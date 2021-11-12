Претензий к нему не было. Будем просить остаться главой министерства, - слуга народа Тарасенко о Ткаченко

Подача заявления об отставке министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко была неожиданной для фракции "Слуга народа", и его будут просить остаться главой министерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил народный депутат Украины фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко.

"Оно было неожиданным и для всей фракции. И сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать под его Facebook-постом, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер", - сказал Тарасенко.

По его словам, у фракции "Слуга народа" к работе министра Ткаченко претензий не было.

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"Претензий не было. Я считаю, что он эффективно выполнял свои обязанности", - подчеркнул нардеп.

Тарасенко прокомментировал озвученную Александром Ткаченко причину увольнения - решение правительства забрать Госкино из ведомства Минкульта.

"Кино - это часть культуры. Поэтому нельзя разделять кино и Министерство культуры. Нужно ли идти на уступки министру в таком ракурсе, или не нужно? Мы будем это обсуждать на фракции, чтобы культура была все-таки двигателем образования у нас в Украине", - сказал Тарасенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке из-за решения правительства изъять Госкино из его ведомства. Министр также намерен выступить с отчетом о своей деятельности в Верховной Раде.