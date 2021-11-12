"Белавиа" с сегодняшнего дня не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании в пятницу.

"К сведению граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. Согласно решению компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что подпадающие под этот запрет пассажиры авиакомпании "Белавиа" могут сделать полный возврат стоимости авиабилета без отчислений по месту его приобретения.

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