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Новости Отопительный сезон
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Мы практически в состоянии энергетической войны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго

Мы практически в состоянии энергетической войны. Россия блокирует поставки угля из Казахстана, - Минэнерго

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что в настоящее время Украина фактически находится в состоянии энерговойны. Он подчеркнул, что Россия блокирует поставки угля из Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", - заявил замминистра.

Немчинов считает, что Россия намеренно блокирует поставки угля в Украину.

"То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", – добавил он.

Также читайте: Росия ограничила поставки угля из-за своих инфраструктурных лимитов, - Казахстан

Автор: 

Газ (10223) Казахстан (781) уголь (1000) отопительный сезон (529) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+22
конечно, все наше лето *****...ла россия, а не вы...
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12.11.2021 01:08
+19
Вы там со Шмыгалем как-то договоритесь.

Бо он рассказывает, шо параходами, *********** и всевозможным гужевым транспортом со всех концов планеты к нам спешит неимоверное количество угля.

И, судя по тому, что платить нам особо нечем, совершенно бесплатно.
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12.11.2021 01:17
+18
А чим ви думали влітку і чому не закупили вугілля завчасно ?
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12.11.2021 01:08
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конечно, все наше лето *****...ла россия, а не вы...
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12.11.2021 01:08 Ответить
не тебе об этом кукарекать, тролятина тухлая
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12.11.2021 03:25 Ответить
Ну, конечно - тебе из Германии.
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12.11.2021 03:32 Ответить
Бот подолятский ,флаг смени.
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12.11.2021 08:16 Ответить
А чим ви думали влітку і чому не закупили вугілля завчасно ?
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12.11.2021 01:08 Ответить
Литва змогла злізти з "газової голки" Російської Федерації. Енергетичної незалежності вдалося досягти завдяки будівництву морських терміналів для нафти та скрапленого газу.
Термінал для скрапленого газу дозволив знизити ціни в три рази
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12.11.2021 10:54 Ответить
Мне это уже напоминает путинизм головного мозга украинских чиновников, у того вечно запад виноват, а у этих россия, нашли сс..ка отмазку для своих про..бов, ребята - уже надоело слушать ваш бред.
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12.11.2021 01:13 Ответить
Точно и никто не нападал, нас там нет и ***** белый и пушистый вас спасет.
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12.11.2021 08:27 Ответить
Так кто не пропускает уголь из Казахстана?
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12.11.2021 08:35 Ответить
Вы там со Шмыгалем как-то договоритесь.

Бо он рассказывает, шо параходами, *********** и всевозможным гужевым транспортом со всех концов планеты к нам спешит неимоверное количество угля.

И, судя по тому, что платить нам особо нечем, совершенно бесплатно.
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12.11.2021 01:17 Ответить
У списку підвозчиків навіть Санта Клаус є.
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12.11.2021 07:57 Ответить
1942 год. Говорит таварищ Сталин - Германия блокирует конвои с ленд-лизом. Вот же ж гады.
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12.11.2021 01:19 Ответить
Все зрозуміло. Будемо купувати вугілля в ОРДЛО. Докерувалися зелені гниди...
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12.11.2021 02:05 Ответить
З ОРДЛО возили еще при Пеце, знаю,так как рядом проходит ж/д. Щас шось не стали возить.
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12.11.2021 08:26 Ответить
У меня для тебя новость - уголь с лугандона почти не прекращал поставляться во время царевания свиношенко и еще год минимум при наркомане. Оформлялся он как кацапский, африканский или беларусский.
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12.11.2021 10:28 Ответить
"Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

"Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - додав він". - Та ви шо... Та ви просто генії. Тільки от де були ці "генії" і чим займались в той час - коли треба було запасатись газом і вугіллям до опалювального сезону...
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12.11.2021 02:22 Ответить
на сьомому році зрозуміли що йде війна...
Але деякі ще не зрозуміли-закупають електрику в Таргана
та бажають побалакати з )(уйлом про стрільбу..
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12.11.2021 02:52 Ответить
Всему виной непрофессиональная, некомпетентная, коррумпированная власть ЗеБанды. Когда летом нужно было закупать уголь и газ и были деньги, и цены не высокие, ЗеБанда этого не делала и продолжала набивать себе карманы сворованными на "большом куше"-строительстве дорог, на котором контора ермака-Козыря (трижды проклятая ОПа, с татаровыми и прочей антиукраинской нечестью) не плохо греет руки и теперь, пока полстраны замерзает.
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12.11.2021 03:18 Ответить
Барыга просто образец честности в сравнении с ЗеБандой!
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12.11.2021 03:19 Ответить
расскажи нам за барыгу барыга неплохо рубил бабос на игральных свинарниках. 1к точек это не шутки. +/ 1 свинарник на 2к населения. И это очень скромно, в среднем. Вот и считай СКОЛЬ свинорылый сатанист зарабатвал на сатанинском бизнесе.
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12.11.2021 08:05 Ответить
А вас силой в игральники загоняли? Я там допустим, никогда не был.
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12.11.2021 10:04 Ответить
А как дела с подводным паровозом, который ещё при шоколадном гетьмане запускали? Может на нем привезём?
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12.11.2021 06:57 Ответить
Недоразвитый ,тогда все решилось очень умно и быстро.Без нытья ,купили уголь недостающий в США и ЮАР.Но появились заказные расследователи на деньги бени и кацапов и стали вонять на всех каналах про вротердам. Вот сейчас вы его и получаете.
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12.11.2021 08:14 Ответить
Об этом должна заботиться оккупирующая сторона.
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12.11.2021 07:35 Ответить
Спроси у своих белых хозяев, зачем они приперлись в Крым
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12.11.2021 08:09 Ответить
А кто бы сомневался. Надо отвоевывать свои шахты!
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12.11.2021 07:34 Ответить
А Герус це російський депутат?
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12.11.2021 07:59 Ответить
Вот и оправдание от зедебилов,своей тупости и не компетенции.
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12.11.2021 08:05 Ответить
Лжет,он как сивый мерин.Казахстану самому не хватает своей угольной генерации и он закупает элэнергию у орды. Во первых там зима,а во вторых Казахи занимают второе-третье место в мире. по добыванию криптовалюты и из-за этого у них энергодефицит.
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12.11.2021 08:17 Ответить
Заблокируйте или помешайте в ответ гумконвой в зону ООС!
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12.11.2021 08:21 Ответить
Я даже не знаю кто лучше управился Роися или вы
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12.11.2021 08:28 Ответить
При всей серьёзности намерений кремля, как по мне, тот ущерб, который они смогли нанести, даже близко не стоит к ущербу, который мы нанесли сами себе за время независимости.
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12.11.2021 10:33 Ответить
"Братушки" всегда относились к Украине с теплотой и пониманием. Крым украли,на Донбассе беспределят,а мы не ценим. Ну как так?
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12.11.2021 08:32 Ответить
С этими зебилами так и надо, они только батога понимают.
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12.11.2021 10:43 Ответить
А транзит рос. товаров через Украину есть?
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12.11.2021 09:02 Ответить
Нет. Почитай профильные статьи на эту тему. Африканский, американский и прочий уголь - это обман. Антрацит в необходимых объёмах можно доставить из лугандона и кузбаса. Всё.
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12.11.2021 10:36 Ответить
Уголь кроме Казахстана нам поставляет еще ряд стран, в частности США и Польша. Казаз
Хстан дплеко не ключевой поставщик. Все что связано с энергетикой это всегда игры миллиардеров, правду знают лишь эсперты, один из лучших Михаил Гончар. Тут если копать по полной , то окржется что уголь нам нужен исключительно для поддержки электросети Украины в пиковые нагрузки, все остальные безумные обьемы вреднейшего угля нужны не Украине, а Ринату Ахметову. Это его кино про уголь, элетричество и отопление, именно с этой гниды надо спрашивать у него все коды и шифры.
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12.11.2021 09:36 Ответить
Та ти шо? У, Вас, нарешті відкрилися очі.
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12.11.2021 09:52 Ответить
А, хто блокує поставки газових вуглів з українських шахт?
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12.11.2021 11:36 Ответить
ЗІ: за сім років можна було витратити два тижні на реконструкцію подачі палива.
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12.11.2021 11:38 Ответить
 
 