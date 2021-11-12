"Белавиа" с сегодняшнего дня не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена
Авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании в пятницу.
"К сведению граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. Согласно решению компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что подпадающие под этот запрет пассажиры авиакомпании "Белавиа" могут сделать полный возврат стоимости авиабилета без отчислений по месту его приобретения.
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+21 ТутАхламон
показать весь комментарий12.11.2021 10:52
+10 Атас Злой
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+6 Mart #496437
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Особенно взамен на распространение наркоты
От тільки проблема - у природних умовах на території Білорусі ні мак опійний ні південночуйські чи індійські коноплі не ростуть - прийдеться будувать теплиці і обігрівать їх торфяними пічками
Первый хотел стать главным ханом Золотой Орды, которая в то время находилась в перманентной борьбе за власть, а второй - уменьшить налоги, отчисляемые в Золотую Орду, ну, и прихватить земельку Руси-Украины, которая была на тот момент ничейной, если не брать во внимание украинцев-русичей. Агрессором выступило московско-татарское войско, которое, как нам рассказывают имперские российские историки, боролось с «монголо-татарским игом». Именно поэтому сражение происходит "в земле половецкой", что и отмечается в "памятниках куликовского цикла".
Как известно, московское войско Дмитрия Донского далее не пошло в "земли половецкие" и 8 дней хоронило убитых. Сам же Дмитрий Донской в испуге переоделся перед битвой рядовым воином и, как говорят, пересиживал сражение в кустах. А войско хана Мамая, как нам свидетельствуют имперские российские историки, "бежало" на юг Украины (ставка хана Мамая была на территории Херсонской области Украины), а через несколько дней каким-то "необъяснимым чудом" разбило московитов, отобрав у них все награбленное по дороге в Мамаев "Сталинград".
И вопрос снимется сам собой.
Сажать пассажиров в воздухе без посадки, слава Богу, еще не научились.
Удачного хождения по кругу.
Турция запретила «Белавиа» вывозить из страны граждан Ирака, Сирии и Йемена
1Khttps://www.kommersant.ru/doc/5066600#comments 5 1 мин....
Авиакомпания «Белавиа» прекратит перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах из Турции в Белоруссию. Нововведения начнут действовать с 12 ноября по решению турецких властей. Ранее такой запрет ввела авиакомпания Turkish Airlines.
«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь»,- говорится в сообщении на https://belavia.by/novosti/4836728/ сайте компании.
https://www.kommersant.ru/doc/5066600
Теперь зависнут в Стамбуле.
Решили еще и туркам попортить нервы?