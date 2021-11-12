Данные полумиллиона граждан РФ, покупавших фальшивые справки о вакцинации, выставили на продажу в интернете
На форумах в даркнете и в телеграм-каналах начали продавать базы данных граждан РФ, которые якобы покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты.
Журналисты издания связались с одним из продавцов - им предложили базу из одной тысячи строк стоимостью 120 долларов, в которой содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения сертификата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Программист и владелец телеграм-канала "Глаз бога" Евгений Антипов рассказал газете, что в самой большой базе, из замеченных им, содержатся персональные данные более 500 тысяч человек, в том числе сведения о полисах ОМС граждан. Стоимость информации об одном человеке составляет 30–40 рублей. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом.
По мнению Антипова, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, предлагающих фальшивые справки.
Сайты по продаже поддельных сертификатов появляются почти каждый день и "не удивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов", считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По мнению эксперта, данные могут использоваться и для шантажа покупателей.
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У банках, медичних установах, лабораторіях, торгівельних-інтернет майданчиках, торгівельних мережах, мережах АЗС, усюди де ви колись реєструвалися щоб отримати дисконтну (бонусну) карту. Так що не треба про щось там розповідати.
Або це ВАШЕ ОСОБИСТЕ судження як ФАХІВЦЯ?!!
Почему то мне их не жаль
Про ковід погоджуюсь.
Главное, фиг проверишь.