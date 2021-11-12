США о войне на Донбассе: Главное препятствие миру - Россия. Она несет полную ответственность за завершение начатого ею конфликта
Россия является главным препятствием в мирном урегулировании начатого Москвой вооруженного конфликта на востоке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила временно поверенная по делам США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.
"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру – Россия. Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение", – заявила Остриен.
Американский дипломат напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине уже привела к более 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 миллиона человек и причинению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.
"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", - заявила представитель США в ОБСЕ.
Она также призвала Россию разрешить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг по всей территории Украины, включая контролируемую Россией территорию на Востоке и в оккупированном Россией Крыму.
"Мы призываем Россию принять конструктивное участие в Трехсторонней контактной группе и открыть все КПВВ вдоль линии столкновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданского населения", - добавила Остриен.
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Невже не видно, що тепер вони атакують Польщу ?
Невже ви забули про масові теракти у Європі ?
***** з того тільки реготить.
так как до Европы это доходит тяжело , Украина могла бы организовавыть европейские форумы на тему : ТОРГОВЛЯ РАШЕЙ ГАЗОМ НА КРОВИ . По типу Крымской платформы .
УКРАИНА может и ООН возглавить по этой теме - горького опыта достаточно
Мракобєсна країна.