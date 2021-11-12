За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1802 случая. Среди заболевших 130 детей, – Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1802 больных коронавирусом (в общей сложности 276 572), зафиксировано 43 летальных случая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 1058 женщин от 18 до 94 лет, 614 мужчин от 18 до 97 лет, 61 девочка от 6 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 43 летальных исхода от вируса (в общей сложности 6771): 27 женщин от 49 до 89 лет, 16 мужчин от 46 до 77 лет.

В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом и 284 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 791 человек (в общей сложности 238 379).

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Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (386), Деснянском (329) и в Днепровском (226).