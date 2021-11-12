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Такси, автобусы и грузовики: с сегодняшнего дня полиция будет проверять безопасность транспорта на дорогах Украины

Такси, автобусы и грузовики: с сегодняшнего дня полиция будет проверять безопасность транспорта на дорогах Украины

С сегодняшнего дня в Украине начали проверять безопасность транспорта. Патрульная полиция будет контролировать автомобили такси, грузовики и автобусы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в фейбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, с сегодняшнего дня патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Билошицкий отметил, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:

- производить замеры параметров света фар транспортных средств;

- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

- проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

– проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

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По словам Билошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Также он подчеркнул, что проверка диагностическими станциями не будет касаться частного легкового транспорта.

Транспорт, который будет проверяться:

1. Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

2. Автобусы;

3. Автомобили такси;

4. Автомобили, перевозящие опасный груз;

5. Отдельные Специализированные ТС.

6. Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Автор: 

авто (4202) техосмотр (124) патрульная полиция (1812) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+19
надеюсь уберут любителей ксенона с дорог. Чем гавенее и дешевле машина тем ярче сает
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12.11.2021 07:55
+7
полицизация Украины... куда ни посмотришь, то полицай, то слабоумный, то прокурорва, то судья...
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12.11.2021 07:50
+7
С трухиным разберитесь, мудаки и с малолетними дебилами, что в харькове людей убивают, и хвастаются что с мусорами любой вопрос решается.
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12.11.2021 08:08
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полицизация Украины... куда ни посмотришь, то полицай, то слабоумный, то прокурорва, то судья...
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12.11.2021 07:50 Ответить
Та народ такий..
73 % лохів.
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12.11.2021 08:18 Ответить
Та зараз нібито вже лише 25% зєбілів. А от в Петра стабільно дуже високий рейтинг. Скоро досягне рівня 2019 року.
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12.11.2021 08:31 Ответить
Було би добре. Якщо в народу включиться інстинкт самовиживання. то проголосують за Петра.
Ні - то будуть в підфуйлятниками.
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12.11.2021 08:35 Ответить
Они просто быстро перекрашиваются.
Кравчука кто выбрал в 1991 г? Вместо Черновила. А теперь все умные. И Кучму комуняку. А януковоща- бандита? А потом резко перекрашивается у нас нарид. Вот в 2014 перекрасился в "патриотив". А потом им показали квартал95 и все поснимали вышиванки, привели во власть клоунов и бывших коррупционеров яныка. Теперь вот они и в зеленых предателях разочаровались.
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12.11.2021 11:56 Ответить
надеюсь уберут любителей ксенона с дорог. Чем гавенее и дешевле машина тем ярче сает
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12.11.2021 07:55 Ответить
Почти все таксеры наколхозили ксенон. Смею предположить ,что от них больше аварий чем от алкоголя. Таким надо сразу бить стекла и рожу
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12.11.2021 08:36 Ответить
внедорожники тоді теж лайно
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12.11.2021 08:52 Ответить
І тебе приберуть. Хіба що в тебе машина за лям баксів...
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12.11.2021 09:14 Ответить
Ксеноновые фары, если правильно установленные и отрегулированные не мешают участникам движения. Установка ксенона в обычные фары - это незаконное переоборудование.
Сделайте опрос: "Когда вы в последний раз регулировали фары?" 99% ответят "никогда".
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12.11.2021 09:26 Ответить
у меня установлен биксенон, ведь что галогеновая что ксеновая лампочка, это только источник света а вот куда этот свет направить то за это отвечают фары. Что могу сказать, направления света такой же как и у галогеновых но ксенон светит ярче. А так не разу на ближнем свете никто не моргал даже те кто ехал навстречу в еле видном желтом свете. А вот в чистом ксеноне вот этим товарищам я бы что-то оторвал бы!
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12.11.2021 10:57 Ответить
Ксенон ксенону разница и оптика на фарах разная. Шурин поставил на жигуля 6, светило хуже галогенок. Я ставил на свою (еще Лачетти) светит как уличный прожектор. Сразу снял.
Сейчас стоит родной светодиодный свет, и саморегулирующиеся фары.
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12.11.2021 11:19 Ответить
не уберут!...только карманы себе напакуют!
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12.11.2021 09:41 Ответить
С трухиным разберитесь, мудаки и с малолетними дебилами, что в харькове людей убивают, и хвастаются что с мусорами любой вопрос решается.
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12.11.2021 08:08 Ответить
Таких единицы, а скотов с ксеноном сотни тысяч и по их вине гибнет в тысячи раз больше людей
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12.11.2021 08:45 Ответить
таких трухіних в кожному місті "повний комплект" .
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12.11.2021 08:56 Ответить
есть хоть небольшой шанс, что с дорог уберут эти разваливающиеся рыдваны, по недоразумению называемые маршрутками, ездящие в обход всех законов физики и просто законов?
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12.11.2021 08:10 Ответить
Оптимист Вы однако... Оптимист.
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12.11.2021 08:28 Ответить
Как вы правильно заметили " рындваны' , но они более менее адекватные водители, а что творят сопляки на бусах

Посмотрите, ведь почти треть аварий м их участием.
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12.11.2021 08:42 Ответить
Ну дождались! Бабло потечет рекой!
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12.11.2021 08:27 Ответить
Проверять буду чисто понты имеющие косвенное отношение к безопасности движения, зато дающие широкие возможности для штрафов и взяток.
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12.11.2021 08:28 Ответить
Свет- понты? Да от алкашей меньше беды ,чем от этих уродов
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12.11.2021 08:49 Ответить
А есть прибор для определения степени ********** водителя ?
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12.11.2021 08:29 Ответить
Достаточно посмотреть на его машину
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12.11.2021 08:47 Ответить
останній пункт - шедевральний

- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Джерело: дає мусорам право розібрати твою машину до останньої гайки,або ж до останньої гривні в портмоне. Дебіли ? не то слово...
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12.11.2021 08:52 Ответить
Может наконец обратят внимание на учебные авто затонированные наглухо, чему такие инструктора могут научить будущих водителей.
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12.11.2021 08:56 Ответить
т.е. до этого.. как бы было пофиг! ничего не контролировалось ????
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12.11.2021 09:01 Ответить
Раньше взятки брали и стеснялись, а с сегодняшнего дня стыд долой.
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12.11.2021 09:02 Ответить
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12.11.2021 09:06 Ответить
А хто їх поліцейські бобіки провіряти буде, їздять на лисаках або зимою ще на літній гумі,декілька разів зустрічав.
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12.11.2021 10:36 Ответить
 
 