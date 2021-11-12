В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 24 058 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 11 ноября в Украине:
зафиксированы 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1616, медработников – 468);
279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 4 318 человек;
летальных исходов – 750;
выздоровели – 21 941 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 179 577 человек;
выздоровели – 2 594 679 человек;
летальных исходов – 75 607;
проведено ПЦР-тестирований – 15 128 821.
С начала вакцинальной кампании привиты 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
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Щодня по 700-800 домовин везуть по дорогах, на ремонт яких пішли гроші з "ковід"-фонду.
П-пріорітети зелених
Ви там в Ольгіно геть смішні.
А може це і на краще, тому що вмирають потенційні самогубці, а це, як правило люди з хворою психікою, схильні до суїциду.
То не українська нація самознищується, то дохнуть окацплені хохлы, що взагалі обділені свідомістю та адекватністю, які надають перевагу Рюзьге-Зомбо-ящику, яким посрать на оточуючих та Права суспільства, які дбають лише про себе.
Отож шкодувати за такими "особинами", це все рівно що шкодувати за "приспаними" хворими на сказ лисицями, що перекусали усе село.
Адже не секрет (окрім Антиваксів), що психічні хвороби передаються спадково, тобто без Антиваксів Генофонд України самоочищується
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/05/160518_psychic_deseases_or
Людину приймають менше чим 5 хв, так що черга йде дуже швидко.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
Сообщается, что в инфекционной больнице Кривого Рога сейчас лечатся 165 пациентов: у 148 коронавирусная болезнь подтверждена, ещё у 7 пациентов подозревают эту болезнь. 131 пациент получает кислород, в тяжелом состоянии - 131, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 2.
Ещё 977 пациентов с COVID-19 и 277 с подозрением лечатся в стационарных отделениях 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17 больниц.
Получают кислород 1075 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 2.
Загруженность коек, определённых для пациентов с коронавирусной болезнью в медучреждениях города, составляет 80%.
Под амбулаторным наблюдением семейных врачей сподтверждённым диагнозом находится 912 криворожан, а 609 пока самоизолировались без подтверждения диагноза.
Напомним, за минувшие сутки в Кривом Роге умерло 20 пациентов с https://www.0564.ua/news/3253882/v-krivom-roge-za-sutki-umerlo-20-pacientov-s-covid-19 коронавирусной болезнью