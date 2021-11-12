Зеленский обсудил с премьером Грузии Гарибашвили возможность допуска к Саакашвили украинских врачей, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Михеилу Саакашвили его матери и близким.

Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, Глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей.

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"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Зеленский.