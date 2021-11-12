Мы не можем открывать огонь на поражение, - Данилов о ситуации с мигрантами в Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал миграционный кризис на белорусской границе. Он объяснил, смогут ли военные открыть огонь в случае прорыва украинской границы мигрантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не произошло", - заявил Данилов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Огнестрельное оружие - это не инструмент борьбы с миграционным кризисом. Год назад у нас был подобный миграционный кризис с Беларусью, когда хасиды были на границе с Украиной. И это были тысячи людей. И мы с этим справились без использования огнестрельного оружия", - добавил он.

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