Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19

По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировали 508 688 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6911 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 252 676 206 случаев инфицирования, из них 508,688 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 096 433 человека, из них 6911 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 228,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время, стоит отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и в Европе.