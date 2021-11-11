У нас достаточно угля на отопительный сезон, его доставляют морем и железной дорогой, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а чуть более 2 млн тонн - это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что при необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

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