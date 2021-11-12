Лерос о показанном Зеленскому среднем пальце: Такого поведения не должно быть в ВР, но я не жалею о сделанном
Офис Президента заставил одного из заместителей генпрокурора подписать подозрение Гео Леросу "за средний палец в Верховной Раде".
Об этом внефракционный нардеп заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, по моей информации, на протяжении нескольких дней генеральный прокурор отказывался подписывать мне подозрение, понимая политически мотивированную абсурдность этого подозрения. Они нашли одного из замов, которого буквально заставил Офис Президента подписать это подозрение. И утром сегодня мне его вручили", — сказал он.
"Было забавно слышать от "Слуги народа" о сакральности институции. Безусловно, мое действие было импульсивным. Более того, в другой ситуации я бы даже осудил такие действия со стороны какого-то народного депутата по отношению к президенту. Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня... Это буквально ухмылка всем украинцам, он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю. Оно не было запланированным, как ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была. Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента", - отметил парламентарий.
"Безусловно, я считаю, что такого поведения не должно быть в Верховной Раде. Но учитывая контекст, который сегодня есть у нас в стране, я не жалею о совершенном", — сказал он.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
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...фиг докопаешься
Кем бы не был писюанист - штрафовать!
дружку пердючки на пианино сбацать
КВАРТАЛ 195
А НЕ СУД
Зебільне кривосуддя.
Учас
......
пс в Канаде растительное масло 40гривен литр ........
но 700 квт/час это 1000 гривен ...
..a ты где был?
Все устраивает? И этот клоун устраивает? И сборище дорвавшихся к власти дегенератов устраивает?
Впрочем, откуда тебе это понять с твоим IQ..
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7151072424918802?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·
Буду з нетерпінням очікувати суду над Гео Леросом.
Але радше за все суду не буде, щойно на Банковій нарешті допруть, у що вони вляпалися.
Ви лишень уявіть собі цей цирк:
- Експертиза середнього пальця Гео Лероса.
- Вимога захисту Лероса викликати в суд Зеленського для порівняння середніх пальців.
- Історико-культурна експертиза значення демонстрації середнього пальця в різних народів за різних часів (з особливим екскурсом у вірменську історію).
- Семіотична експертиза.
- Експертиза фахівця з мови жестів.
- Відповідь експерта на питання "чи є демонстрація середнього пальця оціночним судженням".
Тощо.
Тому думаю, що справу проти Лероса тихо поховають.
А якщо ні - буде така ржака, що "Квартал" відпочиватиме.
Текст (с) https://www.facebook.com/oleksiy.panych?__cft__[0]=AZVagWceleGnQ8fyq4XiAmFReu-FXZchIJa3oKj8I2RJJSegHfPvOhj3zSBRMKYLbGonmFHXb-waUANyYWvIrJKW1DHDA6tcdgp8f0RC9_z_p4pznTbFh-HzO9JzLE2ucME&__tn__=-]K-R Алексей Панич