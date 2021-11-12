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Глава УГКЦ Святослав обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию в Украине и войну на Донбассе

Папа Римский Франциск принял на аудиенции главу УГКЦ Святослава (Шевчука), во время разговора священнослужители обсудили ситуацию в Украине и войну на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс УГКЦ.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено теме гуманитарной ситуации в Украине в условиях пандемии.

Блаженнейший Святослав рассказал Римскому Архиерею, что "современное постсоветское пространство живет в условиях, когда богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее".

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Небольшая олигархическая группа обогащается путем уничтожения малого и среднего бизнеса, по сути, исчезает средний класс, обнищание народа происходит быстрыми темпами, люди боятся зимы, растут цены.

Особое обострение добавляет энергетическая война, которая ведется против Украины. На эти проблемы накладывается проблема войны на Востоке Украины, которая не прекращается с 2014 года.

Кроме того, Святослав Шевчук затронул тему эмиграции, указав, что за годы независимости из Украины уехали около 10 миллионов человек.

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Глава УГКЦ Святослав обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию в Украине и войну на Донбассе 01

Автор: 

Папа Римский (429) УГКЦ (243) Святослав (Шевчук) (92) Франциск (163)


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Поддержка Святого престола в Ватикане очень важна для Украиньі .
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12.11.2021 05:47 Ответить
Угу, держатель воровского общака кооператива Озеро обязательно поддержит.
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12.11.2021 06:01 Ответить
При цьому всьому шевчуки з єпіфаніями не святкують Різдво разом з усім християнським світом , а надають перевагу гулянкам разом з жуліками Гуні Московського . Але коли пече - першим ділом , підібгавши хвіст шевчук біжить до Папи . Ну ні встиду ні сорому. Вже половина греко-католицьких родин перейшли самостійно на святкування Різдва з усім світом .
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12.11.2021 06:33 Ответить
Вы правы . Скоро прекрасное Рождество и весь мир его празднует ( даже арабы)
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12.11.2021 09:18 Ответить
До того ж вся українська еміграція та студенти за кордоном - всі одразу переходять на свій рідний календар , за яким народилися і живуть .
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12.11.2021 06:47 Ответить
Яку владу обирають в Україні так і живуть.
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12.11.2021 06:58 Ответить
Про що можуть говорити попи?
підуть головою востукають об підлогу
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12.11.2021 07:20 Ответить
 
 