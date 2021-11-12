Трое жителей Киевской области создали подпольную типографию для изготовления фейковых COVID-сертификатов, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора.

Так, сообщается, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена группа лиц в мошенничестве и подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, трое жителей Киевской области, по предварительному сговору, создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Правоохранительными органами проведены обыски в помещениях типографии и по месту жительства участников группы, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства в сумме около 500 000 грн и 12 000 долл. США.

На данный момент решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением Национальной полиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

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Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.





Фото: сайт Офиса Генпрокурора