Такси, автобусы и грузовики: с сегодняшнего дня полиция будет проверять безопасность транспорта на дорогах Украины
С сегодняшнего дня в Украине начали проверять безопасность транспорта. Патрульная полиция будет контролировать автомобили такси, грузовики и автобусы.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в фейбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, с сегодняшнего дня патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.
Билошицкий отметил, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:
- производить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
– проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
По словам Билошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.
Также он подчеркнул, что проверка диагностическими станциями не будет касаться частного легкового транспорта.
Транспорт, который будет проверяться:
1. Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
2. Автобусы;
3. Автомобили такси;
4. Автомобили, перевозящие опасный груз;
5. Отдельные Специализированные ТС.
6. Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
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Ні - то будуть в підфуйлятниками.
Кравчука кто выбрал в 1991 г? Вместо Черновила. А теперь все умные. И Кучму комуняку. А януковоща- бандита? А потом резко перекрашивается у нас нарид. Вот в 2014 перекрасился в "патриотив". А потом им показали квартал95 и все поснимали вышиванки, привели во власть клоунов и бывших коррупционеров яныка. Теперь вот они и в зеленых предателях разочаровались.
Сделайте опрос: "Когда вы в последний раз регулировали фары?" 99% ответят "никогда".
Сейчас стоит родной светодиодный свет, и саморегулирующиеся фары.
Посмотрите, ведь почти треть аварий м их участием.
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Джерело: дає мусорам право розібрати твою машину до останньої гайки,або ж до останньої гривні в портмоне. Дебіли ? не то слово...