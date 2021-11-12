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"Путин нас обманул, потому что Россия – это убийца-оккупант": В Литве рассказали, как смогли слезть с "газовой иглы" Кремля

Литва смогла слезть с "газовой иглы" Российской Федерации. Энергетическую независимость удалось достичь благодаря строительству морских терминалов для нефти и сжиженного газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил глава Комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис в эфире токшоу "Право на власть".

По его словам, последней каплей стал обман со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Путин нас обманул. Он сказал: зайдет "Газпром" в Литву – будете платить самые низкие цены. Мы продали свой газопровод РФ и начали платить самую большую цену. И тогда мы поняли: это был обман, и, если мы уже завоевали свою независимость и стали членами ЕС и НАТО, нужно отрубать все каналы от РФ. Потому что, Россия – это оккупант, убийца", – заявил Павилионис.

При этом он напомнил, что Путин закрыл нефтепровод "Дружба" якобы на ремонт еще в 2006 году, когда США пообещали не дать президент РФ убивать свободу стран энергетическими инструментами. Эта труба по сей день не запущена в направлении Литвы. По словам политика, именно такие действия России подтолкнули литовские власти построить нефтяной терминал, что позволило покупать нефть "откуда хотят". Кроме того, построили терминал для сжиженного газа, что позволило снизить цены в три раза.

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Павилионис отметил, что было очень сложно убедить людей в правильности решения отказаться от российского газа, в тот период у людей в квартирах не было тепла и горячей воды, но позже ситуация наладилась. Он призвал Украину отказаться от российской "газовой иглы".

Автор: 

Газ (10223) Литва (2450) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+25
Тут 100% правы, к гадалке не ходи.
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12.11.2021 09:45
+20
Нажаль, в Україні нема державників такого рівня. Є недолугий президент, недієздатний Кабмін, неспроможна приймати якісні закони Верховна Рада, абсолютна влада олігархів та купа ідіотів, які голосують по приколу. Доки сітуація у країні не змінитись на краще, ми будемо пасти задніх та залежити від агресорів.
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12.11.2021 09:49
+19
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12.11.2021 09:56
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Тут 100% правы, к гадалке не ходи.
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12.11.2021 09:45 Ответить
с Камчатки блть кацапы прут газ кораблями в Литву? Тебе самому не смешно?
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12.11.2021 15:55 Ответить
На Камчатке нет заводов СПГ. Есть на Сахалине и на Ямале. В Литву прут разумеется с Ямала.
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12.11.2021 17:15 Ответить
Тому що Росія - це окупант, вбивця", - заявив Павіліоніс. Джерело:
Это да, правда на 100%.
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12.11.2021 09:56 Ответить
На 1000%
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12.11.2021 10:44 Ответить
Здається роіська вже настільки прославилась своєю брехнею, що вірити їм категорично не можна.
От і зараз Європа не вбачає агресії зі сторони роіські. Ну як же, вони ж трубу з дешевим газом проклали.
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12.11.2021 09:48 Ответить
Трубу проклализа евррпейськи гроши .
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12.11.2021 09:55 Ответить
Нажаль, в Україні нема державників такого рівня. Є недолугий президент, недієздатний Кабмін, неспроможна приймати якісні закони Верховна Рада, абсолютна влада олігархів та купа ідіотів, які голосують по приколу. Доки сітуація у країні не змінитись на краще, ми будемо пасти задніх та залежити від агресорів.
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12.11.2021 09:49 Ответить
а ще багато зрадників та тупих совків.
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12.11.2021 10:55 Ответить
Був , але "мудрийнарід" обрав замість нього зелену шмарклю.
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12.11.2021 14:09 Ответить
Прибалты не дураки. Но они единая нация. А нас кацапам удалось разбавить своей гнилой кровью. Отсюда и разброд и непонимание ситуации.
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12.11.2021 09:53 Ответить
Что это за что нация такая - "прибалты"? Ты, видимо, лицо кавказской национальности.
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12.11.2021 10:15 Ответить
А что не понятно ? Я не называю,чтобы унизить их.Лень было смотреть подыматься по тексту,уточнять - литовцы или латыши.
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12.11.2021 10:34 Ответить
Мы не прибалты, мы балтийцы.

И у нас нет единой нации. У стран Балтии примерно общие цели и задачи, но до общей нации далеко да и не надо - сам балтийский менталитет учит держать дистанцию даже с ближними соседями. Тем более Литва - страна с большим прошлом (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая), у Эстонии с Латвией в этом плане все скромнее. При общении с литовцами это чувствуется.
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12.11.2021 11:55 Ответить
Не слушайте наркоманов - они сами прибалдийцы -
нанюхаются газа и садятся за компьютер.
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12.11.2021 14:30 Ответить
Так скромно "разбавили", почему бы не сказать правду, миллионы украинцев были физически преднамеренно уничтожены голодомором и казнями, чтобы изменить этническую карту Украины, и на их месте создать "советский" "рашен-московитский" народец.
В целом не получилось, но в частности, есть хороший показательный пример лабораторных действий кремлядей - сброд, собранный в небольшом образованном анклаве Черниговщины, который был объявлен частью Киевской области, имею ввиду Славутич, где живет биомасса и ее отродье, собранная работать когда-то на ЧАЭС.
Прошло больше 30 лет после того, как благодаря Украине развалилась Российско-советская империя, а большинство собранного в этом анклаве сброда до сих пор хочет возвращения ее власти (как видно по тому как эти чужаки-населюки голосуют), и он (сброд) имеет привилегии и льготы, подпитываемые за счет работы украинских граждан, которые их не имеют.
Мордор удавился, переваривая захваченные территории, но вот отрыжки остались.
Домбабве, это результат уничтожения украинцев в 1930-х гг., и организованного переселения ордынцев на Донбасс в последующие десятилетия. Теперь эти населюки-сволота всемерно способствовали оккупации украинской территории кремлевским левиафаном.
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12.11.2021 10:30 Ответить
КЭПы из Литвы правы, добавить нечего)))))))))))))))))))))))))))))))))
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12.11.2021 09:53 Ответить
https://lb.ua/economics/2012/11/27/180374_lngterminal_istoriya_voprosa.html

LNG-терминал: история вопроса
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12.11.2021 09:54 Ответить
в Украине российский газ это деньги подонков типа
кучмы, литвина и многих других
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12.11.2021 09:55 Ответить
Когда задерут цены на газ, а это обязательно произойдет, то многие люди или перестанут платить, или будут мерзнуть. По итогу появятся альтернативные источники энергии. Это олигархи зависят от энергоносителей, а простой народишко что нибудь придумает, так всегда было.
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12.11.2021 09:55 Ответить
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12.11.2021 09:56 Ответить
Какая расея? Клован говорит,что это "та сторона". Обосцаный сивоха с ним согласен.
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12.11.2021 09:56 Ответить
https://lb.ua/economics/2019/03/28/423108_administratsiya_morportov.html https://lb.ua/economics/2019/03/28/423108_administratsiya_morportov.html

Адміністрація морпортів запропонувала побудувати LNG-термінал у Рені

В Україні знову виникли плани прийому суден із зрідженим газом.
https://lb.ua/economics/2019/03/28/423108_administratsiya_morportov.html

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12.11.2021 09:59 Ответить
Турція заблокувала будівництво українського газового терміналу, заявивши, що воні не буде пропускати LNG-танкери через свою зону із-за підвищеної небезпеки при проходжені ними турецьких проливів. Насправді, це боротьба з конкурентами, бо зараз усі південні країни Євросоюзу отримують газ через турецьку ділянку "Південного Потоку". Це дає змогу Ердогану шантажувати ЄС та тримати їх за яйця. Так що, першим застосував газовий шантаж не ху.ло, а яничари.
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12.11.2021 10:18 Ответить
А от спільна праця разом з прибалтами та Польщею має великі перспективі. Але Вовочка не хоче засмучувати ху.ла.
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12.11.2021 10:20 Ответить
Давно могли вкластися в долю з Польщею і Прибалтикою для будівництва тих LNG-терміналів і забули б вже. Але ж олігархам облом і ху%ло з грязьпромом можуть образитись
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12.11.2021 10:03 Ответить
Нажаль вкладатись нема у що. Поляки збудували свій термінал у Свіноуйсьці, але він може перекрити лише третину потреб у газі для Польщі, якій ще й з Литвою, Латвією та Естонією треба ділитись. Проблема ще й у світовому дефіциті скрапленого газу. Головний постачальник скрапленого газу - США, уклали контракт на рекордний обсяг поставок його до Китаю. Так що полякам самим скрутно, а коло замкнулось. Україні потрібен власний проект в рамках співпраці з поляками та прибалтами.
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12.11.2021 11:46 Ответить
Хаха, вот только большая часть СПГ что они покупают это российский газ.
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12.11.2021 10:06 Ответить
Ха-ха, вот только покупают они его на спотовом рынке, где есть газ из разных источников, поэтому орки не могут здесь никому выкрутить руки.
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12.11.2021 10:20 Ответить
amerikanski zyzeni gaz zakupili bolsinstve v etom godu,rosiji tam meloc
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12.11.2021 12:06 Ответить
В теорії кожне домогосподарство мало б мати свій бак на паливо і вибирати постачальника. На рівні країни і поготів.
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12.11.2021 10:21 Ответить
Ага "відмовитися" щаззз! И не получать расейское бабло, со всяких газовых схем, а-ля "цена со скидкой"?! Наши рехформаторы на такое не подписывались!!!
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12.11.2021 10:24 Ответить
Путін он вбив 298 людей, серед яких була купа дітей в малазійському боїнгу. І що? Нідерланди та ЄС і далі купують російський газ. Я б на місці Нідерландів взвгалі б заборонив літати росіянам над Нідерландами та заходити в морські порти.
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12.11.2021 10:36 Ответить
Судячи з масштабності запропонованих вами відповідей на глобальні питання, ви як мінімум таксист або продавець у невеликій крамниці.
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12.11.2021 10:56 Ответить
Правильно сделали, для мощной промышленности Литвы ( к примеру я беру иногда из пиво в АТБ) нужна диверсификация энергоносителей. Мощные химические, механические заводы. Заводы точного приборостроения и машиностроения нашего партнера Литвы, не должны испытывать нехватку топлива!
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12.11.2021 10:56 Ответить
Лацплезис- ничего так пивко!
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12.11.2021 13:09 Ответить
Xoroso nasi energetiki parobatali za poslednyje godi.Dlia otoplenyja prakticeski gaz uze nenuzen,zamenili biotoplivom,terminal postrojen i rabotajet uspesno,malo togo ecio vladejem terminalam Braziliji.Gosudarstveniji kompaniji rabotajet uspesno.Nicaja rosija nam realna tut i nenuzna daze kak benzokolonka
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12.11.2021 12:14 Ответить
У всех ужасно горит. Чертовой России просто повезло с ресурсами.
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12.11.2021 12:26 Ответить
А у нас если начнут строить терминал то быдлонарид сразу почне орати про роттердам плюс или корупцию как с углкм из ЮАР
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12.11.2021 13:08 Ответить
А кто тогда будет пополнять бубочкин офшор?
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12.11.2021 13:15 Ответить
Литве повезло, что её язык вообще не похож на русский, и что нет общей границы с Московией.
А для Украины иметь такого соседа - проклятие.
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12.11.2021 14:33 Ответить
Там Калінінград під боком.
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12.11.2021 16:06 Ответить
 
 