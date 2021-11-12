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Новости Агрессия России против Украины
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"Не планируем и никогда не планировали": в России отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сообщение о готовящемся Россией вторжении на территорию Украины.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", — прокомментировал Полянский поступивший от журналистов вопрос.

При этом дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета".

Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.

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"Если вы посмотрите на угрозы, которые Украина произносила в адрес России, в адрес российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенные меры предосторожности являются логичным шагом в такой ситуации", — сказал Полянский журналистам.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления "секретной информации", которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Вместе с тем, один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.

Автор: 

вторжение (508) ООН (4163) россия (95418) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+15
Ага. Ніколи такого не було, щоб паРаша планува та окуповувала територію України....
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12.11.2021 09:49
+15
"Кацапу вірить - себе не поважать!"
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12.11.2021 09:59
+11
Значить, дійсно щось падлюче затівають. Вірити оркам - себе не поважати.
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12.11.2021 09:52
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Ага. Ніколи такого не було, щоб паРаша планува та окуповувала територію України....
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12.11.2021 09:49 Ответить
Війни Русі і Залісся йдуть вже тисячу років, про це не пишуть у совкових і мордорських підручниках історії.
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12.11.2021 09:51 Ответить
"Кацапу вірить - себе не поважать!"
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12.11.2021 09:59 Ответить
В ООН это никого не смущает, т.к. там для вранья существует очень удобненькое определение: дипломатия. Там большинство таких.
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12.11.2021 10:54 Ответить
В статье ошибка, не в росии, а на свинособакии, пАпрАшу не путать
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12.11.2021 10:21 Ответить
Тобто у орків нема планування, все робиться спонтанно і рефлекторно. Соть не міняється: рф - агресивна бєшана собака.
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12.11.2021 09:50 Ответить
Значить, дійсно щось падлюче затівають. Вірити оркам - себе не поважати.
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12.11.2021 09:52 Ответить
Вои і не припиняли планувати. І не лише. Вони діють агресивно. До того ж, не лише стосовно України. Ой бюргери ще матимуть проблеми з тим газогоном..
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12.11.2021 09:53 Ответить
Чим скоріше РФ ,буде дезінтегроване і розділене на частини(дрібні улуси),проведена денацифікації ,по прикладу повоєнної Німеччини та віддана під протекторат цивілізованих держав ,тим швидше у світі настане мир і спокій.У іншому неминуча повномасштабна третя світова!.
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12.11.2021 09:59 Ответить
Правильно все,але сьогодні цивілізований світ настільки інфантильний,продажний і беззубий,що годі чекати чогось адекватного,стосовно бішених кремлівських собак.Про лідерів взагалі нема що говорити,бо тих лідерів просто нема.Є щось таке...,але то не лідери
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12.11.2021 10:32 Ответить
Ну як не повірити Полянському! Сама мирна і майже неозброєна країна світу постійно зазнає утисків від наддержави Україна. Заморені "ополченці" ледь встигають викопувати в шахтах танки, Гради і гармати, а кримчани навіть всю воду віддали в россійський оборонний бюджет. А кляті укрохвашизди не дають спокою і мріють Москву спалити на радість Госдепу.
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12.11.2021 10:05 Ответить
да да.. в 2014 році прямо експромтом, без планів. Відкрив рот кацап - значить бреше. Сидить кацап з закритим ротом - бреше своєю мовчанкою.
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12.11.2021 10:06 Ответить
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12.11.2021 10:09 Ответить
Крим відтяпали і знов не планують, Донбас відтяпали і знову тихі. Як у Райкіна "братєльник одного двух зарежет и опять тихий."
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12.11.2021 10:09 Ответить
куйло так само про Крим брехало
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12.11.2021 10:09 Ответить
Свинособаки болотные!
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12.11.2021 10:12 Ответить
Прибалты только что жаловались,что те пытались нае*ать их с газовой трубой ))
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12.11.2021 10:15 Ответить
Да да твари вонючие,в Крым вы тоже не планировали. А потом выяснилось что план по захвату Крыма был с 2014 года. Чтоб вы подохли все в рашке.
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12.11.2021 10:16 Ответить
Понятно. Значит планы по вторжению давно расписаны. Просто тысячам сдохших в процессе ванек и их дебильной родне это может не понравиться.
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12.11.2021 10:17 Ответить
Сегодня не планируют, а завтра могут.
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12.11.2021 10:22 Ответить
Кацапи не планували напад на Україну,то папуаси Крим захопили,та приєднали його до Московської помийкі.
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12.11.2021 10:29 Ответить
Ну, планировать, наверняка, планировали, а вот вторгаться, таки, не будут. А зачем? Все и так идёт как им надо.
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12.11.2021 10:32 Ответить
Да заходите уже кацапы,прямо на Житомир с беларуси🤣Там маскалям в лесу будет не даже кровавая баня,а кровавый ******** !!!95 бригада,30-ка,54 бат!Со Львова,Рівного хлопци подтянутся💪💪💪Вся моя Родина соберется вас кацапов мочить..СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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12.11.2021 11:05 Ответить
Тоже достало ожидание? Ты хоть тревожный рюкзак не разбирай особо ))
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12.11.2021 11:17 Ответить
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12.11.2021 11:13 Ответить
никогда не планировали - оно само случайно получилось
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12.11.2021 11:16 Ответить
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12.11.2021 11:19 Ответить
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12.11.2021 11:20 Ответить
При этом дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета".

А что может помешать ***** симитировать провокации со стороны Украины, как Гитлер в сове время сделал в Судетах и Глайвице, и обвинив в агрессии Украину осуществить полномасштабное вторжение? Вопрос риторический
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12.11.2021 11:29 Ответить
москали вторжения нигде не планируют. они тупо вторгаются......
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12.11.2021 11:32 Ответить
планируют.. планирут.. Обман.. это их национальная черта. если русский говорит что не планируют.. значит всё наоборот
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12.11.2021 13:01 Ответить
вторгаются, вторгаются....
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12.11.2021 13:35 Ответить
москали понимают только язык силы...
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12.11.2021 13:37 Ответить
Очередная порция цинизма, высшей степени, от рашистских, смердччих ублюдков.
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12.11.2021 15:06 Ответить
 
 