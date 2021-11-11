Главные новости 11 ноября: Путин жалуется Меркель на "Байрактары", Ткаченко уходит в отставку
Путин уже второй раз за двое суток разговаривает с Меркель – и все об Украине, Ткаченко больше не хочет быть министром культуры, Леросу вручили подозрение за показанный Зеленскому средний палец – главные новости четверга, 11 ноября.
Путин жалуется Меркель на Украину
Руководители России и Германии провели вторые переговоры за двое суток: Путин жалуется Меркель на использование Украиной беспилотников.
Тем временем Bloomberg пишет, что Штаты предупредили европейских партнеров о возможном вторжении России в Украину.
Ткаченко уходит в отставку
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке и отправил его главе ВР Руслану Стефанчуку. По его словам, последней каплей стало решение забрать у министерства Госкино и передать его в управление Кабмина.
Леросу предъявили подозрение из-за среднего пальца
Депутат подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Возможные варианты наказания – штраф до 68 тыс. грн, арест сроком до 6 мес. или ограничение свободы на срок до 5 лет. Меру пресечения Леросу выбирать не будут. Как вручали подозрение – можно посмотреть здесь.
Свежие рейтинги
Рейтинг политиков: будь выборы в ближайшие выходные, 21,8% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – А.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – А.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко.
Рейтинг партий: "Слуга народа" – 17,3%, "Европейская солидарность" – 14,0%, "Батькивщина" – 12,2%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 11,0%. Партия Дмитрия Разумкова поддерживается 6,8%, партия "Сила и честь" – 5,8%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%.
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