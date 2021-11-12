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Украина на Генассамблее ООН: С нетерпением ждем начала расследования Международного уголовного суда преступлений России

Украина на Генассамблее ООН: С нетерпением ждем начала расследования Международного уголовного суда преступлений России

Украина ожидает от прокурора Международного уголовного суда обращения по поводу получения от МУС разрешения на начало расследования преступлений, совершенных Российской Федерацией в оккупированных Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации по отчету МУС за 2020-2021 годы, которое высказал на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку Канцелярия прокурора признала, что ситуация в Украине отвечает критериям Римского устава для начала расследования, мы с нетерпением ждем следующего шага – обращение за судебным разрешением на начало такого расследования", – сказал Витренко.

По его словам, в течение отчетного периода Канцелярия прокурора продолжала анализировать преступления в Крыму и на востоке Украины с целью определения потенциальных уголовных дел.

В докладе прокурора указаны достаточные основания считать, что преступления, совершенные как в Крыму, так и в ОРДЛО, подпадают под юрисдикцию Суда, отметил дипломат, уточнив, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных, в частности, против гражданского населения.

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Витренко напомнил, что решение прокурора МУС о завершении предварительного изучения ситуации в Украине было принято еще 11 декабря 2020 года.

По его словам, Украина была одним из первых государств, поддержавших идею создания постоянного международного трибунала на основе договоров, активно участвовала в работе подготовительного комитета по созданию МУС и в 2000 году подписала Римский устав, регламентирующий деятельность МУС.

17 апреля 2014 года украинское правительство подало заявление о признании юрисдикции МУС относительно преступлений, совершенных на ее территории с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года. 8 сентября 2015 г. Украина подала второе заявление – относительно юрисдикции МУС о преступлениях, совершенных РФ начиная с 20 февраля 2014 года – с начала российской военной агрессии.

Автор: 

агрессия (1704) ООН (4163) расследование (3040) россия (95418) Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+2
Він і читати не вміє або розуміти прочитаного. Там же чітко написано:
"Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..." Джерело:

Чи може в нього вже й суд по МН17 закінчився? Або він впевнений, що найвеличніший має на Канцелярію прокурора ООН такий саме вплив, як на бєнядіктову. Коротше - не звертайте уваги
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12.11.2021 11:07
+1
Ты кацап шоле?

https://www.svoboda.org/a/28186081.html ООН признала Россию государством-оккупантом за аннексию Крыма
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12.11.2021 11:02
+1
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/26/7288036/ 47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор, а не посредник конфликта на Донбассе
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12.11.2021 11:03
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эти поцы ожидают... за 7 лет агрессии расии против Украины эта мерзотная украинская делегация даже не поставила вопрос о том, чтобы признать расию страной-агрессором... а сейчас они ожидают...
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12.11.2021 10:52 Ответить
Ты кацап шоле?

https://www.svoboda.org/a/28186081.html ООН признала Россию государством-оккупантом за аннексию Крыма
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12.11.2021 11:02 Ответить
Він і читати не вміє або розуміти прочитаного. Там же чітко написано:
"Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..." Джерело:

Чи може в нього вже й суд по МН17 закінчився? Або він впевнений, що найвеличніший має на Канцелярію прокурора ООН такий саме вплив, як на бєнядіктову. Коротше - не звертайте уваги
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12.11.2021 11:07 Ответить
Кацапских провокаторишек надо мочить. Однозначно.
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12.11.2021 11:11 Ответить
да он на Кремль работает не видно что ли? Все комменты как под копирку какашек на вентилятор накидать.
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17.02.2022 22:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/26/7288036/ 47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор, а не посредник конфликта на Донбассе
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12.11.2021 11:03 Ответить
Так ни мы ни ***** не имплементировали Римский устав.
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12.11.2021 11:29 Ответить
Ще раз..: Читайте уважніше, а не вигадуйте.. "Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..."
У нас в Конституції прописан напрямок розвитку країни.. Також інші угоди підписані за весь час..
Юридично .. це наше сприйняття права Римського статуту.. І навіть імплементування.. не потрібно, щоб дозвіл на розслідування і суд.. був прийнятий
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12.11.2021 12:28 Ответить
 
 