Украина на Генассамблее ООН: С нетерпением ждем начала расследования Международного уголовного суда преступлений России
Украина ожидает от прокурора Международного уголовного суда обращения по поводу получения от МУС разрешения на начало расследования преступлений, совершенных Российской Федерацией в оккупированных Крыму, Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в заявлении украинской делегации по отчету МУС за 2020-2021 годы, которое высказал на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поскольку Канцелярия прокурора признала, что ситуация в Украине отвечает критериям Римского устава для начала расследования, мы с нетерпением ждем следующего шага – обращение за судебным разрешением на начало такого расследования", – сказал Витренко.
По его словам, в течение отчетного периода Канцелярия прокурора продолжала анализировать преступления в Крыму и на востоке Украины с целью определения потенциальных уголовных дел.
В докладе прокурора указаны достаточные основания считать, что преступления, совершенные как в Крыму, так и в ОРДЛО, подпадают под юрисдикцию Суда, отметил дипломат, уточнив, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных, в частности, против гражданского населения.
Витренко напомнил, что решение прокурора МУС о завершении предварительного изучения ситуации в Украине было принято еще 11 декабря 2020 года.
По его словам, Украина была одним из первых государств, поддержавших идею создания постоянного международного трибунала на основе договоров, активно участвовала в работе подготовительного комитета по созданию МУС и в 2000 году подписала Римский устав, регламентирующий деятельность МУС.
17 апреля 2014 года украинское правительство подало заявление о признании юрисдикции МУС относительно преступлений, совершенных на ее территории с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года. 8 сентября 2015 г. Украина подала второе заявление – относительно юрисдикции МУС о преступлениях, совершенных РФ начиная с 20 февраля 2014 года – с начала российской военной агрессии.
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https://www.svoboda.org/a/28186081.html ООН признала Россию государством-оккупантом за аннексию Крыма
"Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..." Джерело:
Чи може в нього вже й суд по МН17 закінчився? Або він впевнений, що найвеличніший має на Канцелярію прокурора ООН такий саме вплив, як на бєнядіктову. Коротше - не звертайте уваги
У нас в Конституції прописан напрямок розвитку країни.. Також інші угоди підписані за весь час..
Юридично .. це наше сприйняття права Римського статуту.. І навіть імплементування.. не потрібно, щоб дозвіл на розслідування і суд.. був прийнятий