Главные новости 11 ноября: Путин жалуется Меркель на "Байрактары", Ткаченко уходит в отставку

Путин уже второй раз за двое суток разговаривает с Меркель – и все об Украине, Ткаченко больше не хочет быть министром культуры, Леросу вручили подозрение за показанный Зеленскому средний палец – главные новости четверга, 11 ноября.

Путин жалуется Меркель на Украину

Руководители России и Германии провели вторые переговоры за двое суток: Путин жалуется Меркель на использование Украиной беспилотников.

Тем временем Bloomberg пишет, что Штаты предупредили европейских партнеров о возможном вторжении России в Украину.

Ткаченко уходит в отставку

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке и отправил его главе ВР Руслану Стефанчуку. По его словам, последней каплей стало решение забрать у министерства Госкино и передать его в управление Кабмина.

Леросу предъявили подозрение из-за среднего пальца

Депутат подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Возможные варианты наказания – штраф до 68 тыс. грн, арест сроком до 6 мес. или ограничение свободы на срок до 5 лет. Меру пресечения Леросу выбирать не будут. Как вручали подозрение – можно посмотреть здесь.

Свежие рейтинги

Рейтинг политиков: будь выборы в ближайшие выходные, 21,8% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – А.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – А.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко.

Рейтинг партий: "Слуга народа" – 17,3%, "Европейская солидарность" – 14,0%, "Батькивщина" – 12,2%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 11,0%. Партия Дмитрия Разумкова поддерживается 6,8%, партия "Сила и честь" – 5,8%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%.

Терехов стал мэром Харькова

Мэром его зарегистрировала Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.

Власти Грузии показали, как Саакашвили получил телесные повреждения

На этих кадрах экспрезидента заносят в больницу, потому что идти он отказывается. Омбудсман Денисова называет видео доказательством применения пыток. Саакашвили говорит, что прекратит голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Полиция с завтрашнего дня будет проводить на дорогах техосмотр транспорта

Состояние автомобилей будут контролировать с помощью мобильных диагностических станций, ими оснащена патрульная полиция в каждой области. Проверят грузовики, автобусы, такси и легковые авто, в которых за плату возят пассажиров или груз.