Заболеваемость COVID-19 в Украине в ближайшие несколько недель может снизиться, - представитель ЮНИСЕФ

В течение нескольких недель Украина может пройти пик пандемии коронавируса, и заболеваемость постепенно пойдет на убыль.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал руководитель программ по здравоохранению, питанию и ВИЧ/СПИД ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Важно, что сейчас в Украине снижается показатель положительных тестов на COVID-19.

"Скорее всего, мы на этом плато. Здесь что важно? То, что у нас уменьшается показатель позитивности тестов. Это один из основных показателей, который говорит о том, что эта неконтролируемая трансмиссия передачи вируса в громадах, - она больше или меньше", - пояснил эксперт.

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Показатели, которые есть на сегодня, дают специалистам возможность отследить динамику пандемии.

"Я так понимаю, что все-таки за последние 10 дней этот показатель стабилизировался", - подчеркнул руководитель программ по вопросам здравоохранения, питания и ВИЧ/СПИД ЮНИСЕФ в Украине.

И, хотя какое-то время вирус не будет сдавать своих позиций, всё же есть основания для экспертных прогнозов о снижении уровня заболеваемости в Украине в течение ближайших нескольких недель.

"Да, еще какое-то время будут увеличиваться, или, может быть, флуктуировать на высоких уровнях показатели заболеваемости, и, к сожалению, смертности. Но где-то, наверное, все-таки в ближайшие несколько недель должно всё пойти на спад", - полагает Славуцкий.

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