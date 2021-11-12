Учебные заведения в Киеве откроются только после уменьшения количества заболеваний коронавирусом, - Кличко
Киевские власти приняли непопулярное решение о закрытии учебных заведений, основываясь на выводах экспертов-вирусологов.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Много обращений от родителей. Действительно, все хотят, чтобы дети пошли в школу. Мы тоже хотим. Но, принимая те или иные решения, мы заботимся в первую очередь о здоровье самого главного, что у нас есть, – наших детей", - подчеркнул Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что возобновление очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных. "Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены. У нас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения", - сказал мэр Киева.
"Вчера 1700 человек заболели, сегодня - более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1-4 классы пойдут в школу", - подытожил Кличко.
Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева. В ответ на это Киевская городская государственная администрация ввела в столице дополнительные ограничения, вступившие в действия с полуночи 1 ноября. В частности, столичные власти приняли решение перевести все школы Киева на дистанционное обучение.
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Дельта особенно заразна для детей оказалась.
За вчера 61 заболевший ребенок - плюсуйте через неделю сюда ВСЕХ его родителей и бабушек-дедушек - итого, 6 человек.
Если они привиты, то переболеют легко. А если нет?...
Больные COVID-19 дети стали чаще попадать в реанимацию 19 окт. 2021 г. - Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусного заболевания среди детей
"Вирус очень помолодел". Уберечь детей от ковида
Индийский штамм "дельта" - возможно, самая агрессивная на сегодняшний день мутация коронавируса SARS-CoV-2. С его появлением, по некоторым данным, https://www.nbcnews.com/news/us-news/delta-variant-spreads-medical-experts-warn-risk-young-children-n1274126 выросли риски для детей и даже младенцев. В России вакцинация несовершеннолетних пока невозможна. Эксперты утверждают, что единственный путь уберечь детей от заражения в этой ситуации - максимально возможное ограничение их контактов со сверстниками и вакцинация взрослых.
- Да, вирус очень "помолодел", болеют даже младенцы. В настоящее время в нашей больнице находится 56 детей, 15 из них младенцы. Среди этих 56 коронавирус подтверждён у троих. Наша больница не лечит зараженных коронавирусом, мы не ковид-госпиталь, но эти трое попали к нам с постковидным осложнением - многосистемным воспалительным синдромом, - говорит главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Коваль. - Средний возраст заболевших несовершеннолетних - 8,4 года. У детей есть две формы этого заболевания - сама острая коронавирусная инфекция, которая возникает так же, как и у взрослых пациентов, и осложнение, которое может появиться у ребёнка через 2-4 недели. Даже если он переболел C-19 бессимптомно! Это осложнение получило название мультисистемный воспалительный синдром или "Кавасаки-подобный синдром". За все время пандемии у нас в больнице диагностировано 25 несовершеннолетних пациентов с такими осложнениями после коронавируса в возрасте от 1,5 до 17 лет. Сейчас у нас лежат трое детей именно с постковидным осложнением.
- Насколько опасны эти осложнения? Какие симптомы?
- Это очень тяжёлое состояние, которое нередко приводит к инвалидизации: бурно проявляется, в том числе с шокоподобными реакциями. Сопровождается опасными для жизни ребёнка ситуациями.
Например, злокачественная температура от 38,5 до 42 градусов, лихорадка, крайне высокий уровень лабораторных маркеров воспаления. Пневмонии у наших пациентов не было ни у кого.
65% пациентов-детей из тех, у кого случились осложнения при заражении коронавирусом - в состоянии шока, с полиорганной недостаточностью. Их приходится сразу госпитализировать в реанимацию.
Самые частые симптомы у детей с вирусом те же, что и у взрослых - лихорадка, непродуктивный кашель, боли в мышцах, тошнота, слабость, иногда - боль в горле, заложенность носа, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, рвота, диарея). Чаще всего осложнённые формы - у детей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- Что посоветуете родителям делать, чтобы снизить риски заражения детей и осложнений болезни у уже заразившихся?
- Дети - это такие же мишени инфекции, и ответственность за их здоровье лежит на нас, взрослых. Пока в мире только идёт разработка специальных препаратов для лечения подростков и пациентов младшего возраста. Необходимо подобрать дозировку лечебного препарата для таких пациентов и провести испытания именно на несовершеннолетних.
Поэтому пока только профилактика - вакцинация взрослых и изоляция детей. К сожалению, сейчас в нашем обществе процветает нигилизм, он ни к чему хорошему не приводит. Помимо вакцинации всех контактирующих с ребенком взрослых - ребёнку следует ограничить круг общения со своими сверстниками, не посещать публичные места, - говорит Юрий Коваль.
ищите в другом месте на Черниговщине у Бубочки, говорят, патриотичный мэр. Как и зеля, любит на НАТО наезжать.
Грозный такой..
ему есть чем заняться и по защите столицы страны.
? нет контактов даже
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Бу-га-га!
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Щойно подзвонили - помер батько мого однокласника. А мати в тяжкому стані в реанімації.
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Люди знають, що говорять )
Я вас взагалі не чіпала. А ви почали писати образливі коменти.
Який безсовісний...