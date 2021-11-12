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Трое жителей Киевской области создали подпольную типографию для изготовления фейковых COVID-сертификатов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора.

Так, сообщается, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена группа лиц в мошенничестве и подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, трое жителей Киевской области, по предварительному сговору, создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Правоохранительными органами проведены обыски в помещениях типографии и по месту жительства участников группы, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства в сумме около 500 000 грн и 12 000 долл. США.

Трое жителей Киевской области создали подпольную типографию для изготовления фейковых COVID-сертификатов, - Офис Генпрокурора 01

На данный момент решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением Национальной полиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

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Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Трое жителей Киевской области создали подпольную типографию для изготовления фейковых COVID-сертификатов, - Офис Генпрокурора 02
Трое жителей Киевской области создали подпольную типографию для изготовления фейковых COVID-сертификатов, - Офис Генпрокурора 03
Фото: сайт Офиса Генпрокурора

Автор: 

подделка (437) сертификат (226) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+6
В стране где презедент кокаинозависимый клован членограй это не является преступлением. Это способ выжить!!!!
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12.11.2021 11:59
+2
та их пока будут переслюнявливать переполовинят ))))
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12.11.2021 12:42
+1
Деньги направить на закупку необходимого для лечения вакцинированных пациентов.
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12.11.2021 11:58
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Деньги направить на закупку необходимого для лечения вакцинированных пациентов.
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12.11.2021 11:58 Ответить
та их пока будут переслюнявливать переполовинят ))))
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12.11.2021 12:42 Ответить
Вакцинированным уже ничего не угрожает - они уже защитились.
Разве что, угрожает получить по морде за брехню.
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12.11.2021 14:23 Ответить
В стране где презедент кокаинозависимый клован членограй это не является преступлением. Это способ выжить!!!!
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12.11.2021 11:59 Ответить
огпу просралося, доброго ранку! нагадайте коли це було, лайносброд.
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12.11.2021 12:12 Ответить
З яких пір простий прінтер став типографією???
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12.11.2021 12:14 Ответить
Неосторожненько както держать баблишко там, где шалишь.
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12.11.2021 12:17 Ответить
Є таке просте українське слово "Друкарня". Це я редакторам.
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12.11.2021 12:51 Ответить
скоко деньгов я ща сознание по теряю у меня 16 грн
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12.11.2021 13:19 Ответить
Закон об обязательной вакцинации принят?
Ставить подпись под таким никто не спешит.
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12.11.2021 14:25 Ответить
 
 