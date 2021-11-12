Украина в ОБСЕ: Российские войска "глушат" 66% всех полетов дронов наблюдателей на Донбассе

Около 66% всех полетов БПЛА средней дальности, совершенных миссией ОБСЕ в период с 21 июля по 30 сентября, испытывали влияние помех сигнала GPS.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как сообщает СММ, из 73 полетов БПЛА средней дальности, совершенных в период с 21 июля по 30 сентября, 66% испытывали влияние помех сигнала GPS, что на 16% больше по сравнению с предыдущим периодом", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник у оккупированного Перевальска: его "заглушили"

Украинский посол также указал на препятствия, введенные российскими вооруженными формированиями, ограничивающие способность СММ свободно патрулировать и проводить операции вдоль линии столкновения, особенно в приграничных районах. Так, согласно СММ, в период с 21 июля по 30 сентября свободу передвижения Миссии ОБСЕ ограничивали 15 раз у границы с РФ в оккупированных районах Луганской области и 11 раз в Донецкой области.

"Несомненно, все эти ограничения, перекрытия дорог, "глушение" сигнала, различные проверки безопасности и т.д. имеют целью существенное ограничение возможностей СММ по выявлению вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, и незаконную военную деятельность на оккупированных территориях", - заявил Цимбалюк.