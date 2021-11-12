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Новости Война
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Украина в ОБСЕ: Российские войска "глушат" 66% всех полетов дронов наблюдателей на Донбассе

Украина в ОБСЕ: Российские войска

Около 66% всех полетов БПЛА средней дальности, совершенных миссией ОБСЕ в период с 21 июля по 30 сентября, испытывали влияние помех сигнала GPS.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как сообщает СММ, из 73 полетов БПЛА средней дальности, совершенных в период с 21 июля по 30 сентября, 66% испытывали влияние помех сигнала GPS, что на 16% больше по сравнению с предыдущим периодом", - заявил он.

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Украинский посол также указал на препятствия, введенные российскими вооруженными формированиями, ограничивающие способность СММ свободно патрулировать и проводить операции вдоль линии столкновения, особенно в приграничных районах. Так, согласно СММ, в период с 21 июля по 30 сентября свободу передвижения Миссии ОБСЕ ограничивали 15 раз у границы с РФ в оккупированных районах Луганской области и 11 раз в Донецкой области.

"Несомненно, все эти ограничения, перекрытия дорог, "глушение" сигнала, различные проверки безопасности и т.д. имеют целью существенное ограничение возможностей СММ по выявлению вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, и незаконную военную деятельность на оккупированных территориях", - заявил Цимбалюк.

Автор: 

беспилотник (3564) ОБСЕ (4876) Донбасс (26955) наемники рф (2077) Цымбалюк Евгений (47)


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12.11.2021 10:07 Ответить
ох и глубокие шахты на Донбассе . чего там только нет . даже современная аппаратура для глушения дронов попадается
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12.11.2021 10:36 Ответить
Бандюганы идут по беспределу. Так их зэк сталин учил. Все в его духе.
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12.11.2021 10:38 Ответить
Вот зачем ОБСЕ на Донбасе? Наблюдать, фиксировать и докладывать всему миру, т.к. мир верит ОБСЕ (а не Украине или россии).
Здается мне, что 8 лет наблюдений и фиксации, вполне достаточный срок для того чтобы весь мир понял, что орки - 3,14дарасы, а Украина - молодцы.
Подозреваю, что весь мир это давно уже понял. И? Что дальше?
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12.11.2021 10:47 Ответить
Та й правильно , що глушать. Нєфіг ото під крилами байрактарів швендяти дарма. Все одно ОБСЄ ніхрєна не бачать , а у українських дронів глаз зоркій.
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12.11.2021 10:53 Ответить
Цікаво що цю інформацію оприлюднює представник України, а не представник ОБСЄ. Мабудь ОБСЄ на все по...й, бо вони лише вдають що там щось контролюють
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12.11.2021 12:15 Ответить
 
 