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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19

По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировали 508 688 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6911 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 252 676 206 случаев инфицирования, из них 508,688 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 096 433 человека, из них 6911 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 228,6 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время, стоит отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и в Европе.

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Не мовчить. Гундосить у відосиках, що повечеряв, потім пообідав.
Добре, що звіти із сортиру не викладає.
Але все ще попереду ...
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12.11.2021 09:05
+6
Не ми, а він. Містер-ковідомор.
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12.11.2021 09:06
+6
очень печально..., слишком поздно доходит, что фейки про коронавирус и вакцинацию - это такое же гибридное оружие, как и вражеская пропаганда в воюющей стране..., нет никакого плюрализма мнений, когда есть реальная угроза здоровью нации, независимости и целостности государства...
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12.11.2021 09:12
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https://www.president.gov.ua/ru/news/poltavshina-ye-prikladom-u-vakcinaciyi-proti-covid-19-sho-do-71209
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12.11.2021 11:36 Ответить
12 любимых книг Билла Гейтса, которые должен прочитать каждый
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...
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12.11.2021 11:44 Ответить
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