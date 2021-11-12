Участника нападения на журналистов "Схем" Тельбизова встретили овациями в "Укрэксимбанке" после возобновления в должности. ВИДЕО
Участника нападения на журналистов "Схем", восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.
Видео встречи Тельбизова в "Укрэксимбанке" опубликовал народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.
"Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации, – сказал Тельбизов. – Спасибо всем. Мы чувствовали это ежеминутно".
Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка, пишет ЛигаБизнесИнформ.
Действия Игоря Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й.
После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
"Хотите посмотреть, как выглядит коррупционная система Владимира Зеленского изнутри?! Вот видео, как возобновленный в должности Тельбизов, ломавший руки оператору программы "Схемы", словно "воин света" возвращается на работу в "Укрэксимбанк". ... Он не воевал на фронте, не спасал жизнь, он пытал журналистов, чтобы стереть кассету с интервью председателя правления банка Мецгера (кум Елены Кравец из 95 квартала), который отвечал на вопросы журналистов о финансировании государственным банком компаний, связанных с ОРДЛО. Эти люди на балконах – сотрудники главного офиса банка. Они приветствуют палача, который "героически" покрывает их коррупционную систему. Ежегодно десятки миллиардов гривен из государственного бюджета докапитализируют этот государственный банк, чтобы снова и снова воровать из этого корыта, причиняя ущерб каждому украинцу", - прокомментировал видео Лерос.
"Хотите вишенки на торте? Мецгер продолжает ежедневно управлять банком из своего кабинета и ждет повышения, связанного с президентской программой "Большое строительство"! Послушайте спич Тельбизова, где он прямо передает поздравления от Мецгера, как от их монарха. Стыдно смотреть на сотрудников банка, которые толеруют насилие... Офис Президента обещал обнародовать результаты внутреннего расследования избиения журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке", но, как видим, это была очередная ложь. По словам нашего источника, в отчете проверки указано, что журналист имитировал нападение на него, его крик – инсинуация. 29.11 в 15:00 состоится очередное судебное заседание, где Мецгер, Тельбизов и другие должностные лица обвиняются в тяжком преступлении против журналистов программы "Схемы", но, похоже, что все уже порешали, у этих чертов праздник!" – резюмировал нардеп.
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ликование заповедника
прикормленных сепаров
спасибо вам...
зебилы
Это осевшие в Нафтогазе евреи, которые вовремя не закупили газ и не закачали его в ПГХ.
Это евреи в управлении "Энергоатомом", которые прибыльнейшую отрасль довели до миллиардных убытков.
Это евреи в управлении Министерства топлива и энергетики, которые не закупили уголь для государственных ТЭС и теперь из 23-х работают только 3.
Это евреи в управлении СБУ и МВД, которые устанавливают трекеры и следят за оппозиционными депутатами, вместо того, чтобы бороться против шпионов и против контрабандистов.
Это еврей Кирилл Тимошенко, под которым по программе "Велике крадивницьтво" из 64 млрд грн 52% всех денег были переданы компаниям таких "украинцев", как Гройсман, Колесниченко, Труханов и компании записанной за "(%-й квартал".
Так что если вы про евреев, то это да, это выходит именно такой народ, про что вы написали, но это не украинский народ, это его враги.
Спочатку Романов дав команду і агент Охранки Гаврила Принціп вбив ерцгерцога Фердинанда. Зроблено це було для того, щоб отримати привід для нападу на союзника Австро-Венгерської імперії - Османську імперію, бо Романови багато років мріяли про захват Босфора, Мармурового моря, Дарданелл, та Константинополя.
Потім Украіна прийняла на себе основні основні бойові дії на Східному фронті.
Потім вже війна на три фронта - проти Червоних, проти Білих, то проти Біло-поляків. На три фронти воювати дуже важко. Спроба Махно обїединитися з Червоними проти Врангелівців закінчилася зрадою Червоних і коли махновци узяли штурмом неприступний Перекоп, то їх, виснаженних боями оточили свіжи війска Членина-Фрунзе та порубили. Украіна втратила кращі війська.
Червоні пообіцяли мир та землю селянам, яки воювали на своїй землі вже десять років...
Ну і під час Колективизації супротив жидо-большевиків всало на озброєне протистоянне десь два мільона українців, але цього вже було мало, і чекисти-євреї вбили у Парижі Семена Петлюру, який там готовив ідеологічне обгрунтування початку руху звільнення від Московії.
Не завжди Добро перемагає Зло. На жаль.
Яка чудова українська фамілія - Тельбізов
После просмотра видео - коллектив гнусное болото и
совкодрочеры
Работа с эмоциями, игра в КВН, «размыкание» связей: PR-эксперты о скандале вокруг Укрэксимбанка
https://mmr.ua/show/pr-eksperty-o-skandale-vokrug-ukreksimbanka?fbclid=IwAR1Cq7e1s1WD--e2ji0QYKwizdjmBmHS5iOaih0lt0PaLMdRP_Z1WJPwEzk https://mmr.ua/.../pr-eksperty-o-skandale-vokrug...
Виглядає, що якраз навпаки.