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Участника нападения на журналистов "Схем" Тельбизова встретили овациями в "Укрэксимбанке" после возобновления в должности. ВИДЕО

Участника нападения на журналистов "Схем", восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.

Видео встречи Тельбизова в "Укрэксимбанке" опубликовал народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.

"Наверное, краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации, – сказал Тельбизов. – Спасибо всем. Мы чувствовали это ежеминутно".

Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Также читайте: Двух нападающих на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке"

Действия Игоря Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й.

После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

"Хотите посмотреть, как выглядит коррупционная система Владимира Зеленского изнутри?! Вот видео, как возобновленный в должности Тельбизов, ломавший руки оператору программы "Схемы", словно "воин света" возвращается на работу в "Укрэксимбанк". ... Он не воевал на фронте, не спасал жизнь, он пытал журналистов, чтобы стереть кассету с интервью председателя правления банка Мецгера (кум Елены Кравец из 95 квартала), который отвечал на вопросы журналистов о финансировании государственным банком компаний, связанных с ОРДЛО. Эти люди на балконах – сотрудники главного офиса банка. Они приветствуют палача, который "героически" покрывает их коррупционную систему. Ежегодно десятки миллиардов гривен из государственного бюджета докапитализируют этот государственный банк, чтобы снова и снова воровать из этого корыта, причиняя ущерб каждому украинцу", - прокомментировал видео Лерос.

"Хотите вишенки на торте? Мецгер продолжает ежедневно управлять банком из своего кабинета и ждет повышения, связанного с президентской программой "Большое строительство"! Послушайте спич Тельбизова, где он прямо передает поздравления от Мецгера, как от их монарха. Стыдно смотреть на сотрудников банка, которые толеруют насилие... Офис Президента обещал обнародовать результаты внутреннего расследования избиения журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке", но, как видим, это была очередная ложь. По словам нашего источника, в отчете проверки указано, что журналист имитировал нападение на него, его крик – инсинуация. 29.11 в 15:00 состоится очередное судебное заседание, где Мецгер, Тельбизов и другие должностные лица обвиняются в тяжком преступлении против журналистов программы "Схемы", но, похоже, что все уже порешали, у этих чертов праздник!" – резюмировал нардеп.

Автор: 

журналистика (3289) Зеленский Владимир (20268) нападение (2208) Укрэксимбанк (123) Офис Президента (1796) Лерос Гео (378) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+53
В первую очередь посадить того, кто крышевал следствие по этому изменнику и предателю Украины, который выдавал кредиты для даунбаса!!!
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12.11.2021 10:00
+41
Країна дегенератів
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12.11.2021 10:00
+38
гнати всіх з банку.
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12.11.2021 09:54
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Ну, у такому випадку банк треба ліквідувати ...
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12.11.2021 12:20 Ответить
и что я вижу-
ликование заповедника
прикормленных сепаров
спасибо вам...
зебилы
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12.11.2021 12:36 Ответить
Этот банк зашкваренный полностью
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12.11.2021 12:38 Ответить
Что можно ждать от ЗЕка? Воровства и хамства. Он же ничего не должен.
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12.11.2021 12:40 Ответить
рыба гниет с головы, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат и его Сброд, татаровы, портновы, кремлевская Крыса ермак, билетер 95 квартала баканов и т.д вот результат....это голосовавшим по приколу ЗЕБилам....
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12.11.2021 12:54 Ответить
кацападли хозяїнують счас в Україні та оточують себе такими, всих лишить громадянства і ЗАПАРЄБРІК СУЧ.Р
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12.11.2021 13:06 Ответить
Ні братику це не кацапи , це наш рідний український бидлолюмпен .
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12.11.2021 14:01 Ответить
Відколи це пацак тельбізафф з дєрєвні Жопіно, став "наш рідненький"?
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12.11.2021 15:05 Ответить
ВОТ ВАМ ОЧЕРЕДНОЙ СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ ВОВЕ
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12.11.2021 13:10 Ответить
Что не так с этой страной. Пипец какой то
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12.11.2021 13:15 Ответить
"Насіленіє "
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12.11.2021 14:02 Ответить
" А какая разніца"
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12.11.2021 13:22 Ответить
Ждем решения "суда", в котором журналисты еще и окажутся виновными в нападении на сотрудников банка !
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12.11.2021 13:35 Ответить
Ну теперь уже можно, политическая ситуация изменилась... Як колись раділи дебіли...
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12.11.2021 13:40 Ответить
Ну был бы Петро... Какая разница.. Было бы тоже самое
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12.11.2021 14:17 Ответить
Ну бьіла бьі у тебя вместо головьі ж...па, какая разница, бьіли бьі такие же тупьіе вьісерьі из твоего зебильного 'рта'
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14.11.2021 15:14 Ответить
видишь ЗЕЛЯ с каких высоких и красивых балконов воровата ГОПОТА стрет на законы Украины? спасибо тебе и тем 73% с которыми ты сделал это вместе.
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12.11.2021 13:49 Ответить
человек у следака раскаивался и говорил, я больше не буууууууу. выйдя от следака показал, что он врал. тоесть никакого раскаенья. исходя из этого вывод следака должен быть такой, признал, не покаялся, в тюрьму, нах.... ВСЕ!
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12.11.2021 13:53 Ответить
Героя слава!
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12.11.2021 14:01 Ответить
прикольно, человек нарушил закон а его как героя встречают. Это треш такой?
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12.11.2021 15:17 Ответить
Ні, це нарід такий.
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12.11.2021 16:05 Ответить
Нет, это осевшие в банках и на государственных должностях евреи, которые садятся пьяными за руль и совершают ДТП, а потом Президент говорит "ну никто же не погиб, чего так возмущаться".
Это осевшие в Нафтогазе евреи, которые вовремя не закупили газ и не закачали его в ПГХ.
Это евреи в управлении "Энергоатомом", которые прибыльнейшую отрасль довели до миллиардных убытков.
Это евреи в управлении Министерства топлива и энергетики, которые не закупили уголь для государственных ТЭС и теперь из 23-х работают только 3.
Это евреи в управлении СБУ и МВД, которые устанавливают трекеры и следят за оппозиционными депутатами, вместо того, чтобы бороться против шпионов и против контрабандистов.
Это еврей Кирилл Тимошенко, под которым по программе "Велике крадивницьтво" из 64 млрд грн 52% всех денег были переданы компаниям таких "украинцев", как Гройсман, Колесниченко, Труханов и компании записанной за "(%-й квартал".

Так что если вы про евреев, то это да, это выходит именно такой народ, про что вы написали, но это не украинский народ, это его враги.
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12.11.2021 17:40 Ответить
Не Колесниченко, извиняюсь, а Борис Колесников. Хотя оба из Партии регионов.
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12.11.2021 17:41 Ответить
А вони з повітря взялися? Чи їх кількість в Україні складає 80%? Хто все це допустив? А чи не більшості населення "какая разница" в голові?
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12.11.2021 20:06 Ответить
Ні не з повітря. Євреї зробили у Пітері державний переворот, а потім війська Московії, під керівництвом євреїв, захопили Україну у 1922-му році, у тому числі і за рахунок брехні, що "землю селянам", а фабрики робочим". А потім Колектівізація та Голодомор, а на фабриках та заводах парторги, яки як раз майже усі були євреями, тому що партія Большевіків як раз і була партиєю, з євреїв, а піздніше керувалася євреями.
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12.11.2021 20:55 Ответить
Тобто людей заставляли щоб вони спочатку не боронили свою країну а потім заставляли щоб вони повірили брехні? В людей голова для того щоб в неї їсти?
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13.11.2021 05:04 Ответить
Так. Все так було, є і буде.
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13.11.2021 08:30 Ответить
Ні не так.
Спочатку Романов дав команду і агент Охранки Гаврила Принціп вбив ерцгерцога Фердинанда. Зроблено це було для того, щоб отримати привід для нападу на союзника Австро-Венгерської імперії - Османську імперію, бо Романови багато років мріяли про захват Босфора, Мармурового моря, Дарданелл, та Константинополя.

Потім Украіна прийняла на себе основні основні бойові дії на Східному фронті.
Потім вже війна на три фронта - проти Червоних, проти Білих, то проти Біло-поляків. На три фронти воювати дуже важко. Спроба Махно обїединитися з Червоними проти Врангелівців закінчилася зрадою Червоних і коли махновци узяли штурмом неприступний Перекоп, то їх, виснаженних боями оточили свіжи війска Членина-Фрунзе та порубили. Украіна втратила кращі війська.

Червоні пообіцяли мир та землю селянам, яки воювали на своїй землі вже десять років...
Ну і під час Колективизації супротив жидо-большевиків всало на озброєне протистоянне десь два мільона українців, але цього вже було мало, і чекисти-євреї вбили у Парижі Семена Петлюру, який там готовив ідеологічне обгрунтування початку руху звільнення від Московії.
Не завжди Добро перемагає Зло. На жаль.
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13.11.2021 17:53 Ответить
Даю гарантію,що ця москальска гнида екзамен з української мови навіть на двійку не здасть.
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12.11.2021 16:03 Ответить
Сервільні люди, аби тільки до корита...
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12.11.2021 16:26 Ответить
Недороблені дибіли.
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12.11.2021 17:08 Ответить
Учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями. Джерело:
Яка чудова українська фамілія - Тельбізов
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12.11.2021 17:32 Ответить
Все уволенные и отстранённые - репутационные банкроты, уважающая себя организация не возьмёт их на работу.
После просмотра видео - коллектив гнусное болото и
совкодрочеры

Работа с эмоциями, игра в КВН, «размыкание» связей: PR-эксперты о скандале вокруг Укрэксимбанка
https://mmr.ua/show/pr-eksperty-o-skandale-vokrug-ukreksimbanka?fbclid=IwAR1Cq7e1s1WD--e2ji0QYKwizdjmBmHS5iOaih0lt0PaLMdRP_Z1WJPwEzk https://mmr.ua/.../pr-eksperty-o-skandale-vokrug...
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12.11.2021 19:21 Ответить
Курва!!!
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12.11.2021 20:10 Ответить
Конченное, ****** ,Украинское правосудие, как было, так и осталось...После преступления, виновник возвращается на свое рабочее место! ****** стыд и позор!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2021 23:53 Ответить
А конченньіе сотрудники банка, устроившие овации? И таких в Украине большинство, к сожалению.
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14.11.2021 15:17 Ответить
Тільки лайно може підтримувати лайно...
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13.11.2021 07:56 Ответить
нелюди
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13.11.2021 11:28 Ответить
А вы, быдло, попрятались быстро по своим норам! И сидите там со своим пивом, жалуясь холодильнику "А что я один могу... вот, вы там давайте, а я посмотрю..." И чтоб в следующий раз выбрали Порощенко!!! В конце концов вам-то какая разница чьих бараны вы будите
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13.11.2021 13:54 Ответить
А це точно український державний банк, а не кубло Дирляндії у Києві?
Виглядає, що якраз навпаки.
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13.11.2021 14:14 Ответить
Жируют за державні гроші.
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13.11.2021 15:11 Ответить
ЕКСІМублюдки!
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13.11.2021 15:57 Ответить
Чему удивляться 95 квартал... ни чести ни совести.
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13.11.2021 21:40 Ответить
Я так розумію, тепер офіційно можна біти журналістів. Вітаю всіх дегенератів, ви перемогли
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14.11.2021 23:51 Ответить
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