"Путин нас обманул, потому что Россия – это убийца-оккупант": В Литве рассказали, как смогли слезть с "газовой иглы" Кремля

Литва смогла слезть с "газовой иглы" Российской Федерации. Энергетическую независимость удалось достичь благодаря строительству морских терминалов для нефти и сжиженного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил глава Комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис в эфире токшоу "Право на власть".

По его словам, последней каплей стал обман со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Путин нас обманул. Он сказал: зайдет "Газпром" в Литву – будете платить самые низкие цены. Мы продали свой газопровод РФ и начали платить самую большую цену. И тогда мы поняли: это был обман, и, если мы уже завоевали свою независимость и стали членами ЕС и НАТО, нужно отрубать все каналы от РФ. Потому что, Россия – это оккупант, убийца", – заявил Павилионис.

При этом он напомнил, что Путин закрыл нефтепровод "Дружба" якобы на ремонт еще в 2006 году, когда США пообещали не дать президент РФ убивать свободу стран энергетическими инструментами. Эта труба по сей день не запущена в направлении Литвы. По словам политика, именно такие действия России подтолкнули литовские власти построить нефтяной терминал, что позволило покупать нефть "откуда хотят". Кроме того, построили терминал для сжиженного газа, что позволило снизить цены в три раза.

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Павилионис отметил, что было очень сложно убедить людей в правильности решения отказаться от российского газа, в тот период у людей в квартирах не было тепла и горячей воды, но позже ситуация наладилась. Он призвал Украину отказаться от российской "газовой иглы".