Украина на Генассамблее ООН: С нетерпением ждем начала расследования Международного уголовного суда преступлений России

Украина ожидает от прокурора Международного уголовного суда обращения по поводу получения от МУС разрешения на начало расследования преступлений, совершенных Российской Федерацией в оккупированных Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации по отчету МУС за 2020-2021 годы, которое высказал на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку Канцелярия прокурора признала, что ситуация в Украине отвечает критериям Римского устава для начала расследования, мы с нетерпением ждем следующего шага – обращение за судебным разрешением на начало такого расследования", – сказал Витренко.

По его словам, в течение отчетного периода Канцелярия прокурора продолжала анализировать преступления в Крыму и на востоке Украины с целью определения потенциальных уголовных дел.

В докладе прокурора указаны достаточные основания считать, что преступления, совершенные как в Крыму, так и в ОРДЛО, подпадают под юрисдикцию Суда, отметил дипломат, уточнив, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных, в частности, против гражданского населения.

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Витренко напомнил, что решение прокурора МУС о завершении предварительного изучения ситуации в Украине было принято еще 11 декабря 2020 года.

По его словам, Украина была одним из первых государств, поддержавших идею создания постоянного международного трибунала на основе договоров, активно участвовала в работе подготовительного комитета по созданию МУС и в 2000 году подписала Римский устав, регламентирующий деятельность МУС.

17 апреля 2014 года украинское правительство подало заявление о признании юрисдикции МУС относительно преступлений, совершенных на ее территории с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года. 8 сентября 2015 г. Украина подала второе заявление – относительно юрисдикции МУС о преступлениях, совершенных РФ начиная с 20 февраля 2014 года – с начала российской военной агрессии.