"Не планируем и никогда не планировали": в России отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сообщение о готовящемся Россией вторжении на территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Нет, не планируем и никогда не планировали", — прокомментировал Полянский поступивший от журналистов вопрос.
При этом дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета".
Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.
"Если вы посмотрите на угрозы, которые Украина произносила в адрес России, в адрес российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенные меры предосторожности являются логичным шагом в такой ситуации", — сказал Полянский журналистам.
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления "секретной информации", которой владеют только Штаты.
При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Вместе с тем, один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А что может помешать ***** симитировать провокации со стороны Украины, как Гитлер в сове время сделал в Судетах и Глайвице, и обвинив в агрессии Украину осуществить полномасштабное вторжение? Вопрос риторический