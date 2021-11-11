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Новости Отопительный сезон
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У нас достаточно угля на отопительный сезон, его доставляют морем и железной дорогой, - Шмыгаль

У нас достаточно угля на отопительный сезон, его доставляют морем и железной дорогой, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а чуть более 2 млн тонн - это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что при необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

Читайте также: 41,4% украинцев считают некомпетентность власти основной причиной кризиса в энергетике, 36,9% – коррумпированность, – опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Газ (10223) уголь (1000) отопительный сезон (529) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+15
А також машинами, транваями, метром та лісапетами.
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11.11.2021 22:54
+11
Шмігаль, хоч би не.брехав????? То хай розкаже звідки воно йде по морю, а звідки по залізниці. І чого влітку воно по морю і залізниці не йшло?????
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11.11.2021 22:54
+9
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11.11.2021 23:16
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У нас достатньо вугілля на опалювальний сезон, його доставляють по морю та залізницею, - Шмигаль
**********
Це, тіпа, - "Я трахаю свою жінку. Вона зараз на заробітках у Польщі..."
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11.11.2021 22:53 Ответить
Шмігаль, хоч би не.брехав????? То хай розкаже звідки воно йде по морю, а звідки по залізниці. І чого влітку воно по морю і залізниці не йшло?????
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11.11.2021 22:54 Ответить
А також машинами, транваями, метром та лісапетами.
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11.11.2021 22:54 Ответить
Все будет хорошо, отопительный сезон пройдем без особых приключений. Сейчас просто нагнетается искусственная истерия которая выгодна оигархам.
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11.11.2021 22:58 Ответить
а если с приключениями ? уголь тоже у Бульбофюрера покупать будем ?
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11.11.2021 23:18 Ответить
з початку року Україна експортувала за кордон 2 млрд мегават електрики, а закупила в Білорусі пів мільярда - тобто по факту Україна з наваром перепродує дешеву бульбо-електрику. Найгірше, що станеться - будуть менше продавати за кордон (особливо постраждають мадьяри) і в когось з олігархів буде менше гешефту
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12.11.2021 00:03 Ответить
к запасам угля это каким боком ?
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12.11.2021 00:08 Ответить
а ти не в курсі, що ТЕС працюють на вугіллі
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12.11.2021 00:42 Ответить
МирДверьМяч.
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11.11.2021 22:59 Ответить
Попи здували з вікон мухи...
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11.11.2021 23:04 Ответить
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11.11.2021 23:06 Ответить
Тонко 😀
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12.11.2021 13:33 Ответить
Цей пацанчик прийшов був на провладний мітинг (так званий "путінг").
Так взагалі ніхто не врубився у справжню суть цього тексту. Ібо тупиє....
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12.11.2021 19:25 Ответить
Нужно отдать должное, звиздюлятор у зелядей не устает.
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11.11.2021 23:01 Ответить
Шморгаль зуб дає. Один вже давав.
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11.11.2021 23:03 Ответить
У вас,паскуд,там всього достатньо, коксу теж у вас ніколи не бракло.... Реляції протирічать реаліям.
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11.11.2021 23:04 Ответить
ну еслі б кокс гнать не із вугілля,
то шоп там бьіло с одной дорожкі...
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11.11.2021 23:34 Ответить
в общем:

плывут пароходы - везут уголька

пробегают паровозы - везут уголька

а пройдут пионеры - из кармана отсыпят..

(с) затопоржем
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11.11.2021 23:08 Ответить
карочи склихасовський:
хто має гроші - не замерзне,
а хто немає - загартується
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11.11.2021 23:08 Ответить
А як там з цінами ? Чи як з газом, по самому максимуму...Хоча, вам же "какая разніца"....Не ви ж платите... Головне, щоб коломой заробив ще декілька мільярдів доларів на афері, ***** вже з газом....
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11.11.2021 23:14 Ответить
Если Шмыг-шмыг-галь говорит что хватает угля то самое время покупать буржуйки! Пока они дешёвые!
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11.11.2021 23:14 Ответить
Вот даже не знаю , кто "круче" . Кровосися или этот уйопок.
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11.11.2021 23:15 Ответить
ну прям отлегло . если еще и Вовка на эту тему видос запилит то можно спать спокойно
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11.11.2021 23:15 Ответить
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11.11.2021 23:16 Ответить
Кстати, если переживаете, что в стране чего-то не хватает (газа, электроэнергии, кислорода), можете включить 1+1. Там говорят, что всё есть 👍🏼🤣🤣🤣
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12.11.2021 01:01 Ответить
Если не хватит, то можно и ахметку с его холуями в печь.
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11.11.2021 23:26 Ответить
Лучше 95 оффшор туда отправить!
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11.11.2021 23:30 Ответить
молодец . ловко ты виноватого определил . а Вовку с холуями ты никуда засунуть не хочешь или они тут ни при чем ?
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11.11.2021 23:33 Ответить
о . точно еще и Порох виноват . как же ты про него в первом сообщении забыл
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11.11.2021 23:50 Ответить
может хватит на папередников свои провалы списывать ? сколько там ваш Вовочка у власти ? день ? месяц ? год ? уже считай два с половиной . пол срока отсидел . чем он вообще занимается ?
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12.11.2021 00:27 Ответить
Вся зеленая команда с гундосиком во главе - моральные и умственные выродки. Но конкретно эта бомба была заложена при царевании свиношенки. Зелёнки просто усугубили своей некомпетентностью.
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12.11.2021 13:36 Ответить
А как без рынков можно покупать что нибудь? Я что-то не понял тебя. Это как должно быть типа ЗЕрайком устанавливает цену по которой я обязан что-то продать?
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12.11.2021 00:00 Ответить
В США есть норма прибыли для добывающих и торгующих энергоресурсами компаний, выше которой государство заберет разницу. Конечная цена получается как затраты плюс норма прибыли. Антимонопольный комитет следит, чтобы не было сговора по увеличению затрат. Поэтому штатам наплевать, что там делают спекулянты на рынках Европы.
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12.11.2021 00:11 Ответить
"В США есть норма прибыли для добывающих и торгующих энергоресурсами компаний, выше которой государство заберет разницу." - какой незамутнённый бред
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12.11.2021 01:03 Ответить
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11.11.2021 23:33 Ответить
Запасы угля на складах тепловых электростанций генерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4%, до 623,7 тыс. тонн. Это в 4,3 раза меньше, чем должно быть на эту дату согласно графику накопления угля, утвержденному Минэнерго (2,665 млн тонн).

По данным Минэнерго, на складах ТЭС госкомпании «Центрэнерго» сейчас такая ситуация:

Змиевская ТЭС - 9,4 тыс. тонн угля, чего хватит на пять дней работы станции;
Углегорская ТЭС - 6,7 тыс. тонн угля, на шесть дней работы;
Трипольская ТЭС - 29,8 тыс. тонн угля, на 14 дней.

Невелики запасы угля и на складах ТЭС частного холдинга ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову). Так, на Приднепровской и Ладыженской ТЭС его хватит на 21 день работы, а на Бурштынской - на шесть дней.

Министр энергетики Герман Галущенко заявилл, что в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля энергетических марок на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта - около 4 млн тонн. Таким образом, Украина должна дополнительно законтрактовать еще около 2 - 2,5 млн тонн угля.

ДТЭК сообщила о контрактовании около 0,5 млн тонн угля (из Польши - 320 тыс. тонн и США - 150 тыс. тонн). О поставке угля из РФ и Казахстана компания пока не сообщала.

«Центрэнерго» в конце сентября сообщила, что законтрактовано на предстоящий отопительный сезон почти 0,5 млн тонн угля (из Польши - 350 тыс. тонн, Казахстана - 100 тыс. тонн).
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11.11.2021 23:35 Ответить
Короче , страной правят олигархи и криминал
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11.11.2021 23:40 Ответить
В Україні на складах - на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж необхідно. 62 енергоблоки на ТЕС - не працюють взагалі!
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11.11.2021 23:35 Ответить
"Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он."
Вот эта фраза, ********** премьер, больше всего настораживает. Просто потому что у вас все наоборот.
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11.11.2021 23:43 Ответить
8 млн тонн - це наш видобуток
-------------------------------------------------
Ну, и где он? Склады почти пустые. Чем занимались летом?
Или уголь под землей начинает "расти" только в октябре-декабре?
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11.11.2021 23:46 Ответить
хм, вчера уже приводил это сообщением на сайте Укренерго?! кто неправ?!

Станом на 11:00 8 листопада в аварійному ремонті за заявками виробників перебувало 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт, тоді як на ранок 1 листопада - 5 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 1,26 ГВт. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт (на ранок 1 листопада - 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,7 ГВт).

утянуто с сайта Укренерго https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-1-7-lystopada-2021-roku/
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12.11.2021 00:05 Ответить
Шмигаля, ЗЕ! и его шоблу в отставку!!
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12.11.2021 00:10 Ответить
На виселицу 😡
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12.11.2021 01:03 Ответить
От заходить пароплав, на ньому 70 тисяч тон вугілля...
Так його розвантажити треба, завантажити у вагони, довезти й знов розвантажити...
А за добу спалюється скільки??? - тисяч 30 - 35???
А з Казахстану путєн вже пустив вугілля, чи вимагає воду у Крим та лугандонців у Верховну Раду???
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12.11.2021 01:02 Ответить
... вот если, бы включить печатный станок, то да - "гривня" в качестве топлива обеспечит успешное прохождение и зимы и весны и летаааа
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12.11.2021 05:03 Ответить
Чи він сам в "теплій ванні" чи ще с ким?
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12.11.2021 06:54 Ответить
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12.11.2021 07:16 Ответить
и 500 миллионов новых рабочих мест
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12.11.2021 09:34 Ответить
 
 