"Не планируем и никогда не планировали": в России отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сообщение о готовящемся Россией вторжении на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", — прокомментировал Полянский поступивший от журналистов вопрос.

При этом дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета".

Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.

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"Если вы посмотрите на угрозы, которые Украина произносила в адрес России, в адрес российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенные меры предосторожности являются логичным шагом в такой ситуации", — сказал Полянский журналистам.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления "секретной информации", которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Вместе с тем, один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.