Один украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ совершили 13 обстрелов, применили 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб
За прошедшие сутки, 11 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.
Так, по позициям ВСУ возле Марьинки оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
У Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 12 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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А свинособака йде в деактив.
Горіть у пеклі москалі !!!
Менше ніж через тиждень бійці 36 бригади морської піхоти ДШР вирушають на позицію на передовій, де немає електропостачання. Аби допомогти захисникам, триває збір коштів на придбання генератора і кабеля.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила волонтерка Роксолана Несторук з посиланням на слова мами бойового медика, лучанки Наталії Ніколаєвої.
«Незабаром день святого Миколая і ми з колегою Юлією Колесник хочемо здійснити мрії діток з Волинського онкоцентру, тому, на жаль, не маємо фінансової змоги допомогти зі збором коштів на генератор та кабель для військових із 36 бригади морської піхоти ДШР. Але дуже хочеться допомогти! Вже наступного тижня хлопці їдуть на передову, але на позиції нема електрики. Щоб забезпечити електропостачання, потрібно протянути щонайменше 4 кілометри кабелю. Мама бойового медика Діми Ніколаєва, який проходить вже третю ротацію, просить допомогти зібрати кошти на купівлю генератора та кабелю. Звітність гарантує. І я дуже прошу допомогти та підтримати її в цьому!» - звертається Роксолана до небайджуих.
З її слів, необхідний для захисників генератор вартує у межах 10-11 тисяч гривень, вартість кабелю - 15 тисяч гривень.
Реквізити:
5168 7451 0202 5118 - отримувач Наталія Ніколаєва.
Вікторія СЕМЕНЮК
Скажи куратору пусть подарит тебе учебник по рузгому изыгу.