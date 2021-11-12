РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 541 29

Зеленский обсудил с премьером Грузии Гарибашвили возможность допуска к Саакашвили украинских врачей, - ОП

Зеленский обсудил с премьером Грузии Гарибашвили возможность допуска к Саакашвили украинских врачей, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Михеилу Саакашвили его матери и близким.

Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, Глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей.

Также читайте: Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, а обращение с ним - бесчеловечное, - адвокат Тутберидзе

"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Зеленский.

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20268) Саакашвили Михеил (3307) Гарибашвили Ираклий (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Нафіга нам той сракашвілі.
За що йому платили величезні гроші з українського бюджету ? Жодної реформи він не представив. Тупо міряв про свою Грузію. То нехай там і живе.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:15
+8
На окупованих територіях Донецької і Луганської областей ворог підтягую важку техніку, збільший обстріли із мінометів і ствольної артилерії, на кордоні з московією підтягнуто більше 100 тисяч військ бистрого реагування, в Білорусі йде накопичення "біженців", які точно підуть через наш кордон, ворог-окупант кожного дня ув'язнює патріотів - кримських татар..., а Найвєлічайший витрачає час для розмов із представниками Грузії на Мішку Карлсона. Це нормально?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:20
+5
Что не новость от клоуна так очередной позор.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нафіга нам той сракашвілі.
За що йому платили величезні гроші з українського бюджету ? Жодної реформи він не представив. Тупо міряв про свою Грузію. То нехай там і живе.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:15 Ответить
Реформи Тупицькі і Брильянтові прокурори, ще при Петру Олексієвичу, спочатку імітували,а потім скасували,так що Саакашвілі,з його повноваженнями,тут ні до чого.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:42 Ответить
Что не новость от клоуна так очередной позор.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:17 Ответить
На окупованих територіях Донецької і Луганської областей ворог підтягую важку техніку, збільший обстріли із мінометів і ствольної артилерії, на кордоні з московією підтягнуто більше 100 тисяч військ бистрого реагування, в Білорусі йде накопичення "біженців", які точно підуть через наш кордон, ворог-окупант кожного дня ув'язнює патріотів - кримських татар..., а Найвєлічайший витрачає час для розмов із представниками Грузії на Мішку Карлсона. Це нормально?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:20 Ответить
Лікар буде з улюбленої клініки Зєлі Пальчевського?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:20 Ответить
Оно способное -может и актера со "сватов" заслать,которому анализы на наркоту сам сдавал
показать весь комментарий
12.11.2021 10:27 Ответить
Эта гнида - самонаказание мудрого нариду за свою тупость и жлобство.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:26 Ответить
Відсидить свое тай на волю з чистою совістю. Як і ти, Бубочка, зі своею кодлою.
У нас недоторканних нема.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:26 Ответить
Звуки рояля на фоне разговора были?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:27 Ответить
Респект Президенту , Украина своих не бросает !
показать весь комментарий
12.11.2021 09:28 Ответить
Та просто передать Мишико винт побольше, он и сам прилетит.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:32 Ответить
Один ти ******** на весь Цензор.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:33 Ответить
Так у жирного хряка есть личный врач, который правда постоянно брешет.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:28 Ответить
наконец-то писюнисту рассказали по саака..)
показать весь комментарий
12.11.2021 09:29 Ответить
То самолеты в Китай посылает за цуциком, то врачей Карлсону в Грузию...и все за наши деньги. Вот же мразота наркоманская!
показать весь комментарий
12.11.2021 09:30 Ответить
Вже наобридли ці новини про нікому не цікавого персонажа. Знав, що посадять, але свідомо туди поїхав. Це його вибір, залиште його у спокої.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:30 Ответить
А почему разговор не с президентом Грузии?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:31 Ответить
Абонент тимчасово недоступний, поза зоною досяжності.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:47 Ответить
А президент Грузии позволяет себе не встречаться с зекрысой даже когда он в Тбилиси прилетает -а по телефону его динамить ей вообще легко
показать весь комментарий
12.11.2021 10:24 Ответить
А Порошенко интересно озабочен ситуацией с Саакашвили?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:38 Ответить
Не думаю,что ПАП хоть как то беспокоит ...он шо больной за эту неблагодарную шушеру волноваться?
показать весь комментарий
12.11.2021 10:21 Ответить
Він передбачав подібне і тому позбавив того нашого громадянства, але дехто, гордо заявивший, що він не лох, таки лоханувся.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:45 Ответить
Когда Сакашвили был губернатором славной АДезчины, мне в руки попал компромат на него , что он украл гум.помощ 11 тысяч велосипедов. Материал этот удалось запустить на парочке сайтов, но четких доказательств не было, поэтому Цензор, например, не взял его в работу.
Но мы поверили в этот материал, просто когда через тебя прошли сотни фейков и сливов, можешь их отличать это разные опции. И вот мне кажется что украденные 11 тысяч велосипедов гум.помощи это правда, прсто для фейков такой бред не выдают, это чисто в стиле Грузина украсть там где никто не ожидает.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:49 Ответить
Ну и накуя эти танцы с бубнами? Кому и зачем вы пускаете пыль в глаза? Причем тут "врачи", когда уже давно понятно, что Михо просто хочет комфортных условий в гражданской (а не тюремной) больничке.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:51 Ответить
Молодец марзота...ещё и грузинских врачей обосрал
показать весь комментарий
12.11.2021 10:18 Ответить
Зачем ему врачи? Дайте ему пару галстуков на завтрак, чтобы успокоился.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:22 Ответить
Зелёные недоумки лучше бы так пеклись об украинцах, как о сабакашвили.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:59 Ответить
А там что своих врачей нет ? Или медицина в Украине лучше чем в Грузии )))))
показать весь комментарий
12.11.2021 11:02 Ответить
Быстрая реакция вовы не заставила себя долго ждать
показать весь комментарий
12.11.2021 13:12 Ответить
 
 