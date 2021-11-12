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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ совершили 13 обстрелов, применили 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб

Один украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ совершили 13 обстрелов, применили 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - штаб

За прошедшие сутки, 11 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.

Так, по позициям ВСУ возле Марьинки оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

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В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 12 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Автор: 

ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Опять Скабеева будет булькать про убитых мальчиков в трусиках.

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12.11.2021 07:45
+4
До речі. Немита Орда в Сирії випробує нову техніку - це громадянська війна з ополченцями?
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12.11.2021 08:06
+4
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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12.11.2021 08:39
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Правила форума Совет форумчан
это они байрактары выманивают. Хрен им а не байрактары
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12.11.2021 07:31 Ответить
Ранее сообщалось, что в ходе эксплуатации роботизированного комплекса "Уран-9" в боевых условиях в Сирии были выявлены значительные недостатки дрона. По заявлению военных, у робота выявлена низкая надежность ходовой части, нестабильность работы 30-мм автоматической пушки, отказы канала оптико-прицельной станции. Кроме этого к недостаткам также были отнесены неспособность вести огонь в движении и дальность стрельбы, не превышающая 2 км.

========
А свинособака йде в деактив.
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12.11.2021 07:52 Ответить
До речі. Немита Орда в Сирії випробує нову техніку - це громадянська війна з ополченцями?
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12.11.2021 08:06 Ответить
Опять Скабеева будет булькать про убитых мальчиков в трусиках.

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12.11.2021 07:45 Ответить
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12.11.2021 08:25 Ответить
А в українських "пташок" вихідний чи Путін знову образиться? Минулого разу щодна свинособака не постраждала - якийсь недолугий гуманізм на смертях наших воїнів.
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12.11.2021 08:27 Ответить
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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12.11.2021 08:39 Ответить
Яка ганьба...ВЛАДІ.
Менше ніж через тиждень бійці 36 бригади морської піхоти ДШР вирушають на позицію на передовій, де немає електропостачання. Аби допомогти захисникам, триває збір коштів на придбання генератора і кабеля.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила волонтерка Роксолана Несторук з посиланням на слова мами бойового медика, лучанки Наталії Ніколаєвої.

«Незабаром день святого Миколая і ми з колегою Юлією Колесник хочемо здійснити мрії діток з Волинського онкоцентру, тому, на жаль, не маємо фінансової змоги допомогти зі збором коштів на генератор та кабель для військових із 36 бригади морської піхоти ДШР. Але дуже хочеться допомогти! Вже наступного тижня хлопці їдуть на передову, але на позиції нема електрики. Щоб забезпечити електропостачання, потрібно протянути щонайменше 4 кілометри кабелю. Мама бойового медика Діми Ніколаєва, який проходить вже третю ротацію, просить допомогти зібрати кошти на купівлю генератора та кабелю. Звітність гарантує. І я дуже прошу допомогти та підтримати її в цьому!» - звертається Роксолана до небайджуих.

З її слів, необхідний для захисників генератор вартує у межах 10-11 тисяч гривень, вартість кабелю - 15 тисяч гривень.

Реквізити:

5168 7451 0202 5118 - отримувач Наталія Ніколаєва.

Вікторія СЕМЕНЮК
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12.11.2021 09:13 Ответить
Эти сводки надо регулярно отсылать немецким козлам, которые развонялись за турецкий беспилотник!!!
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12.11.2021 09:44 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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12.11.2021 10:51 Ответить
Коли вже почнемо на повну вбивати російських окупантів за допомогою безпілотників??? Російські свині мають бути загнані назад в своє стойло...
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12.11.2021 10:59 Ответить
чем понимаешь что нсли россия пойдет войной беспилотники будут сбиты преземлины в течении 2х минут.
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12.11.2021 11:27 Ответить
> "преземлины"

Скажи куратору пусть подарит тебе учебник по рузгому изыгу.
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12.11.2021 16:21 Ответить
 
 