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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 24 058 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 11 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 зафиксированы 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1616, медработников – 468);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 госпитализированы – 4 318 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 летальных исходов – 750;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 выздоровели – 21 941 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 100 т в сутки, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 заболели – 3 179 577 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 выздоровели – 2 594 679 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 летальных исходов – 75 607;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 128 821.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел 13

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Якась дрібниця, так, антивакси ?
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12.11.2021 08:14
+12
Доктора медицини, професура, науковці сказали - ВАКЦИНУВАТИСЬ
Мать то вашу.
А ви кого слухаєте, ідіоти ?
Хочете в мішок завчасно потрапити ?
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12.11.2021 08:33
+11
не вакцинированные должны полностью оплачивать свое лечение, почему я должен оплачивать лечение своими налогами
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12.11.2021 08:24
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Страница 2 из 2
Точно. Х-лу всі президенти України поперек горлянки. Окрім, мабуть що, зека.
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12.11.2021 11:43 Ответить
Антиваксеры уже вообще страх потеряли, уже ходят по школам "защищают" учительниц, которых отстранили от работы, эти папуасы ходят и угрожают людям, хамят, матерятся на ментов, менты нифига не делают, зеленое говно превратило страну в балаган, где каждая погань может делать что хочет, главное что бы бубачку никто не обижал, на все остальное - насрать!
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12.11.2021 08:48 Ответить
это всё оттого, шо прививки делаются в основном не тем, кому надо! провал есть провал- лобуряки здоровые в очередях стоят, для галочки, лишь бы на работу, поездки и т.д. изначально первую группу 60+с весны колоть надо.. идиоты

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12.11.2021 09:01 Ответить
Дивним чином антищепленики вірять в теорію пласкої землі та в планету Нубіру.
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12.11.2021 09:02 Ответить
Це канєшно капец...
Щодня по 700-800 домовин везуть по дорогах, на ремонт яких пішли гроші з "ковід"-фонду.
П-пріорітети зелених
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12.11.2021 09:16 Ответить
Зробити безкоштовне та доступне щеплення їм нові дороги завадили?
Ви там в Ольгіно геть смішні.
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12.11.2021 11:48 Ответить
Поражаюсь антиваксерам - сколько геморроя себе люди зарабатывают на ровном месте! А оно того стоит? Вы как сектанты что то твердите о каком то чипировании , о самолетах-распылителях , о генных мутациях и т.д. и т.п. ну уходите в леса, стройте там себе хатынк и живите как отшельники-староверы. Да и не вздумайте пользоваться услугами стоматологов и проктологов - они тоже чипируют вас с пломбой или через ж.пу.
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12.11.2021 10:03 Ответить
А про "Бєлое Братство" вже казали!?
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12.11.2021 18:53 Ответить
Ще ні…а шо вже пора? Ти вибачай , ми поки що тільки про посіпак ***** кажемо. Ти нам сігналізуй коли вже про братство розпочинати….
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12.11.2021 23:51 Ответить
Посіпаки Куйла то є проплачені. БЕЛОЕ БРАТСТВО - то є не сповна розуму люди. Я вгагалі топідтримую та згодна з вашим першим постом.
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13.11.2021 07:19 Ответить
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13.11.2021 03:36 Ответить
Українська нація самознищується.

А може це і на краще, тому що вмирають потенційні самогубці, а це, як правило люди з хворою психікою, схильні до суїциду.
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12.11.2021 10:04 Ответить
Наразі я висловлю власне бачення.

То не українська нація самознищується, то дохнуть окацплені хохлы, що взагалі обділені свідомістю та адекватністю, які надають перевагу Рюзьге-Зомбо-ящику, яким посрать на оточуючих та Права суспільства, які дбають лише про себе.
Отож шкодувати за такими "особинами", це все рівно що шкодувати за "приспаними" хворими на сказ лисицями, що перекусали усе село.

Адже не секрет (окрім Антиваксів), що психічні хвороби передаються спадково, тобто без Антиваксів Генофонд України самоочищується
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/05/160518_psychic_deseases_or
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12.11.2021 21:38 Ответить
Скажу вам по секрету, що на тих, кого ви перерахували, мені взагалі начхати. Якщо всі ці прокацапські хохли поздихають - я плакати не буду.
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13.11.2021 00:57 Ответить
Чорний день для антиваксерів . Стільки бійців втратили . А ще ж кілька тисяч "зрадників" , які все таки включили мозок і пішли вакцинуватися . І це все за одну добу . Сльози душать .
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12.11.2021 13:13 Ответить
Сьогодні я зробив прививку Pfizer, сам укол зовсім не болючий і ніяких побічних реакцій немає.
Людину приймають менше чим 5 хв, так що черга йде дуже швидко.
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12.11.2021 14:54 Ответить
Здесь "типа вколотые" резвятся я так понимаю
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12.11.2021 15:45 Ответить
о, уже 91% невакцинированных госпитализированы.... Еще пару недель назад браво рапортовали про 99,9%.
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12.11.2021 16:10 Ответить
По состоянию на утро 12 ноября в криворожских медучреждениях получают лечение 1409 пациентов с COVID-19 или с подозрением, под амбулаторным наблюдением врачей лечатся дома 912 криворожан.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.

Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.

Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.

Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.

Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.

Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью
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13.11.2021 03:39 Ответить
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