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Мы не можем открывать огонь на поражение, - Данилов о ситуации с мигрантами в Беларуси

Мы не можем открывать огонь на поражение, - Данилов о ситуации с мигрантами в Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал миграционный кризис на белорусской границе. Он объяснил, смогут ли военные открыть огонь в случае прорыва украинской границы мигрантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не произошло", - заявил Данилов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Огнестрельное оружие - это не инструмент борьбы с миграционным кризисом. Год назад у нас был подобный миграционный кризис с Беларусью, когда хасиды были на границе с Украиной. И это были тысячи людей. И мы с этим справились без использования огнестрельного оружия", - добавил он.

Также читайте: КГБ Беларуси руководит гибридной атакой на Польшу, - Дуда

Автор: 

Беларусь (7888) Данилов Алексей (1066) мигранты (980) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+45
Ещё один верховный главнокомандующий… Данилов разве ты решение принимаешь? Давайте ещё арестовича послушаем… вот из за таких как вы ссыкуны Крым и просрали. Это я так понял ты нас к приему мусловских мигрантов настраиваешь? Что уже вы кулуарно все с меркельшей порешали
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12.11.2021 01:32
+42
Звучит как приглашение - заходите, стрелять не будем...
А текст лучше исправить - "відкривати вогонь на поразку"
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12.11.2021 01:33
+39
Значит, толпы зверушек с приплодом скоро появятся в Киеве? Нам мало цыганей (ромов)
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12.11.2021 01:39
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Страница 2 из 2
в итоге этот сброд будет вместе с мусорами монастырского-зеленского грабить , убивать и насиловать безоружных лохов-украинцев ...
данилов производил впечатление ... теперь понятно какое,
тот же мертвяк жирует с охметовым на пару ...
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12.11.2021 09:03 Ответить
Данілов відповів коротко і ясно - будуть пропускати.
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12.11.2021 09:06 Ответить
Какое ураження? Это же граница, иди куда хочешь, ничего не будет, один вопрос, а нафига там вообще пограничники и прочая хрень?
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12.11.2021 09:06 Ответить
Пусть почитает устав.
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12.11.2021 09:12 Ответить
Мы не можем ...
Уступите место тем, кто может!
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12.11.2021 09:12 Ответить
правильно, всех впустить и на дачу в конча заспу к зеленскому их поселить
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12.11.2021 09:14 Ответить
украинские мусора могут только по гражданам Украины огонь открывать ?
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12.11.2021 09:18 Ответить
Як це не можемо відкривати вогонь на враженння??? Свої кордони потрібно захищати від чорної нечисті! Як терористи посунуть на на нашу територію, то що, дивитись на них і гуманітарку підвозити?
Саме відразу необхідно застосовувати кулемети і вогнемети,бо за пару днів матимемо їх тисячі в себе.
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12.11.2021 09:22 Ответить
пулемёт не получится, а огнемёт самое то, граница рядом,
но мусора в Украине предпочитают по гражданам Украины
из оружия, купленного за счёт этих же граждан-лохобанов
стрелять, а этот сброд им выгоден
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12.11.2021 09:27 Ответить
А нахрена журнашлюхи задают настолько ублюдочные вопросы?
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12.11.2021 09:23 Ответить
Б...ь, я не служив, але чув про устав, що значить не можемо відкривати вогонь?
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12.11.2021 09:28 Ответить
Формально це мирняк.
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12.11.2021 09:29 Ответить
это сотруждники КГБ БССР, формально
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12.11.2021 09:31 Ответить
Діти, жінки і старі ??
Не пишіть єрунди. Дійсно, деяка кількість агентів там буде, але не массово.
Крім того після того (якщо) їх відловлять - фільтраційний лагер і перевірка. Може кого і перехоплять.
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12.11.2021 09:33 Ответить
подойдут к вам два ребёнка, отберут оружие (стрелять нельзя),
что дальше ?
лагерь это вообще хорошо, это там, где военнослужащий окажется после того, как зверьки отберут оружие ?
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12.11.2021 09:41 Ответить
ну если мужик без стрельбы не может от детей защититься )))) кто ему оружие дал ?
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18.11.2021 18:45 Ответить
В мене є будинок, організована злочинна група в складі дітей, жінок і старих (н-д: цигани) зайли до нього і обікрали, то я їх після цього повинен ще і пожаліти... Або живуть у мене, а крадуть у сусідів...
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12.11.2021 09:43 Ответить
устав для лохов, а это братья
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12.11.2021 09:30 Ответить
Тобто якщо фєдєрамтові терористи переодягнуться мігрантами з ближнього сходу, то можуть собі захоплювати Україну...
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12.11.2021 09:30 Ответить
Дійсно, засоби спостереження зараз є. Але мені цікаво, коли відловлять, куди будуть відправляти - у Бєларусь, чи країну походження ?
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12.11.2021 09:31 Ответить
У країну походження за рахунок державного бюджету.
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12.11.2021 11:02 Ответить
к слову, на фото чувачки совсем не беженский видон имеют,
а вполне агрессивный видон, теперь , случись случай, они отберут оружие у погранца, данилов (зеленский) запретил стрелять ...
как теперь идти в наряд ? оружие получать ? передавать теперь его
по первому требованию нарушителя границы есму в руки ?
с другим военным имуществом ?
у зеленского и данилова в голове сквозняк ?
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12.11.2021 09:38 Ответить
Заминировать свою территорию, пустить ток и не нужно стрелять.
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12.11.2021 09:41 Ответить
Не так. Треба самим громадянам вийти назустріч та й дубасити отих чорногуз!в дрюками. Зразу ж дорогу забудуть !
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12.11.2021 10:59 Ответить
Данілов лише озвучив українське законодавство. Навіть в радянському союзі далеко не по всім порушникам кордону стріляли. По тим, що перетинали західний кордон, якщо йшли від нас, інформацію передавали суміжній стороні, і все.
В даному випадку стріляти на ураження можна буде, коли існуватиме пряма загроза життю прикордонників або інших українських громадян.
Ніде в цивілізованому і навіть напівцівілізованому світі по мігрантам не стріляють, особливо, коли серед жінки і діти.
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12.11.2021 09:44 Ответить
Раз невакцинированные ковидные курдские террористы не представляют угрозу для украинцев, тогда не они а мы стадо баранов. Знаешь почему Китай сильная страна? Нет? А ты попробуй через китайскую госграницу нелегально пробраться.тут же на Луну улетишь. И вообще ты не из Ольгино свои посты строчишь? Запомни шановный у наснарод сейчас подозрительный и очень злой и на рашистов и на белорусов и на эмигрантов, так что будут гнать вилами и лопатами аж до резиденции усатого ************* в Минске.
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12.11.2021 10:27 Ответить
Нічого так не видає кацапа, як кацапська мова, бажання когось вбивати і стріляти, а ще безумовна повага та навіть страх і захоплення перед комуно- диктаторським китаєм.
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12.11.2021 13:55 Ответить
А лайкі під постом мені теж кацапи тулять? Так Юрець? Може ти парочку мігрантських родин до своєї оселі запустиш? Ні? А чого ж таке? Ти жу нас начебто альтруїст? Може і сепарів лугандоновських нищити не можна?
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12.11.2021 14:35 Ответить
Я так понял если пойдут мигранты с восточной границы - нам пи..да
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12.11.2021 09:47 Ответить
Нет. Как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота, там их за плюшки янтарная мафия переведет, вот их план с картой:

https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
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12.11.2021 11:46 Ответить
Вместо собак юзать свиней
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12.11.2021 09:53 Ответить
колоть своих неизвестной дрянью можно...а стрелять чужих,несущих хаос-нельзя...
Данилов,твою мать,а если они в твою квартиру ломиться будут,двери им откроешь?
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12.11.2021 10:13 Ответить
Неудивительно,что даже огонь на непоражение(поверх голов,под ноги)наши миролюбцы погранцам команды не дадут..А назад выпихнуть эту орду уже не сможем в силу договора:-ежели от нас идут мигранты то нам же их и передают..
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12.11.2021 10:16 Ответить
Так можна завоювати любу територію. 200 тис. чоловік, без зброї перетнуть кордон і дійдуть до Києва, а зброю їм видасть московський патріархат в Києво-Печерський лаврі. От і все.
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12.11.2021 10:19 Ответить
Надо их на границе садить в автобусы и везти в лугандон проходы в минных полях проделывать….
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12.11.2021 10:20 Ответить
Згідно статуту ДПСУ та інших наказів стріляти чи застосування зброї на кордоні можливе тільки за явного збройного прориву військ або озброєних людей. А в бік сусідньої країни категорично заборонено.тому і Поляки не відкривають вогонь... А про дітей і жінок то взагалі ну хто ходив в Армії в караул знає

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12.11.2021 10:27 Ответить
Шо в статуте караульной службы про жинок и детей написано? Ну ты фантаст Александр. Про окрик и предупредительный выстрел вверх да, но про остальное ты сам придумал. А если нам исходить из того что кордон собираются прорывать курдские террористы одетые в цивильное??? А как ты думаешь наш народ проживающий в приграничье сейчас не зол на рашистов белорашистов а тут ещё какие то муслы непонятные? Да гнать будут их вилами аж до Минска.
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12.11.2021 10:34 Ответить
Проблема не в Уставі, а в реакції ліваків з ЄС та США. Гембель зчиниться неймовірний, наче на рашатудей.
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12.11.2021 11:01 Ответить
Не плутайте хасидів з сирійцями, афганцями та іракцями. Це, дві величезні різниці. Хасидам ще потрібно повертатися до Ізраїлю, а цім шлях тільки в ЄС.
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12.11.2021 10:58 Ответить
Тобто я можу спокійно йти собі через кордон і як захочу морду прикордонникам бити - головне би здоров'я вистачило? Нафіга їм тоді зброя? Якщо до твого помешкання нагло лізе хто небудь, вибиває двері, ти тихенько відповзеш в сторону та вечерю на стіл поставиш?
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12.11.2021 11:16 Ответить
Кем запрещено ?Почему запрещено ? Мы в Германии видели последствия для простых людей от того, что комсомолка МЕркель впустила этих дикарей в страну ... украинцам это надо ? Им своего горя мало ? Как по зеле - так и в орков стрелять запрещено.... С каких пор родину защищать запрещено ? Не думаю, что носитель власти в Украине с эттим согласится...
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12.11.2021 11:22 Ответить
Тут головна проблема не в місцевих чи міжнародних законах, а в емоційній картинці для Заходу. Чи вам не відомо про Осло? Коли Ізраїль нагинали чисто через емоції ліваків, які плакалися через страждання палестинців чи точніше іорданців, які влаштувалися на ізраїльських територіях.
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12.11.2021 12:42 Ответить
Мені звісно не тільки про Осло ( яке чорна пляма) , а й про Шестиденну війну учора та про конроль щодо Іракської та Іранської ядерних програм, та за накопиченням в Ливані й Сирії атакуючої зброї, що вчасно знищується повітряними силами Люксембурга. Якщо б Ізраїль не у порядку виключеня ( як при Рабіну) , а кожний раз би виміряв що пронього скажуть - його б не було вже. Й це є лекало для любої страни яка бажає бути.
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12.11.2021 13:43 Ответить
Ну главное , шо эти мигранты ,ну просто супер рабоящие , китайцы нервно курят , . Проституци, наркотики , оружие , все будет , они умеют работать на производстве .
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12.11.2021 11:25 Ответить
Ну чисто логически рассуждая , без эмоций . Этих восточных людей надо кормить , мясом , и другими вкусняшками , плюс им нужны женщины ,ну не будут же они муструбировать каждый день , жилье . Где на это все брать деньги и женщин На своих переселенцев не хватает , а Данилов хочет ещё этих добавить
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12.11.2021 11:31 Ответить
Конные патрули решат все проблемы.

К стати как я и говорил- они пойдут через Волынские леса и болота- вот их план с картой:
https://pbs.twimg.com/media/FD6z7zEXwAQ3vAC?format=jpg&name=900x900
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12.11.2021 11:44 Ответить
Белорусия всегда славилась героями на кшталт Сусанина. Кажется самый старый Герой Советского Союза (дед, получивший это звание посмертно), завел отряд немцев в болота и погиб....Можно погуглить его имя....))))
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12.11.2021 12:18 Ответить
ПыСы. Кузмин Матвей Кузьмич, погиб в возрасте 86 лет в 1942. Завел немецкий развед отряд - 23 человека в болота.
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12.11.2021 12:20 Ответить
Головне аби не було морозів і не замерзли болота.
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12.11.2021 12:43 Ответить
Вопрос, а на ............. перекидать тогда войка? Деньги не куда списывать/.,?
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12.11.2021 11:53 Ответить
А на що ця шайка ідіотів взагалі спроможна? Тільки бюджет розподіляти по своїх друзях та партнерів.
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12.11.2021 11:56 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27548169.html СТАЛКЕР 2021

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12.11.2021 11:57 Ответить
не розумію, чому не можна використовувати снайперів наприклад ? які якщо не будуть відстрілювати найбільш неадекватних, то хоча б полякають
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12.11.2021 12:01 Ответить
потому что Беларусь сразу заявит о выстрелах в сторону Беларуси, а потом еще и провокацию может сделать - отправить с маской свих пограничников и если кого-то подстрелят, будут говорить, что шальная пуля убила/ранила пограничника, Польша очень агрессивная страна и будут это использовать как факт нападения.

Пупа и Лупа играют очень грязно, не гнушаясь никакими методами, а сеть пропаганды делает свое дело и раскалывает мнения людей даже внутри ЕС или США.
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12.11.2021 12:23 Ответить
А что, про соль уже забыли?
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12.11.2021 12:15 Ответить
Можно свиной мочой и га-Ваном тоже будет ефективн
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12.11.2021 12:45 Ответить
А предлагаю всех в баржи и в Чёрное море в свободное плаванье
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12.11.2021 12:44 Ответить
А что по этому поводу написано в Уставе караульной службы???
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12.11.2021 12:54 Ответить
Тоесть если кацапская армия переоденется в гражданку и попрёт под видом эмигрантов то ЗЕлёные дибилы их просто пропустят?
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12.11.2021 13:01 Ответить
з біларусі вата пише,що меркель запрошувала їх до себе,а тепер не впускають сякі-такі.У нас люди від ромів,що цигани страждають -лізуть в вікна ,двері,через огорожу і крадуть усе- метал,каструлі,навіть ,харчами старими(грузинським чаєм) не гребують ніхто офіційно ніде не працює,
,кодло дітей,що теж паразитуватимуть,як і батьки....
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12.11.2021 13:50 Ответить
Особливий період в Україні діє 8 років, а привладні та ВРУ весь силовий блок по Законам України мирних часів кучмарика-кравчука-якунОвоща-симоненка-мороза та інших зкацаплених перевертнів утримують!
схаменіться, ідіоти!!
московські прихвостні в Україні керують….
скіглять, що їм важко окупантів убивати, але самі нічого не змінили за цей час….
Головне Патріотів України садити до тюрми та зливати кацапам інформацію з розвідки!,!!
пильнуймо Україну!!!
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12.11.2021 14:02 Ответить
Оце йолоп.

Я б перше що видав, то це дозвіл кожному погранцю відкривати вогонь на враження у випадку прориву кордону.

Бо будь-хто у випадку спроби прориву кордону - ворог. А ворога треба знищувати.
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12.11.2021 14:10 Ответить
Ну тоді водою поливати
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12.11.2021 14:15 Ответить
струями дуста и перцовки...попустит бармалеев.. светошумовые гранаты для придания им ускорения...))
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12.11.2021 15:03 Ответить
этот придурок данилов не понимает,если по этим черножопым
не открывать огонь,так они откроют огонь по нашим солдатам,
это предатели которые предали свою страну и бегут от наказания.
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12.11.2021 16:59 Ответить
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