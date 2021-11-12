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Новости Коронавирус и карантин
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Заболеваемость COVID-19 в Украине в ближайшие несколько недель может снизиться, - представитель ЮНИСЕФ

Заболеваемость COVID-19 в Украине в ближайшие несколько недель может снизиться, - представитель ЮНИСЕФ

В течение нескольких недель Украина может пройти пик пандемии коронавируса, и заболеваемость постепенно пойдет на убыль.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал руководитель программ по здравоохранению, питанию и ВИЧ/СПИД ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Важно, что сейчас в Украине снижается показатель положительных тестов на COVID-19.

"Скорее всего, мы на этом плато. Здесь что важно? То, что у нас уменьшается показатель позитивности тестов. Это один из основных показателей, который говорит о том, что эта неконтролируемая трансмиссия передачи вируса в громадах, - она больше или меньше", - пояснил эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 750 человек, зафиксированы 24 058 новых случаев заражения, 21 941 человек выздоровел

Показатели, которые есть на сегодня, дают специалистам возможность отследить динамику пандемии.

"Я так понимаю, что все-таки за последние 10 дней этот показатель стабилизировался", - подчеркнул руководитель программ по вопросам здравоохранения, питания и ВИЧ/СПИД ЮНИСЕФ в Украине.

И, хотя какое-то время вирус не будет сдавать своих позиций, всё же есть основания для экспертных прогнозов о снижении уровня заболеваемости в Украине в течение ближайших нескольких недель.

"Да, еще какое-то время будут увеличиваться, или, может быть, флуктуировать на высоких уровнях показатели заболеваемости, и, к сожалению, смертности. Но где-то, наверное, все-таки в ближайшие несколько недель должно всё пойти на спад", - полагает Славуцкий.

Также читайте: За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1802 случая. Среди заболевших 130 детей, – Кличко. КАРТА

Автор: 

карантин (16729) ЮНИСЕФ (166) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Монахов! Иди к кацапским монахам
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12.11.2021 11:49
+3
виробники вакцин та органи охорони здоров'я знали про можливість виникнення антитілозалежного посилення при розробці вакцини проти коронавірусу. Тим не менш, вони наполягали на масовій вакцинації з першого дня, не завершивши довгострокові випробування, які повинні унеможливити подібний ризик. Вони свідомо ризикували вашим майбутнім у своєму прагненні привчити вас до режиму нескінченних ревакцинацій та вакцинних паспортів. Чому б і ні, якщо єдине рішення, коли щось іде не так завжди одне й те саме - більше ревакцинацій! Вони можуть звалити всі проблеми на "варіанти" вірусу. ЗМІ не заперечуватимуть - не з мільярдами доларів на рекламу вакцин
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12.11.2021 11:37
+3
Почему младенцам в первые часы жизни колят противотуберкулезную прививку? А потом БЦЖ и так далее.
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12.11.2021 11:52
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Чемпіони цього не допустять.
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12.11.2021 11:29 Ответить
Тебе не давали вакцинироваться? Вот же суки. Ты спроси у своего врача: возможно вакцина от ковида несовместима с галоперидолом.
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12.11.2021 11:51 Ответить
Чому він не каже що за це потрібно дякувати тим хто вакцинувавсь (особливо першою дозою)
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12.11.2021 12:21 Ответить
виробники вакцин та органи охорони здоров'я знали про можливість виникнення антитілозалежного посилення при розробці вакцини проти коронавірусу. Тим не менш, вони наполягали на масовій вакцинації з першого дня, не завершивши довгострокові випробування, які повинні унеможливити подібний ризик. Вони свідомо ризикували вашим майбутнім у своєму прагненні привчити вас до режиму нескінченних ревакцинацій та вакцинних паспортів. Чому б і ні, якщо єдине рішення, коли щось іде не так завжди одне й те саме - більше ревакцинацій! Вони можуть звалити всі проблеми на "варіанти" вірусу. ЗМІ не заперечуватимуть - не з мільярдами доларів на рекламу вакцин
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12.11.2021 11:37 Ответить
Почему младенцам в первые часы жизни колят противотуберкулезную прививку? А потом БЦЖ и так далее.
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12.11.2021 11:52 Ответить
Чипируют.
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12.11.2021 11:55 Ответить
БЦЖ це і є вакцина від туберкульозу. А то ти як у анекдоті: Спочатку ми були в Парижі, а потім поїхали до Франції )))
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12.11.2021 11:57 Ответить
Мабудь для того щоб закрити протитуберкулезні диспансери?
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12.11.2021 12:23 Ответить
А Вы проконсультируйтесь у Софии Ротару.Она более чем полжизни борется с туберкулезом.
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12.11.2021 12:59 Ответить
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12.11.2021 11:57 Ответить
Ну конечно снизится, открытие Буковель на подходе. Даже не сомневаюсь).
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12.11.2021 11:38 Ответить
Монахов! Иди к кацапским монахам
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12.11.2021 11:49 Ответить
Земля плоская. Как только мы это поймем, все остальное обретет смысл.
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12.11.2021 11:52 Ответить
Ну да, логика. https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
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12.11.2021 12:04 Ответить
Вроде меня? Забавно. Дай альтернативную статистику по Украине.
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12.11.2021 12:10 Ответить
https://www.currenttime.tv/a/otvet-vracha-protivnikam-privivok/31544655.html "Ни одного вакцинированного человека с начала третьей волны в отделении интенсивной терапии не было". Ответ врача противникам прививок
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12.11.2021 12:14 Ответить
Верим. Ну конечно жеж!
Неясно токо чо вакцинированые так ссуцца невакцинированных? Заражают и те, и другие одинаково, сам Билли Гейтс говорил давеча.
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12.11.2021 12:23 Ответить
Не знаю, почему ссутся. Мне лично пох. Есть только один нюанс: если мне к примеру нужно сделать плановую операцию, то сделать это будет очень тяжело, т.к. все больницы забиты антиваксерами. Сечёшь?
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12.11.2021 13:54 Ответить
В инфекционках операций не делают, такшта мима и давай дасвиданья.
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12.11.2021 13:56 Ответить
А ты не в курсе, что многие больницы переоборудовали под инфекционки? Медгородок в Киеве к примеру. Не? Тогда давай до свидания.
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12.11.2021 13:59 Ответить
А вакцинованим вважають через через скільки днів після другої прививки?
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12.11.2021 12:26 Ответить
Спроси у своего семейного врача. Я - не врач.
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12.11.2021 13:55 Ответить
 
 