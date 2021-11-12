СБУ не пустила в украинское небо самолет летевшего из Европы в РФ нардепа Козака

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом к владельцу которого применены санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе добавили, что это "тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV. Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.

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СБУ не сообщает фамилию нардепа, однако известно, что самолет с бортовым номером Т7BRG принадлежит нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В Службе напомнили, что в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввела санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний - владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.

Служба безопасности рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L.".