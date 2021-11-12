Мы практически в состоянии энергетической войны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энерговойны. Он подчеркнул, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - заявил замминистра.

Немчинов считает, что Россия намеренно блокирует поставки угля в Украину.

"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", – добавил он.

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