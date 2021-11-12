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Из-за ситуации в энергетике будут дорожать продукты, и тогда холодильник победит телевизор, - Кличко

Из-за ситуации в энергетике будут дорожать продукты, и тогда холодильник победит телевизор, - Кличко

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко считает, что ситуация с энергоносителями зимой будет крайне тяжелая. Нехватка угля и газа в хранилищах и рост рыночных цен на них могут привести к подорожанию продуктов, что ударит по карманам многих украинцев и рейтингу власти.

Об этом он сказал в ток-шоу "Народ против" на канале "Украина 24".

"Мы знаем, насколько сложная ситуация. У предприятий, которые производят тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Недостаточно запасов газа в хранилищах. Если несколько недель продержатся морозы -15, риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высок", - сказал Кличко.

Он отметил, что стоимость энергоносителей постоянно растет. А к энергоносителям привязаны цены на продукты питания и другие товары. Энергетические проблемы должна решать центральная власть, подчеркнул Кличко.

Однако, по его словам, энергетический антикризисный штаб заседал в последний раз еще летом.

"Если ситуация будет такая же сложная, то в конце зимы это может повлечь за собой рост цен на продукты. И в этот момент пустой холодильник может победить телевизор. Сколько не будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что не так хорошо", - подчеркнул Кличко.

Однако киевская власть не будет повышать тарифы на тепло для населения.

"В Киеве в этом году дотация будет стоить бюджету города 4 млрд грн, чтобы покрыть разницу между рыночными ценами и тарифами. Поднятия тарифов для населения не будет. Они остаются на том же самом уровне. Но, тем не менее, это повлечет за собой цены на продукты питания. Это обязательно также скажется на кармане людей", - спрогнозировал Кличко.

Автор: 

Кличко Виталий (4637) энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Топ комментарии
+11
не было в 14-15. не ври
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12.11.2021 10:24
+8
Ностальгія по Льоньчику Космосу?))
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12.11.2021 10:30
+6
А шмыгаль говорит что всё Ок. Он наверное когда будет тонуть с кирпичом на ноге,тоже будет это говорить.
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12.11.2021 10:29
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Не було 20 років? В 2014-2015 були.
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12.11.2021 10:18 Ответить
не было в 14-15. не ври
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12.11.2021 10:24 Ответить
у мене були. не довго.
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12.11.2021 10:28 Ответить
вы случайно не с донецка или луганска, и пригородов?
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12.11.2021 10:29 Ответить
Богодухів
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12.11.2021 10:30 Ответить
не знаю за вас, тогда были проблемы с Луганской ТЭС и с Зуевской.

У меня в доме два года назад тоже были веерные отключения недолго, когда кабеля меняли.
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12.11.2021 10:35 Ответить
Это с перепою.меньше бухай,чаще будешь видеть свет.
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12.11.2021 10:31 Ответить
Міненерго: відключати світло будуть тільки населенню
Вівторок, 2 вересня 2014, 11:38







Тимчасове відключення електроенергії, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України, не торкнеться промислових підприємств, а торкнеться тільки населення.
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12.11.2021 10:36 Ответить
Тебе же выше уже написали.Не пей.
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12.11.2021 10:38 Ответить
якого роду військ ти такий полковник, нє пєй, пистуй до біса
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12.11.2021 10:40 Ответить
Не ругайся ,а то последний свет пропадет .
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12.11.2021 10:43 Ответить
от же ти приставучий кацапа, нє нє
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12.11.2021 10:46 Ответить
Когда смотришь с бульвара Леси на Бессарабку - такой хаос в застройке .
вчера наблюдала .
В Вене, к примеру, соблюдают одну высоту крыш квартала разными способами застройки .
Центр Киева прекратится в дикую застройку типа Каира и др АРХИТЕКТУРНО малоразвитых СТРАН
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12.11.2021 10:41 Ответить
Были только в 2014м и то месяц
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12.11.2021 10:44 Ответить
Когда последний раз были веярные отключения ты Виталя бил морды на чужбине и не сидел в темноте при каганце
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12.11.2021 10:23 Ответить
Він просто віддає Зє за спроби змінити Закон про столицю і вибити його з політичного життя.
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12.11.2021 10:29 Ответить
Афуеть, человек, разрушивший все городское хозяйство, разбирается в энергетике.
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12.11.2021 10:23 Ответить
Ностальгія по Льоньчику Космосу?))
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12.11.2021 10:30 Ответить
Добавьте - и не способный разрулить пробки в Киеве
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12.11.2021 10:31 Ответить
Да, там не только пробки, Киев при педале стал одним из самых загрязненных городов мира.
Это габздец, когда-то считался одним из самых зеленых.
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12.11.2021 10:36 Ответить
Когдато это во времена Голохвастова?
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12.11.2021 14:59 Ответить
Так с какого киевляне его постоянно выбирают ,если так плохо?...
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12.11.2021 10:45 Ответить
Так выбирают киевляне, а говном плюются зажопляне.
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12.11.2021 11:06 Ответить
Льоню-космоса теж два рази обирали.
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12.11.2021 11:15 Ответить
Так глава уряду заявив, що такого не буде! "Жираф большой, ему видней".
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12.11.2021 10:27 Ответить
А шо Кличко за всю Украину расписывается?
Расписуйся за свой Киев.
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12.11.2021 10:31 Ответить
В чем именно плотник?
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12.11.2021 10:35 Ответить
А шмыгаль говорит что всё Ок. Он наверное когда будет тонуть с кирпичом на ноге,тоже будет это говорить.
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12.11.2021 10:29 Ответить
Ну, чому? Холодильники заповнені вщент Правда хіба що тільки в моргах.
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12.11.2021 10:30 Ответить
Взимку продукти харчування можна зберігати на балконі, тому якщо будуть відключення і холодильник не буде працювати, то харч не зупсується
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12.11.2021 10:32 Ответить
А если не будет газа и электричесва можно жрать готовить на костре.
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12.11.2021 12:19 Ответить
Десь заплакала вчителька математики, яка вчила Віталіка рахувати до двадцяти.
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12.11.2021 10:32 Ответить
Ты бы про себя недоумок думал,да и таблицу умножения вспоминал.
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12.11.2021 10:36 Ответить
Сколько ботов от подляка.Это радует,ссут зедебилы Кличко и правильно.
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12.11.2021 10:33 Ответить
Кличку доповіли що на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вугілля не завезли. Може хтось пожаліє бідолашного недоумкуватого мера і повідомить йому страшну новину, що ці ТЕЦ з моменту побудови не використовували вугілля. Може він нарешті почне опікуватись своїми прямими обов'язками?
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12.11.2021 10:38 Ответить
Так это видно ты про себя.Ты сегодня узнала?
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12.11.2021 10:39 Ответить
В Україні на складах - на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж необхідно.

62 енергоблоки на ТЕС - не працюють взагалі!
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12.11.2021 11:04 Ответить
Тут два варианта: либо отключения дёшево и сердито, либо импорт электроэнергии из-за бугра, но дорого.
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12.11.2021 11:03 Ответить
Если телевизор и холодильник будут работать.
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12.11.2021 11:25 Ответить
А еще добавятся неплатежи за коммуналку ...
Цены выросли а количество и суммы субсидий уменьшились.
От услуг, за которые нечем платить, отказаться нельзя!
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12.11.2021 11:27 Ответить
Запускайте енота
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12.11.2021 11:29 Ответить
Кличко, как умный волевой человек мог бы стать президентом. А премьером П. Порошенко.
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12.11.2021 11:44 Ответить
Пусть сначала мост на Шулявке сделает нормально, метро на Виноградарь докопает, воду в киевском водопроводе сделает питьевой по стандартам Европы, как обещал .... а потом хоть президентом всего мира !
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12.11.2021 13:13 Ответить
Это верно. И вот тогда вас, глобалистскую бригаду, сменят настоящие националисты.
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12.11.2021 11:51 Ответить
Противопоставить телевизор и холодильник-это уже не модно. Айфоны и смартфоны, почти, есть у всех. Интернет у многих. Информация открыта. Может быть, пора ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты? Мэры, Вы заботитесь о своих горожанах? Так вперед! Предлагайте слепой и глухой Раде и такому же кабмину хотя бы приостановить рост цен на пять -семь продуктов.Ограничив торговую наценку. Хлеба, муки, яиц, молока , картофеля. И подсолнечного масла и тела кур. Рынок, говорите? Так эти продукты жизненно необходимы для минимальной жизни. Это же и есть -национальная безопасность. Или нет?
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12.11.2021 12:22 Ответить
 
 