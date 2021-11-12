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Лерос о показанном Зеленскому среднем пальце: Такого поведения не должно быть в ВР, но я не жалею о сделанном

Лерос о показанном Зеленскому среднем пальце: Такого поведения не должно быть в ВР, но я не жалею о сделанном

Офис Президента заставил одного из заместителей генпрокурора подписать подозрение Гео Леросу "за средний палец в Верховной Раде".

Об этом внефракционный нардеп заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, по моей информации, на протяжении нескольких дней генеральный прокурор отказывался подписывать мне подозрение, понимая политически мотивированную абсурдность этого подозрения. Они нашли одного из замов, которого буквально заставил Офис Президента подписать это подозрение. И утром сегодня мне его вручили", — сказал он.

"Было забавно слышать от "Слуги народа" о сакральности институции. Безусловно, мое действие было импульсивным. Более того, в другой ситуации я бы даже осудил такие действия со стороны какого-то народного депутата по отношению к президенту. Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам, он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю. Оно не было запланированным, как ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была. Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента", - отметил парламентарий.

Также читайте: Леросу не будут избирать меру пресечения, - Офис Генпрокурора

"Безусловно, я считаю, что такого поведения не должно быть в Верховной Раде. Но учитывая контекст, который сегодня есть у нас в стране, я не жалею о совершенном", — сказал он.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Автор: 

ВР (29234) Зеленский Владимир (20268) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+19
Зеленський, відомий "клоун" в Києві) Він багато розвів лохів,щоб отримати президентський мандат. Навіть Комаровський про це зізнався. ЗІ Привіт Подоляку.)))
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12.11.2021 10:10
+14
А что означает средний палец?Где то есть в УК или где угодно в законе?Мало ли кто,что думает об этом.Член нельзя было показать - есть конкретная статья.А вот за пальцы не сажают.А если он неприлично вытаращит глаза или сморщит нос ?
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12.11.2021 10:11
+13
Ляпін, що ти ляпаєш?? Тулиш Медведчука з Тупицьким, яких тут ніхто не згадував. Промий свої шніфти хлоркою.
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12.11.2021 10:21
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Все вірно. хто б згадав про хороброго армяніна. А так став зіркою.
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12.11.2021 09:52 Ответить
предлагаю начать показывать мизинчик.
...фиг докопаешься

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12.11.2021 10:47 Ответить
Два роки як "зняли депутатську недоторканість "...всього дві уголовки -Федіна та Лерос і всі за обсирання зепацюка
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12.11.2021 13:04 Ответить
Лерос,відомий "художник" в Києві)Він багато розвів лохів,щоб отримати депутацький мандат...Йому не вдалося спалити свою машину,зате вдалося показати середній палець президенту.
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12.11.2021 09:58 Ответить
Зеленський, відомий "клоун" в Києві) Він багато розвів лохів,щоб отримати президентський мандат. Навіть Комаровський про це зізнався. ЗІ Привіт Подоляку.)))
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12.11.2021 10:10 Ответить
Тупицький і Медведчук вдячні тобі за підтримку і небайдужість.
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12.11.2021 10:15 Ответить
Ляпін, що ти ляпаєш?? Тулиш Медведчука з Тупицьким, яких тут ніхто не згадував. Промий свої шніфти хлоркою.
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12.11.2021 10:21 Ответить
Это новая 🤖🤢шавка ПАДАЛИ -ка!
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12.11.2021 10:30 Ответить
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12.11.2021 10:21 Ответить
Мразьнейши рожи🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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12.11.2021 10:24 Ответить
Все правильно сказано. Только для этого сначала надо, чтобы была ВР, а не тот помойный моносброд.
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12.11.2021 10:45 Ответить
это что то новенькое . фак клоуну это поддержка Медведа и Тупицкого ????? оригинально . сам родил или в ОП придумали ?
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12.11.2021 10:22 Ответить
Скажи своєму Подоляку, що на ЦН ваших запроданців розкушують на раз. Зебілам, в силу своєї розумової немічі, хочеться прикрутити собаці хобота, але завжди виходить карикатурно - приблизно як кловун на посту президента. ЗІ Новенький?)))
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12.11.2021 10:27 Ответить
👏👏👏👏👍🎯🎯🎯🎯
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12.11.2021 10:31 Ответить
Да не очень и новенький)Раньше попадался) Наверное в загашнике где то держали)))
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12.11.2021 12:43 Ответить
Д… , как и твой зеИУДА НИЧТОЖЕСТВА ШАКАЛЫ ПУТЛЕРА!
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12.11.2021 10:21 Ответить
Гео суперрррр!!!! Респект ! Красавец ! Будующий президент !
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12.11.2021 10:22 Ответить
Кем бы не был Лерос, какие то там подозрения за средний палец это маразм. Админ наказание, штраф вот что смотрится адекватно.
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12.11.2021 10:07 Ответить
а если бы мизинец (намёк на размер писюна) - то ваще расстрелять!
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12.11.2021 10:25 Ответить
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12.11.2021 10:48 Ответить
причем мизинец ноги
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12.11.2021 12:21 Ответить
чувак, а перед огромной аудиторией маслать членом на рояле - это ваще на пожизненное тянет.

Кем бы не был писюанист - штрафовать!
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12.11.2021 10:27 Ответить
А что означает средний палец?Где то есть в УК или где угодно в законе?Мало ли кто,что думает об этом.Член нельзя было показать - есть конкретная статья.А вот за пальцы не сажают.А если он неприлично вытаращит глаза или сморщит нос ?
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12.11.2021 10:11 Ответить
это что то про игру на пиванино, те он предложил
дружку пердючки на пианино сбацать
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12.11.2021 10:14 Ответить
А "служка" Бондаренко проституток аналтабу во время работы Рады заказывает , корниенко с арахамом пилят "корабельных сосен" собака котлета истязает Гео
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12.11.2021 10:27 Ответить
Анал табу это Яременко) А впрочем какая разница)))
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12.11.2021 12:46 Ответить
Гео помалкивай, пусть в суде мрази доказывают, что показал палец, кому показал, с какой целью, это будет
КВАРТАЛ 195
А НЕ СУД
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12.11.2021 10:12 Ответить
Хочеться додати цю новину, до новини про "тяжкий злочин" Лероса.
Зебільне кривосуддя.
Учас
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12.11.2021 10:14 Ответить
Не маніпулюй..Згадай,як Брильянтових прокурорів піймали за руку при Петру Олексієвичу..
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12.11.2021 10:22 Ответить
"брильянтовые прокуроры "-ангелочки ,в сравнении с криминальным офшором зекрысы и "убиенным" братом Ермака ,который должностями в так торгует)
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12.11.2021 10:37 Ответить
может он хотел сказать, что надо на пианине пальцами по клавишам тыкать, а то не все знают, пусть заявит в суде под камеры, это будет Хвартал 200/300 95
......
пс в Канаде растительное масло 40гривен литр ........
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12.11.2021 10:18 Ответить
сп правда снять квартиру намноооого дороже чем в Украине ...
но 700 квт/час это 1000 гривен ...
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12.11.2021 10:20 Ответить
А чего везде выдает 11,3 цента за квт?
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12.11.2021 13:12 Ответить
Дожились, УКРАИНЦЫ! Армяшки в Верховной Раде Украины яврею -президенту факи тычут!
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12.11.2021 10:28 Ответить
А что не так?он же не трусами сратыми зекрысе морду вытер...хотя и до этого не далеко уже)))
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12.11.2021 10:40 Ответить
Это Сергей Нигоян.


..a ты где был?
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12.11.2021 10:52 Ответить
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12.11.2021 10:55 Ответить
Гео Факыч
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12.11.2021 10:37 Ответить
Це жахливо та неприпустимо, але правильно та справедливо!

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12.11.2021 11:01 Ответить
Зелёное быдло.
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12.11.2021 11:07 Ответить
Твой "президент Украины" после окончания каденции будет в суде сидеть в лучшем случае. В худшем, еще до окончания президентских полномочий - висеть на столбе и ножками дрыгать.
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12.11.2021 11:43 Ответить
Мир это зеркало!!!!! Ты просто дроче.....во !!! Просто че- то дроче....вво и не более!!!! Не верь в себя так сильно чувак!!!
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12.11.2021 12:29 Ответить
Что сказать то хотел, чучело?

Все устраивает? И этот клоун устраивает? И сборище дорвавшихся к власти дегенератов устраивает?
Впрочем, откуда тебе это понять с твоим IQ..
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12.11.2021 13:34 Ответить
Дегенерат тут самый большой -это ты !!!! Крокозябра!!!! иди на х.....ер!!!
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12.11.2021 13:44 Ответить
Нехай суд доказує що дерьмак та язЕлох, цього не заслуговує! Після: Омани, звільнення моряків та кораблів, за рішенням міжнародного суду, плану штайннахера, качачців (уткінців-"вагнерівців") та ще багато чого!
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12.11.2021 11:26 Ответить
У кого більший ...

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12.11.2021 12:04 Ответить
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12.11.2021 14:48 Ответить
Доречі, за якою статтею Леросу оголосили підозру? Я продивився Карний та Адміністративний кодекси, там слова жест, тим більше непристойний не згадується, від слова "зовсім"
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12.11.2021 12:06 Ответить
Жест 🖕 є в юнікоді, доречі‎
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12.11.2021 12:09 Ответить
І на Цензорі є

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12.11.2021 12:16 Ответить
Буду з нетерпінням очікувати суду над Гео Леросом.
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802
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12.11.2021 12:23 Ответить
тільки не вірменську, а грецьку, бо Лерос - грек.
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12.11.2021 15:00 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·



Буду з нетерпінням очікувати суду над Гео Леросом.
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.

Текст (с) https://www.facebook.com/oleksiy.panych?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=-]K-R Алексей Панич
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12.11.2021 12:39 Ответить
зепорноактриса обиделась на пальчик, та она их перепробывала целый мешок
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12.11.2021 12:54 Ответить
Такої поведінки не має бути у ВР, але і такого президента на має бути!
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12.11.2021 12:55 Ответить
Ну все, теперь его посодют. Он ж за Украину выступил. Теперь - личный враг.
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12.11.2021 13:16 Ответить
Просто замість турбіни на АЕС покладемо Зеленського і будемо тикати йому факи. Він так крутитиметься, що нам не лише віялові відключення не загрожуватимуть - ми електроенергії закордон продамо на 4 бюджети. Має ж президент хоч якусь користь приносити!
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12.11.2021 14:51 Ответить
 
 