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"Белавиа" с сегодняшнего дня не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании в пятницу.

"К сведению граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. Согласно решению компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что подпадающие под этот запрет пассажиры авиакомпании "Белавиа" могут сделать полный возврат стоимости авиабилета без отчислений по месту его приобретения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миграционный кризис был искусственно создан Путиным и Лукашенко, - Данилов

Автор: 

Беларусь (7888) Ирак (312) мигранты (981) Сирия (3144) Турция (3376) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+21
це рішення Туреччини. Бульбофюрер може вантажити туристів і у Дамаску чи Тріполі.
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12.11.2021 10:52
+10
Та на польскому кордоні мусульманської гопоти вже як блох, у бульбофюрера вже закінчуються кошти на їх утримання. А треба буде, через кацапщину підвезуть, прямо на український кордон. А заборона перевезення свідчить тільки про одне - ху.ло змінює напрямок прориву.
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12.11.2021 10:54
+6
Можно сказать что миграционный кризис разрешился.
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12.11.2021 10:46
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Можно сказать что миграционный кризис разрешился.
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12.11.2021 10:46 Ответить
це рішення Туреччини. Бульбофюрер може вантажити туристів і у Дамаску чи Тріполі.
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12.11.2021 10:52 Ответить
Лукашеску так і робить, основна маса мігрантів грузиться в Іраці і в в Сірії... і прямим ходом на мінськ.
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12.11.2021 11:10 Ответить
Ирак запретил.Остается Сирия,а той пофих..Туристов орда будет рассредотачивать вокруг своих границ с ЕС и Украиной.Это очевидно.Харьковщина Сумщина,Черниговщина.Будем не успевать собирать СНБО.Самое время привлекать тероборону.
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12.11.2021 11:15 Ответить
до нас вони якщо й полізуть, то бігом назад повернуть оглоблі.... ми воююча країна і церемонитись з ними не будемо(я чомусь впевнений)... Якщо Польша витримає напір тієї орди, то це автоматично робит проблему Білорусі, що їй робити з тою голодно й холодною аравою?? яку вони обдурили. вертати бабло і везти нещаснх назад? бабла вже нема й назад ніхто їхати не захоче... а може.
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12.11.2021 11:29 Ответить
скорее всего это просто пропаганда
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12.11.2021 12:05 Ответить
из Ирака, Сирии и Йемена запретили ... из Ирана, Ливии и Афганистана - РАЗРЕШИЛИ!!!
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12.11.2021 11:39 Ответить
Полностью не разрешился, но по крайней мере турки поддержалии Европу. Да и Украину.
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12.11.2021 11:45 Ответить
🤣🤣🤣
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12.11.2021 10:47 Ответить
ще б кацапів добавили, нехай підводними човнами повертаються
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12.11.2021 10:50 Ответить
До "Сонцеликих" нарешті "дійшло" що "шантаж нелегалами" не вдався! Мені цікаво - а що вони робитимуть з тими що вже перевезли? Поселять у "вьосках" покинутих і зроблять арабські общини? Як Вітовт у Тракаї зробив з караїмами? Чи повезуть назад і будуть гроші повертать?
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12.11.2021 10:51 Ответить
Сомневаюсь, что Витовт их расселил и пожизненно пособия выплачивал

Особенно взамен на распространение наркоты
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12.11.2021 11:21 Ответить
То були купці і ремісники - тодішня "еліта" виробничих сил держави! Завдяки їм ВКЛ просунулася в економічному розвитку - шкіряна промисловість , металургія , ткацтво
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12.11.2021 11:30 Ответить
Ну так и я про это же. как можно сравнивать тех "мигрантов" с этими?
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12.11.2021 12:23 Ответить
А може Лука хоче налагодить свій канал героїну - незалежний від росіян? Британці он кілька війн у 19-му столітті розв"язали - обороняючи своє право торгівлі опіумом
От тільки проблема - у природних умовах на території Білорусі ні мак опійний ні південночуйські чи індійські коноплі не ростуть - прийдеться будувать теплиці і обігрівать їх торфяними пічками
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12.11.2021 12:47 Ответить
Нащадки Мамая та його орди не з пустими руками до ВКЛ прийшли.
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12.11.2021 11:56 Ответить
Це ти про яких "нащадків Мамая"? Про караїмів? Так вони до "мамая" і до "орди" не мають ніякого стосунку! Караїми - "хазари юдейського віросповідання" Вони жили в Криму задовго навіть до створення Великого князівства Київського - коли поляни були данниками і васалами Хазарського каганату Представники монголо-татар з"явилися в Причорномор"ї лише з Батиєм - це була орда Субедея Пізніше вони сформувалися у націю "ногаї" Вони - типові "монголоїди" і до цих пір гордяться що вони - "чистокровні татари" А караїми - "європеоїди кавказького типу" Вони не відрізняються від тих же азербайджанців ні зовнішнім виглядом ні культурою Дуже подібні за мовою А Мамай - взагалі - "ні Богу свічка ні чорту - кочерга!" Він навіть не "чінгізид" (на відміну від тих же "Гераїв" - династії кримських ханів) Просто черговий "вискочка" що рвався до влади (Так само як і Кучум у Сибіру)
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12.11.2021 12:41 Ответить
....Мамай - взагалi -" нi Богу свiчка, нi чорту - кочерга!" В сказании каазламордых "о брани благовернаго князя Дмитрия Ивановича с нечестивым царем Мамаемъ еллинским" Мамай называется эллинским царем! А его войско, оказывается, состояло из черкас (украинцев), поляков, латышей, эстонцев, испанцев, генуэзцев (фрязей), венецианцев, тюрок, армян и грузин. Весь сыр-бор заключается в том, что татары во главе с ханом Тохтамышем воевали на стороне московитов, возглавляемых Дмитрием Донским.
Первый хотел стать главным ханом Золотой Орды, которая в то время находилась в перманентной борьбе за власть, а второй - уменьшить налоги, отчисляемые в Золотую Орду, ну, и прихватить земельку Руси-Украины, которая была на тот момент ничейной, если не брать во внимание украинцев-русичей. Агрессором выступило московско-татарское войско, которое, как нам рассказывают имперские российские историки, боролось с «монголо-татарским игом». Именно поэтому сражение происходит "в земле половецкой", что и отмечается в "памятниках куликовского цикла".
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12.11.2021 13:24 Ответить
Хан Мамай не ожидал, что союзные московские войска ударят ему в тыл, в то время как он вел борьбу с ханом Тохтамышем за лидерство в Золотой Орде. Именно поэтому он в спешке собрал ополчение, которое устроило "Сталинград" московитам, не пропустив их вглубь украинских земель.
Как известно, московское войско Дмитрия Донского далее не пошло в "земли половецкие" и 8 дней хоронило убитых. Сам же Дмитрий Донской в испуге переоделся перед битвой рядовым воином и, как говорят, пересиживал сражение в кустах. А войско хана Мамая, как нам свидетельствуют имперские российские историки, "бежало" на юг Украины (ставка хана Мамая была на территории Херсонской области Украины), а через несколько дней каким-то "необъяснимым чудом" разбило московитов, отобрав у них все награбленное по дороге в Мамаев "Сталинград".
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12.11.2021 13:26 Ответить
На самом деле все - очень просто. Первую "Сталинградскую" битву на Куликовом поле Мамай "проиграл", но не пустил московитов в украинские земли, а когда подошли его основные войска - московские "победители" были разбиты и были обязаны продолжать сплачивать дань в Украинское Причерноморье. Если кому и проиграл хан Мамай, возглавлявший украинцев (черкасов и половцев) и крымских татар, так это хану Тохтамышу, который сумел воспользоваться большими потерями во время "Куликовской кампании" украинско-крымскотатарского войска.
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12.11.2021 13:27 Ответить
Хан, точнее - беклярбек (премьер-министр) Мамай, проиграл борьбу за власть в Золотой Орде и не захотел кровопролития, уехав в Феодосию (Кафу), где был предательски убит и с царскими почестями похоронен Тохтамышем. От сына Мамая ведут свой род князья Глинские, родовые владения которых находились на землях Полтавской, Сумской и Черкасской областей Украины, с ним связаны родственными узами дворянские роды Острожских, Вишневецких, Ружинских и Дашкевичей...
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12.11.2021 13:29 Ответить
Ти про "Сині Води" щось чув? Вона відбулася раніше "Куликівської битви" (якщо вона взагалі була) Після "синьоводської" битви територія ******** Східної України потрапила під руку ВКЛ (Хоча і не була повністю підкорена - вона була "нейтральною" на якій селилися предки українців і кочували в літній час ногайські улуси) Але ця битва "відсікла" Кримське ханство від Золотої орди і "кримчаки" стали самостійним державним утворенням
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12.11.2021 13:35 Ответить
Та на польскому кордоні мусульманської гопоти вже як блох, у бульбофюрера вже закінчуються кошти на їх утримання. А треба буде, через кацапщину підвезуть, прямо на український кордон. А заборона перевезення свідчить тільки про одне - ху.ло змінює напрямок прориву.
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12.11.2021 10:54 Ответить
Опять Турки гадят. Но ничего ещё есть рейсы из Дамаска и Багдада.
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12.11.2021 10:59 Ответить
На крайняк є Москва і Бугульма.
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12.11.2021 11:58 Ответить
В идеале нужно вобще просто полностью прекратить внешнее аваиасообщение с Беларусью.

И вопрос снимется сам собой.
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12.11.2021 11:00 Ответить
Яким чином? БелАвіа давно літають через парашу, оминаючи Україну та ЄС.
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12.11.2021 11:04 Ответить
И куда они будут летать, если их перестанут принимать?
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12.11.2021 11:08 Ответить
Запустіть Flightradar24 і Ви побачите усі маршрути міжнародних авіакомпаній. Це Росія, Китай, усі країни СНГ та Азії, Туреччина, Ірак, іран, Єгипет та інші. У цей час у воздушному просторі Біларусі перебувають 18 закордоних літаків, а скільки вже його перетнули? Так що, заблокувати воздушний простір навіженого бульбофюрера навряд чи вдасться, адже більшість літаків летять ло Білорусі через РФію.
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12.11.2021 11:23 Ответить
Еще раз для тех, кто в танке, для начала можно перестать принимать самолеты беларусских авиакомпаний. Потом можно перестать принимать самолеты, летящие из Беларуси.

Сажать пассажиров в воздухе без посадки, слава Богу, еще не научились.
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12.11.2021 13:05 Ответить
Без разницы через что они летают. Если в той же Турции беларусские авиалинии забанят, то хоть через Антарктиду они прилетят, а сесть не смогут.
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12.11.2021 11:10 Ответить
Турки не блокують авіарейси, вони не допускають у літаки громадян трьох країн. Тепер гопота буде літати прямими рейсами з Багдаду, Тріполлі, Тегерана, Бейрута, Каира ...
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12.11.2021 11:30 Ответить
А теперь еще раз прочитай мой первый пост, с которым ты решил поспорить.

Удачного хождения по кругу.
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12.11.2021 13:03 Ответить
А ти дійсно тупий. З якого хера турки, або інші країни, заборонять рейси з Білорусі? Тільки від того, що одне пришилепнуте на форумі Цензора захотіло цього? Навіть під санкціями Євросоюзу, біларуські літаки літають зараз у 38 країн світу. Так що, якщо пропонуєш, то пропонуй щось розумне, а то відразу видно рівень твого розвитку.
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12.11.2021 13:22 Ответить
Полетят на россию, а оттуда - прямиком по белорусскому маршруту, ведь внутренних границ у так называемого "союзного государства" нет!
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12.11.2021 12:11 Ответить
Ха, прикольно. А чего же Эрдоган выпускает в Беларусь "громадян Іраку, Сирії та Ємену"? Неужели он не мог помочь друзьям избежать этого кризиса? Или не понимает, может от него скрывают?)) Да для него это как два пальца об асфальт. Вот план пуйла и провалился бы. Или нет?))
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12.11.2021 11:02 Ответить
Турция здесь не причем. Это белавиа не будет перевозить. Хотят бизнес-пассажиров натравить на Турцию. Таракан и путлер убивает двух зайцев. Вникните в слова статьи.
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12.11.2021 11:12 Ответить
12.11.2021, 12:13
Турция запретила «Белавиа» вывозить из страны граждан Ирака, Сирии и Йемена

1Khttps://www.kommersant.ru/doc/5066600#comments 5 1 мин....

Авиакомпания «Белавиа» прекратит перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах из Турции в Белоруссию. Нововведения начнут действовать с 12 ноября по решению турецких властей. Ранее такой запрет ввела авиакомпания Turkish Airlines.
«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь»,- говорится в сообщении на https://belavia.by/novosti/4836728/ сайте компании.

https://www.kommersant.ru/doc/5066600
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12.11.2021 11:46 Ответить
коварные турки. только бизнес наладился и вот.
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12.11.2021 11:04 Ответить
Победа будет возить бесплатно...решат вопрос
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12.11.2021 11:05 Ответить
Не будет. Кацапам оно нафиг не надо так подставляться.
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12.11.2021 11:11 Ответить
Все не вникли в статью. Белавиа не принимает и далее по тексту. Получается таракан еще делает ход. Собирались наложить санкции на белавиа за перевозку, а они заблокируют полеты бизнесменам с Турции, под видом выполнения требований, чем также спровоцирует недовольства.
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12.11.2021 11:09 Ответить
100500. Виконують домовл з країнами ЄС))
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12.11.2021 11:18 Ответить
Да все во все вникли. Во первых, какие бизнесмены из Турции? "не прийматиме на рейси громадян Іраку, Сирії та Ємену, які вилітають з Туреччинии" Дальше, если такой кризис у стран Балтии, Польши (на минуточку тоже члены НАТО), возможно Украина.... Плюс связанный с этими действиями зловещий план кремля, то просто не допустить граждан вышеупомянутых стран на рейсы в Беларусь - раз плюнуть, тем более для Эрдогана. И только не нужно говорить об ущемлении прав и свобод граждан Ирака, Сирии.... Смешно. Если воду сложно остановить, нужно просто перекрыть кран. Логично?
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12.11.2021 11:39 Ответить
А чому Белавія не приймає? Бо "Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12.11.2021
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12.11.2021 12:07 Ответить
Турки первыми использовали "беженцев" для шантажа ЕС. Не исключено, что они и в этот раз играют свою игру, только в качестве "спасителей", запрещая их перелёты в Беларусь. Хотя могли это сделать раньше и не допустить этой проблемы. Но чужие проблемы - это чьи-то интересы. От этой темы тоже можно прикурить турецкий кальян.
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12.11.2021 11:16 Ответить
Чисто для освіти, як турки могли заборонити доставку мігрантів з Багдаду чи Тегерану?
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12.11.2021 12:08 Ответить
Во во! Многие еще до сих пор не поняли, что за "проблему" с "беженцами" они должны благодарить не только путина с лукашенко, но еще и Ердогана!
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12.11.2021 12:16 Ответить
Ердогана можна зрозуміти з точки зору політики, він гасить полум'я біля себе, збирає пантюркський світ, а ці два ********* теж тюрки? Пересварились зі слов'янами, клонують муслимів в себе. Якщо розібратись то НАТО і США мають дати Пурпур фуйлу і Луці за розвал слов'янського світу
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12.11.2021 12:22 Ответить
Т.е. сирийцы, афганцы ... уже приехали в Турцию в надежде ...
Теперь зависнут в Стамбуле.
Решили еще и туркам попортить нервы?
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12.11.2021 11:22 Ответить
Та да,хуйлостан вообще белый и пушистый,не захаватывает земли соседей,не убивает соседей.Страна-гопник.😂🌷
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12.11.2021 11:58 Ответить
Ну да, турки влаштовують собі, бо в них зависло 2000 пасажирів, а 20 000 зависло в Біларусі, це кому влаштували?
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12.11.2021 12:04 Ответить
Кажуть, будуть у Білорусі зимувати. Повиїдають всю бульбу з місцевих погребів.
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12.11.2021 12:08 Ответить
А МАЗ відкриє новий цех, будуть арби для віслюків будувати.
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12.11.2021 12:09 Ответить
А Ви сумніваєтеся? Он Європа вже "за голову хапається" - в місцях масового скупчення "біженців" "у рази" виросла злочинність А враховуючи що у цієї "бикоти" скоро закінчаться гроші а у Луки нема грошей на їх утримання то вони почнуть "трясти" місцевих Та й "пісюни попарить" хочеться - там же основна маса - молоді чоловіки От вам і згвалтування! Коротше кажучи - Лука "створив проблему" для своїх "немайданутих"
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12.11.2021 12:55 Ответить
Я не сумніваюсь. Ніби по них не видно, що то за люди - варвари.
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12.11.2021 12:58 Ответить
лукашєску з куйлом порахували, що достатньо завезли?
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12.11.2021 11:58 Ответить
По коментах видно, хто коментує статтю, а хто заголовок. Цензор не дружить з заголовками.
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12.11.2021 12:05 Ответить
Так это Турция виновата, причем тут Лука, за чей счет их отправлять назад.
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12.11.2021 12:16 Ответить
Походу бацька вкурил, шо пыня и здесь его кидонул, со своим "Аэрофлотом" с бармалеями.
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12.11.2021 13:01 Ответить
 
 