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СБУ не пустила в украинское небо самолет летевшего из Европы в РФ нардепа Козака

СБУ не пустила в украинское небо самолет летевшего из Европы в РФ нардепа Козака

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом к владельцу которого применены санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе добавили, что это "тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV. Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.

Также читайте: Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ

СБУ не сообщает фамилию нардепа, однако известно, что самолет с бортовым номером Т7BRG принадлежит нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В Службе напомнили, что в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввела санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний - владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.

Служба безопасности рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L.".

СБУ не пустила в украинское небо самолет летевшего из Европы в РФ нардепа Козака 01

Автор: 

самолет (3589) СБУ (19871) Козак (137)


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Топ комментарии
+21
А могли б пустити і змусити приземлитися в Україні..
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12.11.2021 12:54
+18
А нужно было пустить и принудительно посадить, а потом обменять на наши корабли захваченные росийскими окупантами про которые мы уже все забыли
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12.11.2021 12:54
+7
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=48s
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12.11.2021 13:33
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Правила форума Совет форумчан
А нужно было пустить и принудительно посадить, а потом обменять на наши корабли захваченные росийскими окупантами про которые мы уже все забыли
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12.11.2021 12:54 Ответить
Депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв'язки з Росією

https://bykvu.com/ua/bukvy/ssha-zaboronili-zelenskomu-dilitisja-informaciieju-z-iermakom-cherez-jogo-tisni-zv-jazki-z-rf-deputatka-iep/
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12.11.2021 13:19 Ответить
Это пэдре указывали, что делать и насколько поднимать тарифы. "Жму руку, обнимаю!".
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12.11.2021 13:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=48s
показать весь комментарий
12.11.2021 13:33 Ответить
Демченко замісник Єрмака - сладкая тисизить парочка шпійонів
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12.11.2021 13:35 Ответить
ээээ, корабли и моряков обменяли в 2019, вы проспали?
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12.11.2021 13:31 Ответить
То катера. А те корабли которые были захвачены в 2014 при окупации крыма? Или их уже подарили?
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12.11.2021 13:41 Ответить
можно забыть. Они 8 лет раскрученные стоят на воде. Там ремонт будет таких денег стоить, что дешевле купить такие же. Это уже не раз обсуждалось экспертами. Даже если завтра оккупант притянет на буксирах эти корабли, их нельзя принимать. Просто съест все деньги на флот, а боеготовности 0.
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12.11.2021 13:52 Ответить
Ничего не знаю. Корабли были новые с новешим оборудованием. Поетому и говорю что приземлить росийский самолет и пока не отдадут нам новые корабли не отдавать или разобрать на запчасти и сказать что тоже так было. Сколько можно быть терпилой. Даже сами кацапы не уважают терпил и смеются с нас.
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12.11.2021 13:57 Ответить
какие корабли были новыми? Назовите плиз. Видно что ничего не знаете. Что еще за новешее оборудование? Самым новым был Тернополь, спущенный на воду в 2002, заложенный в далеком 1991 году. А проект корабля 1976 года. Боевую ценность представлял Ольшанский, Тернополь, Луцк и Славутич. Они успешно выпотрошены. Услышьте еще раз, корабль не должен стоять в море 8 лет без ремонта. Поставьте машину во дворе на 8 лет с открытыми окнами. Там стоимость ремонта космическая, а на выходе советские корабли в 2021 году.
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12.11.2021 14:06 Ответить
Ниче не знаю. А где доказательства что корабли были не новыми и не на ходу? Пускай выплачивают в десятикратном размере убытки. + пеня за 10 лет
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12.11.2021 14:22 Ответить
загальнe обнiщанiє i корупцiя. дe вони є - там нового мало
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12.11.2021 14:36 Ответить
Что вы все повторяете ничего не знаю? Убытки ок, корабли брать точно не стоит, это чемодан без ручки. Я вам говорю про их состояние сейчас. Деньгами нужно их забирать, не корпусами.
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12.11.2021 14:55 Ответить
А как тогда зеля в очко карлику глянет?
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12.11.2021 14:26 Ответить
А могли б пустити і змусити приземлитися в Україні..
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12.11.2021 12:54 Ответить
Або збити нах.
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12.11.2021 12:57 Ответить
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12.11.2021 14:07 Ответить
Та то понятно что должны были так сделать. Так и делают---но в тех местах где налогоплательщик каждые пол-года требует отчет за выделеное бабло спец-службам. И такой отчёт получает конечно. Ну а тут....бабки метлами метут!
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12.11.2021 13:00 Ответить
"А могли б пустити і змусити приземлитися в Україні" - и весь мир сказал бы, что президентство Зеленского не отличается от режима Лукашенко....
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12.11.2021 13:32 Ответить
Вот достижение.Полетят по другому маршруту.Или уже улетели.В чем радостная весть от сбу.Лишь бы написать.Как про хлам для ВСУ ,на целый миллиард ,насчитали.Который пригоден только на утилизацию.
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12.11.2021 13:21 Ответить
Шубосховище, церква та секретна кімната: «Схеми» показали палац Медведчука

https://bykvu.com/ua/bukvy/shuboskhovyshche-tserkva-ta-sekretna-kimnata-skhemy-pokazaly-palats-medvedchuka/
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12.11.2021 13:38 Ответить
Значит полетел через воздушное пространство Беларуси.
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12.11.2021 13:38 Ответить
"Як вдалося встановити СБУ"
Брехня.
Насправді, це встановили журналісти УП - стаття була кілька днів тому, після якої баканов та данілов трохи піднапряглися.
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12.11.2021 13:54 Ответить
Один жлоб уже посадил транзитный борт. Результаты известны...
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12.11.2021 13:58 Ответить
вот такие депутаты, что они знают о народе, о том, как прожить на пенсию 1950гр и зарплату 6500, это не страна
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12.11.2021 13:59 Ответить
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12.11.2021 14:18 Ответить
 
 