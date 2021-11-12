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Новости
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Вал преступлений с угоном автомобилей сбили, всплеска преступлений с применением огнестрельного оружия нет, - Выговский о криминогенной ситуации в Киеве

Вал преступлений с угоном автомобилей сбили, всплеска преступлений с применением огнестрельного оружия нет, - Выговский о криминогенной ситуации в Киеве

Всплеска преступлений с использованием огнестрельного оружия в Киеве на сегодняшний день нет, угонов автомобилей стало меньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

"Криминогенная ситуация в столице контролируемая. За три месяца (пребывания Выговского в должности руководителя полиции Киева. – Ред.) определенные позитивные тенденции есть. Когда ты постоянно обращаешь внимание, делаешь акценты, люди понимают, что в этом направлении надо работать больше", - рассказал Выговский.

Он подчеркнул: "Нам удалось сбить вал преступлений с незаконным завладением автотранспортом".

По словам Выговского , еще летом совершалось несколько угонов автомобилей в день, сейчас - один либо ни одного.

"Над этим работает не только полиция Киева, но и Нацпол, и департамент уголовного розыска, и другие подразделения", - добавил он.

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По словам Выговского, чаще раскрываются имущественные преступления.

"Преступления с применением огнестрельного оружия - а это было шесть убийств - раскрыто. В принципе, на сегодняшний день всплеска таких преступлений (с применением огнестрельного оружия. - Ред.) нет, но объективно понимаем, что на руках у людей оружия очень много", – отметил начальник главка.

Автор: 

авто (4203) Киев (25495) Нацполиция (16437) убийство (6479) угон (294) Выговский Иван (56)


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щас , накаркае
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12.11.2021 12:39 Ответить
- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока еще ни одного не было.
- Будут.
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12.11.2021 12:49 Ответить
"Валу" немає,і "сплеску" немає...Залишились лишень злочини...
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12.11.2021 13:28 Ответить
а шо там с подстрелянным шофером шефира? нашли каскадера?
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12.11.2021 15:51 Ответить
 
 