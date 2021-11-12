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США о войне на Донбассе: Главное препятствие миру - Россия. Она несет полную ответственность за завершение начатого ею конфликта

США о войне на Донбассе: Главное препятствие миру - Россия. Она несет полную ответственность за завершение начатого ею конфликта

Россия является главным препятствием в мирном урегулировании начатого Москвой вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила временно поверенная по делам США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене.

"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру – Россия. Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение", – заявила Остриен.

Американский дипломат напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине уже привела к более 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 миллиона человек и причинению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.

"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", - заявила представитель США в ОБСЕ.

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Она также призвала Россию разрешить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг по всей территории Украины, включая контролируемую Россией территорию на Востоке и в оккупированном Россией Крыму.

"Мы призываем Россию принять конструктивное участие в Трехсторонней контактной группе и открыть все КПВВ вдоль линии столкновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданского населения", - добавила Остриен.

Автор: 

ОБСЕ (4876) россия (95418) США (26511)


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Топ комментарии
+10
Всі конфлікти і війни в світі мають великі і маленькі сліди Московії, яка себе у 1721 році назвала росією. Всі теракти готуються, або фінансуються з Московії. В той час, коли світ займається відкриттям і поширенням ліків від різних хвороб і вірусів, Московія все направляє для виготовлення "новачків" і інших смертоносних вакцин.
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12.11.2021 08:44
+8
Как задолбала эта пустопорожняя говорильня. Да постройте под Полтавой военную базу,заселите туда американский континент и наслаждайтесь заревом от пуканов на востоке. Потому что кроме зарева ничего не будет.
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12.11.2021 08:59
+7
Московія - це антицивілізаційний проєкт і тому тільки ізоляція "токсичної" території і тільки активна протидія. Час для дипломатії з кацапами вже давно пройшов.
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12.11.2021 08:51
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Потрібно смердючого клопа замачіть прямо в бункері...
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12.11.2021 08:37 Ответить
Рашка не зупиниться. Чому ви цього не розумієте ?
Невже не видно, що тепер вони атакують Польщу ?
Невже ви забули про масові теракти у Європі ?
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12.11.2021 08:40 Ответить
Пани Кортни забыла про Крым.
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12.11.2021 08:43 Ответить
Всі конфлікти і війни в світі мають великі і маленькі сліди Московії, яка себе у 1721 році назвала росією. Всі теракти готуються, або фінансуються з Московії. В той час, коли світ займається відкриттям і поширенням ліків від різних хвороб і вірусів, Московія все направляє для виготовлення "новачків" і інших смертоносних вакцин.
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12.11.2021 08:44 Ответить
Самі лише "заклики" - ІМПОТЕНТИ.
***** з того тільки реготить.
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12.11.2021 08:49 Ответить
Так що, мабуть не дарма у ********** Єврогу-гєйропою називають? Лягушатник з бюргер-фраутому очевидний приклад!
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12.11.2021 08:54 Ответить
У кацапів на усіх є назви, так вони свою "веліч" показують.
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12.11.2021 09:01 Ответить
Московія - це антицивілізаційний проєкт і тому тільки ізоляція "токсичної" території і тільки активна протидія. Час для дипломатії з кацапами вже давно пройшов.
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12.11.2021 08:51 Ответить
Прямо говорят
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12.11.2021 08:52 Ответить
Не тільки в Довбасі. Крим, Сирія, Грузія, Молдова, Чечня. Потрібно розбомбити Макшанію ядерними бомбами раз і назавжди. Інакше загрози цивілізації не уникнути.
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12.11.2021 08:54 Ответить
Неужели весь мир не может справится с кучкой дегенератов, сидящих в Кремле, возле которого трупы закопаны, а один даже на площади валяется...
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12.11.2021 08:55 Ответить
Не можуть, бо дуже порібні газ і нафта, а ***** цим користується.
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12.11.2021 09:03 Ответить
Циць пердиць vідкриття, sкільки можно казати шо о а це рашка vинна ,діsтали балачки -мочити їх даvно треба рашиsтіv як при Порохy
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12.11.2021 08:58 Ответить
Как задолбала эта пустопорожняя говорильня. Да постройте под Полтавой военную базу,заселите туда американский континент и наслаждайтесь заревом от пуканов на востоке. Потому что кроме зарева ничего не будет.
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12.11.2021 08:59 Ответить
Раша устраивает везде напряженные конфликты , где проходят конкурентные потоки с энергетическими ресурсами для ЕС - Сирия, Ливия и т д
так как до Европы это доходит тяжело , Украина могла бы организовавыть европейские форумы на тему : ТОРГОВЛЯ РАШЕЙ ГАЗОМ НА КРОВИ . По типу Крымской платформы .

УКРАИНА может и ООН возглавить по этой теме - горького опыта достаточно
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12.11.2021 09:08 Ответить
а зеленое чмо говорило что это всё Порошенко...
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12.11.2021 09:12 Ответить
Воюют Россия и Америка. Но не напрямую, а руками сирийцев, ливийцев, украинцев. И эти страны страдают больше всех. Украина имела третью экономику в Европе. А сейчас мы последние.
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12.11.2021 10:01 Ответить
Ватнику, якщо б воювала Росія та Америка, Росії не залишилося б на карті світу після години такої війни. Ну не може воювати моська зі слоном, ні напряму, ні будь яким іншим чином. Воює Росія та Україна, а весь світ спостерігає.
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12.11.2021 11:40 Ответить
Лахта у своєму репертуарі.
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12.11.2021 17:36 Ответить
"Закликати" Росію - ніякого сенсу. Або зробити щось дійсно, показати силу та рішучі наміри - або ні до чого з цим бандитом розмовляти.
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12.11.2021 16:37 Ответить
ГОЛОВНЕ ГАЛЬМО ПРОГРЕСУ НА ВСІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ - ЦЕ РАСІЯ
Мракобєсна країна.
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12.11.2021 17:35 Ответить
Прошу ввести санкции против 511 моральных уродов российской культуры и искусства, поддержавших нападение Путина на Украину: «…Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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01.02.2022 11:16 Ответить
 
 