У нас достаточно угля на отопительный сезон, его доставляют морем и железной дорогой, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".
Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.
"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а чуть более 2 млн тонн - это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что при необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.
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Це, тіпа, - "Я трахаю свою жінку. Вона зараз на заробітках у Польщі..."
Так взагалі ніхто не врубився у справжню суть цього тексту. Ібо тупиє....
то шоп там бьіло с одной дорожкі...
плывут пароходы - везут уголька
пробегают паровозы - везут уголька
а пройдут пионеры - из кармана отсыпят..
(с) затопоржем
хто має гроші - не замерзне,
а хто немає - загартується
По данным Минэнерго, на складах ТЭС госкомпании «Центрэнерго» сейчас такая ситуация:
Змиевская ТЭС - 9,4 тыс. тонн угля, чего хватит на пять дней работы станции;
Углегорская ТЭС - 6,7 тыс. тонн угля, на шесть дней работы;
Трипольская ТЭС - 29,8 тыс. тонн угля, на 14 дней.
Невелики запасы угля и на складах ТЭС частного холдинга ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову). Так, на Приднепровской и Ладыженской ТЭС его хватит на 21 день работы, а на Бурштынской - на шесть дней.
Министр энергетики Герман Галущенко заявилл, что в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля энергетических марок на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта - около 4 млн тонн. Таким образом, Украина должна дополнительно законтрактовать еще около 2 - 2,5 млн тонн угля.
ДТЭК сообщила о контрактовании около 0,5 млн тонн угля (из Польши - 320 тыс. тонн и США - 150 тыс. тонн). О поставке угля из РФ и Казахстана компания пока не сообщала.
«Центрэнерго» в конце сентября сообщила, что законтрактовано на предстоящий отопительный сезон почти 0,5 млн тонн угля (из Польши - 350 тыс. тонн, Казахстана - 100 тыс. тонн).
Вот эта фраза, ********** премьер, больше всего настораживает. Просто потому что у вас все наоборот.
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Ну, и где он? Склады почти пустые. Чем занимались летом?
Или уголь под землей начинает "расти" только в октябре-декабре?
Станом на 11:00 8 листопада в аварійному ремонті за заявками виробників перебувало 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт, тоді як на ранок 1 листопада - 5 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 1,26 ГВт. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт (на ранок 1 листопада - 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,7 ГВт).
утянуто с сайта Укренерго https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-1-7-lystopada-2021-roku/
Так його розвантажити треба, завантажити у вагони, довезти й знов розвантажити...
А за добу спалюється скільки??? - тисяч 30 - 35???
А з Казахстану путєн вже пустив вугілля, чи вимагає воду у Крим та лугандонців у Верховну Раду???