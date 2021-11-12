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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1802 случая. Среди заболевших 130 детей, – Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1802 больных коронавирусом (в общей сложности 276 572), зафиксировано 43 летальных случая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 1058 женщин от 18 до 94 лет, 614 мужчин от 18 до 97 лет, 61 девочка от 6 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 43 летальных исхода от вируса (в общей сложности 6771): 27 женщин от 49 до 89 лет, 16 мужчин от 46 до 77 лет.

В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом и 284 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 791 человек (в общей сложности 238 379).

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Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (386), Деснянском (329) и в Днепровском (226).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1802 случая. Среди заболевших 130 детей, – Кличко 01

Автор: 

Киев (25495) Кличко Виталий (4637) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Кличко мужественный мэр - выносливо терпел кривляния Зели, а потом убил вирус(как и Трамп и Разумков и прочие ляшки и елдаки и сама Зеля), а теперь смачно фиксирует количество бабушек и людей, убитых вирусом.

Веталь, а вы бы приводил статистику:
а. от вируса
б. в ДТП
в. от собутыльников
г. от рака
д. от краба
..... - от сердцевины
.... от мозга
.... от старости
.... от бедности
.... от того шо квартиру имел
.... от того шо не поделил
и прочее.
а то неинтересно так сухо писать. если заинтересовало - пиshitе на почту - Вирусолох@путин.сРУ
Статист бл.ин
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12.11.2021 10:57 Ответить
надои у нас так сделать.
Люди умирают сотнями - дебилам плевать. Вчера видео несколько водителей маршруток без масок. И что? куда-то позвонить можно? да фиг там. На лукьяновке толпы маршрутчиков - все без масок, нос вытер голой рукой, потом той же рукой с соплями выдал деньги, пассажир взял деньги - вот тебе и зараза...

11.11 17:46 Власти Австрии всерьез задумались о том, чтобы ввести новое ограничение для борьбы с коронавирусом - локдаун для непривитых. Об этом сообщает Associated Press.

Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".

"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.

Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
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12.11.2021 10:58 Ответить
Сегрегація не за горами.
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12.11.2021 11:41 Ответить
("Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.) Тобто якщо в Україіні переважна більшість проти вакцинації від covid то за логікою Шалленберга незрозуміло навіщо прививатись переважній більшості?
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12.11.2021 11:45 Ответить
 
 