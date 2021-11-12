"Путин нас обманул, потому что Россия – это убийца-оккупант": В Литве рассказали, как смогли слезть с "газовой иглы" Кремля
Литва смогла слезть с "газовой иглы" Российской Федерации. Энергетическую независимость удалось достичь благодаря строительству морских терминалов для нефти и сжиженного газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил глава Комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис в эфире токшоу "Право на власть".
По его словам, последней каплей стал обман со стороны президента РФ Владимира Путина.
"Путин нас обманул. Он сказал: зайдет "Газпром" в Литву – будете платить самые низкие цены. Мы продали свой газопровод РФ и начали платить самую большую цену. И тогда мы поняли: это был обман, и, если мы уже завоевали свою независимость и стали членами ЕС и НАТО, нужно отрубать все каналы от РФ. Потому что, Россия – это оккупант, убийца", – заявил Павилионис.
При этом он напомнил, что Путин закрыл нефтепровод "Дружба" якобы на ремонт еще в 2006 году, когда США пообещали не дать президент РФ убивать свободу стран энергетическими инструментами. Эта труба по сей день не запущена в направлении Литвы. По словам политика, именно такие действия России подтолкнули литовские власти построить нефтяной терминал, что позволило покупать нефть "откуда хотят". Кроме того, построили терминал для сжиженного газа, что позволило снизить цены в три раза.
Павилионис отметил, что было очень сложно убедить людей в правильности решения отказаться от российского газа, в тот период у людей в квартирах не было тепла и горячей воды, но позже ситуация наладилась. Он призвал Украину отказаться от российской "газовой иглы".
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Это да, правда на 100%.
От і зараз Європа не вбачає агресії зі сторони роіські. Ну як же, вони ж трубу з дешевим газом проклали.
И у нас нет единой нации. У стран Балтии примерно общие цели и задачи, но до общей нации далеко да и не надо - сам балтийский менталитет учит держать дистанцию даже с ближними соседями. Тем более Литва - страна с большим прошлом (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая), у Эстонии с Латвией в этом плане все скромнее. При общении с литовцами это чувствуется.
нанюхаются газа и садятся за компьютер.
В целом не получилось, но в частности, есть хороший показательный пример лабораторных действий кремлядей - сброд, собранный в небольшом образованном анклаве Черниговщины, который был объявлен частью Киевской области, имею ввиду Славутич, где живет биомасса и ее отродье, собранная работать когда-то на ЧАЭС.
Прошло больше 30 лет после того, как благодаря Украине развалилась Российско-советская империя, а большинство собранного в этом анклаве сброда до сих пор хочет возвращения ее власти (как видно по тому как эти чужаки-населюки голосуют), и он (сброд) имеет привилегии и льготы, подпитываемые за счет работы украинских граждан, которые их не имеют.
Мордор удавился, переваривая захваченные территории, но вот отрыжки остались.
Домбабве, это результат уничтожения украинцев в 1930-х гг., и организованного переселения ордынцев на Донбасс в последующие десятилетия. Теперь эти населюки-сволота всемерно способствовали оккупации украинской территории кремлевским левиафаном.
LNG-терминал: история вопроса
кучмы, литвина и многих других
Адміністрація морпортів запропонувала побудувати LNG-термінал у Рені
В Україні знову виникли плани прийому суден із зрідженим газом.
https://lb.ua/economics/2019/03/28/423108_administratsiya_morportov.html
А для Украины иметь такого соседа - проклятие.