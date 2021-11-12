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Новости Агрессия России против Украины Война
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Песков о статье Bloomberg по поводу риска нового вторжения РФ в Украину: "Пустое безосновательное нагнетание напряженности"

Песков о статье Bloomberg по поводу риска нового вторжения РФ в Украину:

У президента России Владимира Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о возможном вторжении в Украину. Кремль считает это "пустым безосновательным нагнетанием напряженности".

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Это не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на нашей территории. Мы не раз говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно никого волновать, мы не представляем ни для кого угрозы"... Мы занимаемся своими делами и принимаем меры только из-за угрожающих действий оппонентов у наших границ", - уверяет Песков.

"Провокационных действий больше. Ситуация в Черном море, активность самолетов-разведчиков НАТО. Это все, конечно, не может оставить нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть начеку. Это ведь не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание РФ и кто называет РФ врагом. Мы должны себя как-то страховать и хеджировать риски", - отметил Песков.

Читайте: РФ ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба

Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19129) Песков Дмитрий (1858) россия (95420)


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Топ комментарии
+16
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12.11.2021 12:17
+12
Вони правду не кажуть! Це генетичне.
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12.11.2021 12:24
+9
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12.11.2021 12:18
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12.11.2021 12:17 Ответить
Про повернення то таке. Зараз би нових земель не втратити
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12.11.2021 12:22 Ответить
Ну да.. Як нікчемний наролд вирішив скласти зброю перед окупантом, бо йому втовкмачили в головешки, що війни як такої і немає, то Порох на ній криваве бабло заробляє...
Ще відхаркають свої дурощі кров'ю.
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12.11.2021 12:25 Ответить
да мир уже был в Мюнхене.. и чем закончилось и да был также Договор о дружбе + всего то секретные карты и дополнения...подписанные Сталиным Молотовым и Германией... а потом подобное имело место в Ялте 1944 и Потсдаме 1945 август когда по новой кроили Европу подобное в масштабах ССР случилось 5 декабря 1991 в Беловежской Пуще... потом был плевок 2008 года в Бухаресте до этого нас поимели и мы не поняли в Будапеште... потом опять поимели в Минске и Нормандии...
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12.11.2021 13:03 Ответить
Тут хоча б Україну зберегти.
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12.11.2021 13:03 Ответить
З таким народом жити щасливо та безпечно у заможній країні не судьба.
Вони звикли виживати.
Все ніяк не можу забути випадок коли іноземець мив вікна вагону.
Йому не важко, бо він звик дбати про середовище, в якому проживає. Така ознака громадянина будь-якої розвинутої країни. Жодний українець НІКОЛИ би не мив ті вікна. Всі хочуть срать і щоб за ним раб прибирав.
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12.11.2021 13:07 Ответить
І в результаті самі раби. Мене таке зло бере- не передати словами.
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12.11.2021 14:47 Ответить
Пані Ксеніє, на жаль -то так...
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12.11.2021 15:04 Ответить
Реалії нашого життя.
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12.11.2021 15:11 Ответить
Та нічого... Ми , хоч і старенькі, і не всі "привиті", але борозну поганити не будЕмо.
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12.11.2021 15:30 Ответить
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12.11.2021 12:18 Ответить
Цією картинкою ви пропонуєете з ЕС порвати ? Чи що?
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12.11.2021 12:42 Ответить
Ця картинка показує, хто пхає біженців у Європу. Я то думала що з цим все ясно.
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12.11.2021 12:48 Ответить
Пані Ксеніє, про "отакего" ще тисячу років тОму написав О.Хайям
Общаясь с дураком - не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма
ЯД - мудрецом предложеный прими...
Из рук же дурака - не принимай бальзама...
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12.11.2021 15:16 Ответить
Ти не "Інша людина". Ти "Гнида купоросна і кізяк трассуючий".
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12.11.2021 15:07 Ответить
Ти хто такий .. тампон жіночий? Чоти лізиш зі свої ми хамськими слівцями... На хрін пішов ... Я нормально спросив бо картинка двояка.. Чого хло х влагу ЕС всіх виталкуєє.. от і не зрозуміла картинака.. А ти тампон іди звідти вітягнули
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15.11.2021 12:06 Ответить
дяка за нагадування про наше зєлайно)
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12.11.2021 12:19 Ответить
вони синхронно брешуть українцям.
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12.11.2021 12:22 Ответить
Письков - лживая падла. Тактику "стримування" надо постоянно усиливать и развивать! Потому что РФ - подлый вор, агрессор и оккупант!
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12.11.2021 12:20 Ответить
Московитам ніхто не вірить навіть коли вони кажуть правду.
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12.11.2021 12:22 Ответить
Вони правду не кажуть! Це генетичне.
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12.11.2021 12:24 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У-у-у-у !!!!!!!!!Цимус!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2021 15:19 Ответить
а правду ті скоти ніколи не кажуть....
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12.11.2021 13:25 Ответить
Вчера об этом-же кукарекал говноралиссимус бубочка, сегодня какой-то Пипискин. Похоже, что эти два дрыща работают в одной конторе. У *****.
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12.11.2021 12:39 Ответить
Ага! Верьте ему больше. Еще пакт о ненападении с ним заключите.
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12.11.2021 12:42 Ответить
На фото песок собственный язык жует..
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12.11.2021 12:50 Ответить
Да верим-верим тебе мы песьков-писюновский---тебе всегда! И на Западе пусть верят! Они даже сильнее верят. Пой дальше дятел лупоглазый!
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12.11.2021 12:54 Ответить
Украинофобия -смертельно неизлечимая болезнь кремлевских мерзавчиков.
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12.11.2021 12:56 Ответить
Заява товариша Молотова перед вторгненням чер. армії до Финляндії взимку 1939-40 р. Потім обстріл самих себе і " Белофінская военщіна"... та новий Гіркінд.
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12.11.2021 12:57 Ответить
От така ж сама поаювинна бути заява українського МЗС на претензії РФ : "Ми не раз говорили, що пересування наших збройних сил на нашій території не повинно нікого хвилювати, ми не становимо ні для кого загрози ... Ми займаємося своїми справами і вживаємо заходів лише через загрозливі дії опонентів біля наших кордонів"
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12.11.2021 13:04 Ответить
Письков и ОПЗЕ дудят в одну дуду, что характерно.
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12.11.2021 13:09 Ответить
Отхеджировать писькова у параши.
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12.11.2021 13:10 Ответить
концетрувати своє військове поголівья-то мирна акція, стаття в газеті з цього приводу-нагнєтаніє напряжонності. цапські брехуни вже не соромляться сцяти всім в очі. віртуально звісно....
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12.11.2021 13:10 Ответить
Не слова не верю этому усатому таракану!!! "https://socratify.net/quotes/paul-iozef-gebbels/134600 Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней. П.Й. Гебельс (письков достойный ученик)
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12.11.2021 13:11 Ответить
По утрам одев трусы расчеши свои усы.

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12.11.2021 13:12 Ответить
".... мы не представляем ни для кого угрозы"

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12.11.2021 13:22 Ответить
мы пришли с миром
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12.11.2021 13:23 Ответить
Писькин брешет- работа такая, что скажут, то и сбрешет.
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12.11.2021 13:25 Ответить
туалетний говорящий йоршик, це брехливий голос пуйла, вірити йому - себе не поважати.
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12.11.2021 13:27 Ответить
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12.11.2021 14:18 Ответить
"нагнітанням напруженості" - это само существование РФ
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12.11.2021 14:24 Ответить
 
 