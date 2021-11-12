Данные полумиллиона граждан РФ, покупавших фальшивые справки о вакцинации, выставили на продажу в интернете

На форумах в даркнете и в телеграм-каналах начали продавать базы данных граждан РФ, которые якобы покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты.

Журналисты издания связались с одним из продавцов - им предложили базу из одной тысячи строк стоимостью 120 долларов, в которой содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения сертификата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Программист и владелец телеграм-канала "Глаз бога" Евгений Антипов рассказал газете, что в самой большой базе, из замеченных им, содержатся персональные данные более 500 тысяч человек, в том числе сведения о полисах ОМС граждан. Стоимость информации об одном человеке составляет 30–40 рублей. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом.

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По мнению Антипова, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, предлагающих фальшивые справки.

Сайты по продаже поддельных сертификатов появляются почти каждый день и "не удивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов", считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По мнению эксперта, данные могут использоваться и для шантажа покупателей.