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Новости
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Претензий к нему не было. Будем просить остаться главой министерства, - слуга народа Тарасенко о Ткаченко

Претензий к нему не было. Будем просить остаться главой министерства, - слуга народа Тарасенко о Ткаченко

Подача заявления об отставке министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко была неожиданной для фракции "Слуга народа", и его будут просить остаться главой министерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил народный депутат Украины фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко.

"Оно было неожиданным и для всей фракции. И сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать под его Facebook-постом, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер", - сказал Тарасенко.

По его словам, у фракции "Слуга народа" к работе министра Ткаченко претензий не было.

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"Претензий не было. Я считаю, что он эффективно выполнял свои обязанности", - подчеркнул нардеп.

Тарасенко прокомментировал озвученную Александром Ткаченко причину увольнения - решение правительства забрать Госкино из ведомства Минкульта.

"Кино - это часть культуры. Поэтому нельзя разделять кино и Министерство культуры. Нужно ли идти на уступки министру в таком ракурсе, или не нужно? Мы будем это обсуждать на фракции, чтобы культура была все-таки двигателем образования у нас в Украине", - сказал Тарасенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке из-за решения правительства изъять Госкино из его ведомства. Министр также намерен выступить с отчетом о своей деятельности в Верховной Раде.

Автор: 

отставка (3153) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+4
давай кино про напалеона!
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12.11.2021 05:02
+3
"Кіно - це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури" Ткаченко
"Самым важным искусством для нас является кино и цирк" Ленин

Ага. И именно потому что "кино - это часть культуры", Валере Маркусу не дали финансирование на его проект о Норвегии (и не только о ней), и теперь он вынужден самостоятельно собирать деньги. Сенцову кстати тоже...
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12.11.2021 00:24
+3
это чмо с козлиной бородкой еще просить нужно?)
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12.11.2021 07:19
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Кінюшники срані.
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12.11.2021 00:16 Ответить
"Кіно - це частина культури. Тому не можна розділяти кіно та Міністерство культури" Ткаченко
"Самым важным искусством для нас является кино и цирк" Ленин

Ага. И именно потому что "кино - это часть культуры", Валере Маркусу не дали финансирование на его проект о Норвегии (и не только о ней), и теперь он вынужден самостоятельно собирать деньги. Сенцову кстати тоже...
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12.11.2021 00:24 Ответить
Культурна інверсія це коли блуд у капелюсі святого Миколая.
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12.11.2021 02:45 Ответить
Хабадний жидоміністр українського дегенерат-геноциду.
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12.11.2021 10:21 Ответить
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12.11.2021 10:23 Ответить
давай кино про напалеона!
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12.11.2021 05:02 Ответить
это чмо с козлиной бородкой еще просить нужно?)
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12.11.2021 07:19 Ответить
А міністерство відосіків буде?
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12.11.2021 07:43 Ответить
Зедебилы испугались ,что этого чмошника по кличке ткаченко ,беня вернет на г+г. А этот врать умеет круче подляка и 95анала. Сразу бигусы ,лещи и другие псевдо расследователи оживут.И нелох тогда будет убивать по два брата в неделю.
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12.11.2021 08:23 Ответить
Претензій до нього не було, бо толку з нього ніякого...
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12.11.2021 09:47 Ответить
Та чувак поняв що скоро буде жопа і вирішив с" їбнуть, щоб потім довго не сидіти
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12.11.2021 10:45 Ответить
Бегут как крысы, чуют что финал близок
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12.11.2021 10:53 Ответить
 
 