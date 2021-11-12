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Данные полумиллиона граждан РФ, покупавших фальшивые справки о вакцинации, выставили на продажу в интернете

Данные полумиллиона граждан РФ, покупавших фальшивые справки о вакцинации, выставили на продажу в интернете

На форумах в даркнете и в телеграм-каналах начали продавать базы данных граждан РФ, которые якобы покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты.

Журналисты издания связались с одним из продавцов - им предложили базу из одной тысячи строк стоимостью 120 долларов, в которой содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения сертификата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Программист и владелец телеграм-канала "Глаз бога" Евгений Антипов рассказал газете, что в самой большой базе, из замеченных им, содержатся персональные данные более 500 тысяч человек, в том числе сведения о полисах ОМС граждан. Стоимость информации об одном человеке составляет 30–40 рублей. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом.

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По мнению Антипова, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, предлагающих фальшивые справки.

Сайты по продаже поддельных сертификатов появляются почти каждый день и "не удивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов", считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По мнению эксперта, данные могут использоваться и для шантажа покупателей.

Автор: 

вакцина (3815) подделка (437) россия (95418) сертификат (226) шантаж (89)


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Топ комментарии
+7
Реєструйтесь у дії - виставлять і вашу піднаготну.
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12.11.2021 08:36
+6
Ваші данні є у сотні місць, не тільки в Дії.

У банках, медичних установах, лабораторіях, торгівельних-інтернет майданчиках, торгівельних мережах, мережах АЗС, усюди де ви колись реєструвалися щоб отримати дисконтну (бонусну) карту. Так що не треба про щось там розповідати.
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12.11.2021 08:46
+3
не понимая сути, не неси бред. Дия берет данные из сторонних баз данных, где они уже есть, а в самой Дие нет своих баз данных. т.е. все эти данные, о таких умных, как ты, уже внесены в БД, а Дия их просто отображает.
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12.11.2021 09:08
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Реєструйтесь у дії - виставлять і вашу піднаготну.
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12.11.2021 08:36 Ответить
Ваші данні є у сотні місць, не тільки в Дії.

У банках, медичних установах, лабораторіях, торгівельних-інтернет майданчиках, торгівельних мережах, мережах АЗС, усюди де ви колись реєструвалися щоб отримати дисконтну (бонусну) карту. Так що не треба про щось там розповідати.
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12.11.2021 08:46 Ответить
Виталя, а ты ведь зебил, верно? Дані є або "усюди", і ти замахаєся з "усюди" їх збирати, або в одному дирявому місці під назвою "Дія". Так шо сідай, тобі двійка з розумових здібностей!
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12.11.2021 10:20 Ответить
В том и дело, что данные есть везде - а в дии их нету - дия подтягивает их с реестров, а на серверах дии ничего не хранится)) вы бы хоть сначала поинтересовались как она работает
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12.11.2021 10:33 Ответить
Будь ласка ХОЧ ОДНЕ ПОСИЛАННЯ на те, що Дія "диряве місце".
Або це ВАШЕ ОСОБИСТЕ судження як ФАХІВЦЯ?!!
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12.11.2021 10:38 Ответить
Якщо ви реєструвалися в соцмережі, ваша піднаготна вже давно гуляє в інтернеті, можете перевірити, погугліть)
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12.11.2021 09:03 Ответить
Вальдемар, сможете нагуглить мои данные?
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12.11.2021 11:39 Ответить
Конечно. Готово
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12.11.2021 11:58 Ответить
Почти . Но не то
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12.11.2021 12:04 Ответить
Согласен, это получше
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12.11.2021 13:04 Ответить
не понимая сути, не неси бред. Дия берет данные из сторонних баз данных, где они уже есть, а в самой Дие нет своих баз данных. т.е. все эти данные, о таких умных, как ты, уже внесены в БД, а Дия их просто отображает.
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12.11.2021 09:08 Ответить
Так все зібрано в одному місці. І шукати особливо не треба.
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12.11.2021 09:10 Ответить
Оксана, ви навіть не уявляєте, скільки про вас знає той самий гугл, чи фейсбук, вони знають про вас майже все, навіть те, що не знають ваші родичі, так що носіть шапочку з фольги і розслабтеся
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12.11.2021 09:21 Ответить
Багато знає. Уявляю.
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12.11.2021 09:29 Ответить
Дія є лише агрегатором, що робить витяг із баз даних. Доречі, Дія- чи не єдина позитивна подія за час "керування" зеленським.
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12.11.2021 09:40 Ответить
...завоняло фьодоровським лайном
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12.11.2021 10:22 Ответить
опять ерунда. нет. все данные в разных местах. по запросу Дия находит конкретные данные в нужной базе и отображает их.
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12.11.2021 10:26 Ответить
Одно маленькое замечание. Из тех баз вы просто так данные не вытащите. А в дырявой Дии они все собраны под рукой.
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12.11.2021 12:09 Ответить
повторюсь еще раз: в Дие нет ничего, ничего нигде не собрано. Дия не хранит данные, она только формирует запрос на их получение из соответствующих баз данных. Дия дырявая только у индивидуумов с паролем 123.
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12.11.2021 14:54 Ответить
Нормальная система не даст индивидууму задать пароль 123
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12.11.2021 16:22 Ответить
так самое интересное не это. А то что эти базы данных купивших справки антиваксеров собирались с целью дальнейшего шантажа этих самых авнтиваксеров. Будут звонить и предлагать за деньги убрать их ФИО из баз данных. (речь о рф)
Почему то мне их не жаль
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12.11.2021 08:39 Ответить
А мені - жаль! Не плутайте ситуацію у нас- прививски - на будь-який смак, і у них - помиями змушують прививатися.
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12.11.2021 09:13 Ответить
Так емігруй до козлостану, будеш жаліти слопатоєдов в блізі
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12.11.2021 10:23 Ответить
Тебе не спитався, куди мені їхати і що робити!
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15.11.2021 19:20 Ответить
налетай не скупись,покупай живопись...
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12.11.2021 08:40 Ответить
Та кому воно треба. Це все одно що викрасти фотки з мого телефону(кіт, лічильники, мангал і пейзажі) і почати шантажувати публікацією
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12.11.2021 08:43 Ответить
похоже Вы не понимаете всю серьезность ситуации с ковид19 для здоровья граждан, и юридическую ответственность за подделку медицинских справок
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12.11.2021 08:46 Ответить
Я про те, що приватним особам ці дані на фіг не потрібні. Державні органи у правопорушників теж навряд купуватимуть.

Про ковід погоджуюсь.
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12.11.2021 08:58 Ответить
Тупые разводы. Могу продать от мёртвого осла уши.
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12.11.2021 08:47 Ответить
))) Ну что тут сказать))) Как обычно на хитрую кацапскую жопу нашелся болт с офигенной резьбой))) "Русские своих не бросают"(с)
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12.11.2021 09:02 Ответить
Який жах!! Усі телефони та розміри взуття відомі просто усім!! ))) А що мені робити, якщо я 30 років рекламую за гроші свої телефони та свою діяльність. І скажу із сумом що моя розрекламована особистість і досі небагато кого цікавить. )))
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12.11.2021 09:05 Ответить
Серьезно шуганули покупателей!
Главное, фиг проверишь.
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12.11.2021 09:11 Ответить
Пихуй. Абсолютно. Нехай все подохнут за паребрикм.
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12.11.2021 09:13 Ответить
Покупаю фсё, оптом!
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12.11.2021 09:16 Ответить
А кому нужны эти данные. Все равно их справки о прививке фуфломицином "Спутник" в Европе не канают
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12.11.2021 09:16 Ответить
анастeзiя щоб нe купляли справки
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12.11.2021 09:29 Ответить
Антаваксеров хорошо опустили, у нас надо бы такую же акцию провести, уверен там в списках будет половина Верховной Рады, Кабина и охвиса зележопы.
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12.11.2021 09:23 Ответить
Пів мільйона хитросраких. Так їм і треба! Гарна інфа. Знаючи це маєш уявлення на що здатна особа.
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12.11.2021 09:45 Ответить
спутник V ? антиваксеры ? там данные любого чела могут быть, при чём тут хитрые ?
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12.11.2021 10:07 Ответить
Пугалка. Ровно таким же образом сливаются данные привитых шмурдячком.
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12.11.2021 10:28 Ответить
 
 