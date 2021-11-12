За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - "слуга народа" Дануца

В "Слуге народа" заявили, что гражданин Эстонии, предприниматель Гиллар Тедер якобы стоит за медийной атакой на Президента Зеленского и партию "СН". Он якобы давал указания Офису бывшего президента Эстонии, куда идти, что делать, о чем говорить и с кем на тему украинских органов власти.

Об этом заявил народный депутат "Слуги народа" Александр Дануца, передает Цензор.НЕТ.

"Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ "Скай Молл", выданного государственным Укрэксимбанком, внесу кое-какую ясность. Как и ко многим другим народным депутатам, ко мне неоднократно обращались различные люди на тему противостояния эстонца Х. Тедера и А. Адамовского. Я лично общался с десятками моих коллег по парламенту, которые так или иначе вовлекались в этот юридический маразм. История старинная (более 12 лет), конфликт корпоративный, сотни судебных решений, короче говоря, оба хороши. На мой взгляд, обоих следует отправить в места не столь отдаленные. Но сейчас расскажу пикантную историю и объясню причины, из-за которых обратил на нее внимание. Ко мне обратились общественники и передали на изучение документы, с их слов, легально ими полученные, свидетельствующие о том, что за медийной атакой на Президента Зеленского ВА и нашу политическую силу стоит эстонский гражданин Хиллар Тедер. По большому счету, это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и таким образом пытается привлечь к проблеме внимание, но если б не одно жирное но. Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам кстати дал суд, куда я обратился, но об этом ниже", - рассказал "слуга народа".

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"Дальше начинается грязная политика. Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса Президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем. Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса Президента Эстонии Tiit Riisalo на тему имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Луценко Ю. взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне. Размер обсуждаемой взятки - 25 миллионов долларов США. Такая форма общения - это тоже демократический стандарт? Кто-то удивляется, что так и было? Во то время в прокуратуре работал магазин, куда пускали тех, кто мог и хотел заплатить. Уверяю, в этой почте много чего полезного для правоохранителей", – детализировал политик.

"Увидев все это, я обратился в законном порядке в офис ГП с заявлением о возбуждении уголовного дела, но по какой-то странной причине мне было отказано. Таким образом, я был вынужден обратиться в суд. На днях суд обязал офис ГП внести соответствующие ведомости в ЕРДР. Очень не хочу, чтоб какие-то мошенники незаслуженно нападали на Президента и нашу политическую силу. Буду держать этот вопрос на контроле. Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится", - резюмировал Дануца.

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