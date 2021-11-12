Песков о статье Bloomberg по поводу риска нового вторжения РФ в Украину: "Пустое безосновательное нагнетание напряженности"

У президента России Владимира Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о возможном вторжении в Украину. Кремль считает это "пустым безосновательным нагнетанием напряженности".

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Это не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на нашей территории. Мы не раз говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории не должно никого волновать, мы не представляем ни для кого угрозы"... Мы занимаемся своими делами и принимаем меры только из-за угрожающих действий оппонентов у наших границ", - уверяет Песков.

"Провокационных действий больше. Ситуация в Черном море, активность самолетов-разведчиков НАТО. Это все, конечно, не может оставить нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть начеку. Это ведь не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание РФ и кто называет РФ врагом. Мы должны себя как-то страховать и хеджировать риски", - отметил Песков.

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