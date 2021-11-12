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Новости Коронавирус и карантин
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Выборочные проверки карантинных ограничений дают эффект, конфликтов нет - начальник полиции Киева Выговский

Выборочные проверки карантинных ограничений дают эффект, конфликтов нет - начальник полиции Киева Выговский

Выборочный характер проверок соблюдения карантинных ограничений в Киеве эффективен, люди с пониманием относятся к требованиям и проявляют сознательность.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

"Физически мы не можем к каждому гражданину приставить полицейского для проверки – люди в первую очередь сами должны быть сознательными и не подвергать себя и других опасности. Выборочные проверки уже показали свою эффективность, поэтому мы продолжаем их практиковать" – рассказал Выговский.

По его словам, больше всего административных протоколов составляется в отношении конкретных граждан, а ТРЦ и заведения питания более сознательны, вероятно, ввиду угрозы серьезных сумм штрафов за нарушения, поэтому своими силами организовывают проверки.

Выговский обратил внимание на то, что полицейские Киева, которые участвуют в рейдах, нацелены больше на разъяснение норм ограничений, а не на привлечение к ответственности как таковой.

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"Все зависит от ситуации. Мы понимаем эмоциональное состояние людей… Если вы зашли в помещение или в транспорт без маски, но адекватно отреагировали на замечание, не провоцируя конфликт, то полицейские действуют лояльно и не составляют административные материалы. Так же, если вы, например, приходите в ТЦ без сертификата о вакцинации, вас просят выйти из помещения, и вы не устраиваете скандал, а выходите", - пояснил начальник главка полиции.

Он добавил, что киевляне сознательно относятся к проверкам, и конфликтов с полицией как таковых нет.

"Знаете, мы с первого дня опасались, что ситуация будет очень сложная. Но в целом была и есть нормальная реакция, люди с пониманием относятся к требованиям. Конфликтных ситуаций, какого-то серьезного негатива даже в первый день ограничений фактически не было", - подчеркнул Выговский.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Нацполиция (16437) проверка (819) коронавирус (17042) Выговский Иван (56)


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И какое право имеет охранник ТРЦ чтото там проверять? Ахренели?
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12.11.2021 12:43 Ответить
Якщо не пускають в один ТЦ, то покупець піде в інший і отовариться там, або на ринок.
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12.11.2021 12:51 Ответить
Да всем пофегу
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12.11.2021 12:52 Ответить
Интересно, оштрафовали хоть одного человека в Киеве на 17000 грн за нахождение в транспорте без сертификата или теста? Кто-нибудь вообще видел хоть раз, что проходит проверка?
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12.11.2021 13:12 Ответить
Эти все "штрафы" в судах аннулируются
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12.11.2021 13:19 Ответить
 
 