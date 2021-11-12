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Новости Умер нардеп Поляков
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Полиция выясняет обстоятельства попадания наркотиков в организм Полякова, - начальник полиции Киева Выговский

Полиция выясняет обстоятельства попадания наркотиков в организм Полякова, - начальник полиции Киева Выговский

Полиция по-прежнему отрабатывает обе версии гибели народного депутата Антона Полякова: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход мы не можем говорить, так как это тайна досудебного расследования", - рассказал он.

По словам Выговского, у следствия есть две версии: попадание наркотического вещества в организм путем самостоятельного употребления и под принуждением.

В рамках расследования проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Сейчас отсутствуют основания считать какую-то версию главной", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, помогут ли заключения экспертиз, которые еще не завершены, прояснить ситуацию, Выговский сказал: "Некоторые – да. Точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о создании ВСК по "расследованию убийства Полякова"

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

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Автор: 

наркотики (2144) Нацполиция (16437) смерть (9215) Поляков Антон (111) Выговский Иван (56)


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Зелені його ж і вбили.
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12.11.2021 12:45 Ответить
Головне не вийти на себе.
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12.11.2021 12:53 Ответить
По версії Зе покійний їв метадон і запивав віскі, бо більше нічого в хаті не було 😂
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12.11.2021 13:09 Ответить
Тільки дві версіі - шляхом постійного вживання і під примусом...А таку просту версію що могли принести чашку кави з наркотиком ці поліційні дебіли чомусь не розглядають...
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12.11.2021 13:26 Ответить
Леди Макбет
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12.11.2021 13:33 Ответить
Обстоятельства попадания..... - с весенним половодьем!!!

ещё бы через год начали выяснять
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12.11.2021 13:34 Ответить
Думаю, Баканов на допиті міг би розповісти, як його українська філія ФСБ це реалізувала.
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12.11.2021 13:41 Ответить
Точку будем ставить?... Точка поставлена в первый день расследования - наркоман и точка! Расследовать чтобы потом выйти на самих себя или на зеленых уродов? Такого не дождемся никогда! Больше всего придумают заключение никакое...
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12.11.2021 13:51 Ответить
 
 