответить
Слабоуміє і отвага (с)
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11.11.2021 23:20 Ответить
Сколько за пост платят, диванный боец с антиваксерами и вакциноскептиками? Это ж насколько надо иметь извращенную фантазию, чтобы ехидничать по поводу смертей сотен людей?
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11.11.2021 23:23 Ответить
Предлагают прикрутить больным кислород, чтоб экономили?
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12.11.2021 00:12 Ответить
А что, придет врач-антиваксер и скажет: "Нехрен симулировать, это же обычный грипп!" и прикрутит кислородный краник.
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12.11.2021 07:29 Ответить
 
 