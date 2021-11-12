В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 24 058 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 11 ноября в Украине:

зафиксированы 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1616, медработников – 468);

279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 318 человек;

летальных исходов – 750;

выздоровели – 21 941 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 179 577 человек;

выздоровели – 2 594 679 человек;

летальных исходов – 75 607;

проведено ПЦР-тестирований – 15 128 821.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







