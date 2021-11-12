Зеленский обсудил с премьером Грузии Гарибашвили возможность допуска к Саакашвили украинских врачей, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что Зеленский поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михеила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.
Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Михеилу Саакашвили его матери и близким.
Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, Глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей.
"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Зеленский.
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За що йому платили величезні гроші з українського бюджету ? Жодної реформи він не представив. Тупо міряв про свою Грузію. То нехай там і живе.
У нас недоторканних нема.
Но мы поверили в этот материал, просто когда через тебя прошли сотни фейков и сливов, можешь их отличать это разные опции. И вот мне кажется что украденные 11 тысяч велосипедов гум.помощи это правда, прсто для фейков такой бред не выдают, это чисто в стиле Грузина украсть там где никто не ожидает.