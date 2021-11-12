Участника нападения на журналистов "Схем" Тельбизова встретили овациями в "Укрэксимбанке" после возобновления в должности. ВИДЕО

Участника нападения на журналистов "Схем", восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.

Видео встречи Тельбизова в "Укрэксимбанке" опубликовал народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.

"Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации, – сказал Тельбизов. – Спасибо всем. Мы чувствовали это ежеминутно".

Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка, пишет ЛигаБизнесИнформ.

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Действия Игоря Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й.

После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

"Хотите посмотреть, как выглядит коррупционная система Владимира Зеленского изнутри?! Вот видео, как возобновленный в должности Тельбизов, ломавший руки оператору программы "Схемы", словно "воин света" возвращается на работу в "Укрэксимбанк". ... Он не воевал на фронте, не спасал жизнь, он пытал журналистов, чтобы стереть кассету с интервью председателя правления банка Мецгера (кум Елены Кравец из 95 квартала), который отвечал на вопросы журналистов о финансировании государственным банком компаний, связанных с ОРДЛО. Эти люди на балконах – сотрудники главного офиса банка. Они приветствуют палача, который "героически" покрывает их коррупционную систему. Ежегодно десятки миллиардов гривен из государственного бюджета докапитализируют этот государственный банк, чтобы снова и снова воровать из этого корыта, причиняя ущерб каждому украинцу", - прокомментировал видео Лерос.

"Хотите вишенки на торте? Мецгер продолжает ежедневно управлять банком из своего кабинета и ждет повышения, связанного с президентской программой "Большое строительство"! Послушайте спич Тельбизова, где он прямо передает поздравления от Мецгера, как от их монарха. Стыдно смотреть на сотрудников банка, которые толеруют насилие... Офис Президента обещал обнародовать результаты внутреннего расследования избиения журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке", но, как видим, это была очередная ложь. По словам нашего источника, в отчете проверки указано, что журналист имитировал нападение на него, его крик – инсинуация. 29.11 в 15:00 состоится очередное судебное заседание, где Мецгер, Тельбизов и другие должностные лица обвиняются в тяжком преступлении против журналистов программы "Схемы", но, похоже, что все уже порешали, у этих чертов праздник!" – резюмировал нардеп.