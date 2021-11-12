Мы практически в состоянии энергетической войны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго
Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энерговойны. Он подчеркнул, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".
"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - заявил замминистра.
Немчинов считает, что Россия намеренно блокирует поставки угля в Украину.
"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", – добавил он.
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Бо он рассказывает, шо параходами, *********** и всевозможным гужевым транспортом со всех концов планеты к нам спешит неимоверное количество угля.
И, судя по тому, что платить нам особо нечем, совершенно бесплатно.
"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він". - Та ви шо... Та ви просто генії. Тільки от де були ці "генії" і чим займались в той час - коли треба було запасатись газом і вугіллям до опалювального сезону...
Але деякі ще не зрозуміли-закупають електрику в Таргана
та бажають побалакати з )(уйлом про стрільбу..
Хстан дплеко не ключевой поставщик. Все что связано с энергетикой это всегда игры миллиардеров, правду знают лишь эсперты, один из лучших Михаил Гончар. Тут если копать по полной , то окржется что уголь нам нужен исключительно для поддержки электросети Украины в пиковые нагрузки, все остальные безумные обьемы вреднейшего угля нужны не Украине, а Ринату Ахметову. Это его кино про уголь, элетричество и отопление, именно с этой гниды надо спрашивать у него все коды и шифры.