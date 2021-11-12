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За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - "слуга народа" Дануца

За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит -

В "Слуге народа" заявили, что гражданин Эстонии, предприниматель Гиллар Тедер якобы стоит за медийной атакой на Президента Зеленского и партию "СН". Он якобы давал указания Офису бывшего президента Эстонии, куда идти, что делать, о чем говорить и с кем на тему украинских органов власти.

Об этом заявил народный депутат "Слуги народа" Александр Дануца, передает Цензор.НЕТ.

"Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ "Скай Молл", выданного государственным Укрэксимбанком, внесу кое-какую ясность. Как и ко многим другим народным депутатам, ко мне неоднократно обращались различные люди на тему противостояния эстонца Х. Тедера и А. Адамовского. Я лично общался с десятками моих коллег по парламенту, которые так или иначе вовлекались в этот юридический маразм. История старинная (более 12 лет), конфликт корпоративный, сотни судебных решений, короче говоря, оба хороши. На мой взгляд, обоих следует отправить в места не столь отдаленные. Но сейчас расскажу пикантную историю и объясню причины, из-за которых обратил на нее внимание. Ко мне обратились общественники и передали на изучение документы, с их слов, легально ими полученные, свидетельствующие о том, что за медийной атакой на Президента Зеленского ВА и нашу политическую силу стоит эстонский гражданин Хиллар Тедер. По большому счету, это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и таким образом пытается привлечь к проблеме внимание, но если б не одно жирное но. Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам кстати дал суд, куда я обратился, но об этом ниже", - рассказал "слуга народа".

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"Дальше начинается грязная политика. Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса Президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем. Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса Президента Эстонии Tiit Riisalo на тему имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Луценко Ю. взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне. Размер обсуждаемой взятки - 25 миллионов долларов США. Такая форма общения - это тоже демократический стандарт? Кто-то удивляется, что так и было? Во то время в прокуратуре работал магазин, куда пускали тех, кто мог и хотел заплатить. Уверяю, в этой почте много чего полезного для правоохранителей", – детализировал политик.

"Увидев все это, я обратился в законном порядке в офис ГП с заявлением о возбуждении уголовного дела, но по какой-то странной причине мне было отказано. Таким образом, я был вынужден обратиться в суд. На днях суд обязал офис ГП внести соответствующие ведомости в ЕРДР. Очень не хочу, чтоб какие-то мошенники незаслуженно нападали на Президента и нашу политическую силу. Буду держать этот вопрос на контроле. Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится", - резюмировал Дануца.

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За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - слуга народа Дануца 01
За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - слуга народа Дануца 02
За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - слуга народа Дануца 03
За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - слуга народа Дануца 04
За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - слуга народа Дануца 05
За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - слуга народа Дануца 06

Автор: 

взятка (6154) Зеленский Владимир (20271) Луценко Юрий (7719) СБУ (19871) Эстония (1420) Укрэксимбанк (123) SkyMall (6) Адамовский Андрей (4) Слуга народа (2629) Дануца Александр (1) Тедер Гіллар (1)


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Топ комментарии
+39
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12.11.2021 13:00
+39
а еще они президента Эстонии заставили подарить лисапед клоуну!

тем самым унизив зеЛоха предложение "ездить на работу на велосипеде!", а то и решив устроить покушение на него.. а вдруг колесо пробьет и упадет...?
Це ж замах на "найвеличнейшего" поца!
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12.11.2021 13:12
+22
Бредни очередного слуги-метадонщика
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12.11.2021 13:05
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12.11.2021 13:00 Ответить
а еще они президента Эстонии заставили подарить лисапед клоуну!

тем самым унизив зеЛоха предложение "ездить на работу на велосипеде!", а то и решив устроить покушение на него.. а вдруг колесо пробьет и упадет...?
Це ж замах на "найвеличнейшего" поца!
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12.11.2021 13:12 Ответить
АГА весь мир Виноватый что Ху..ло --это Ху..ло ....
а Бубочка родился "Шариковым"... в "фрикцию" Рады "Служивых половичков" набрали пациентов дурки...
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12.11.2021 13:38 Ответить
Я дивуюся, чому забули про Порошенка. Адже ж можна було написати, що Тедер - то прізвище з ізраїльського паспорту Порошенка. Б'юсь об заклад, що відсотків так 40 зебілів не лише повірили б, але й кинулися розповсюджувати цю муйню. 😁
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12.11.2021 13:59 Ответить
Пане Ростиславе! Уклінно прошу - подібні ремінісценції - тілько до п'ятнадцятої!!!Регочу -заснути не можу!!!
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12.11.2021 15:35 Ответить
кто этот даун ? плюсы у зеленого осла зарабатывает ?
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12.11.2021 14:03 Ответить
Это ж надо так уцепиться за украденный Скай мол, чтобы докатиться до такой херни...
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12.11.2021 14:09 Ответить
От дурачелло...
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12.11.2021 13:01 Ответить
Згоден. Але в УКРАЇНІ ,вважаю ,слід використовувати "дурбецало".
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12.11.2021 15:39 Ответить
Кому нужен ваш зеля , не понятно из этой статьи?
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12.11.2021 13:02 Ответить
как кому... массонам! Соросу, Ротшильдам и анунакам с Сириуса!
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12.11.2021 13:13 Ответить
Типа кто-то поверит зеленой пурге
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12.11.2021 13:03 Ответить
Слуга народа і Печерський суд - гремуча суміш.
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12.11.2021 13:03 Ответить
Срочно объявить войну Эстонии... и потом капитулировать перед НАТО
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12.11.2021 13:03 Ответить
Бредни очередного слуги-метадонщика
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12.11.2021 13:05 Ответить
Наркозалежний,алкоголік,просто мудак..
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12.11.2021 13:07 Ответить
Разве не то же самое вещал Лукашенко год назад? Буквально слово в слово.
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12.11.2021 13:07 Ответить
Ось він стоїть праворуч.
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12.11.2021 13:08 Ответить
Те, що тодішні генпрокурорЛуценко не янгол,то всім відомо.Але не відомо як він розпорядився 25 мільонами доларів...і скілки у нього було таких кейсів,було б дуже цікаво.
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12.11.2021 13:11 Ответить
зебіл, а з чого ти зробив висновок, що Луценко взяв оті $25лмн ?
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12.11.2021 13:15 Ответить
Що за манери,як у невихованої сірої миші.
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12.11.2021 13:29 Ответить
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12.11.2021 13:11 Ответить
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12.11.2021 13:12 Ответить
Зебобіки хотять, щоб лохторат забув про фінансування терористів державним українським банком під керавництвом ліпшого кореша Зелі Мангером, ось і видумають усякі нісенітниці. Зекодло, можете вгамуватись, ви вже давно не в шоколаді, ви у лайні. Подивіться на свої рейтинги і убийтесь об стіну сортіра.
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12.11.2021 13:12 Ответить
Там якщо копнути, то вилізе і дещо інше, враховуючи, що це державний банк через який проходять гроші міжнародних інституцій, та "велике крадівництво", тому так швидко и мецгера турнули, щоб глибше не копали
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12.11.2021 14:55 Ответить
так Мецгер за правду пострадал?
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13.11.2021 12:33 Ответить
Если коротко - мировая закулиса прищемила пианисту руки...
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12.11.2021 13:16 Ответить
Зебилы, я вас уже не понимаю. А что, Порох уже во всём не виноват???
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12.11.2021 13:19 Ответить
Дык методички запоздали...
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12.11.2021 15:41 Ответить
А ещё они заставили накуриться и набухаться Трухина и расфигарить кучу машин на трассе .....
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12.11.2021 13:20 Ответить
Вже і на Естонію "слуги" почали дзявкати...Бачу,що після кінця епохи бідності,який настане десь за два роки разом з кінцем зелених клоунів у нас залишиться один друг і партнер - Їзраїль,який погодиться прийняти з сотню "слуг"...Це в кращому варіанті,а в гіршому (для нас) приїде сюди і оголосить Україну своєю історичною територією,спадкоємцем хазарського каганату,хасидської ідеологіі Любавичських раббе і культури...А якщо врахувати,що свою гру захоче при цьому зіграти і наш північно-східний сусід то хочеться взагалі десь чкурнути в Африку...
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12.11.2021 13:21 Ответить
Аааааа))))вас ахметка топит,жертва,ты,аборта зелёная...
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12.11.2021 13:23 Ответить
так это Эстония подсказала Зеленскому повысить тарифы, не закупать уголь, развалить энергетику, посраться со всеми западными союзниками, закупить 500 вагонов, посадить гуллиард деревьев, отвести войска от линии соприкосновения, похерить оборонные закупки, посереть вакцинальную компанию, и многое многое другое?
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12.11.2021 13:26 Ответить
****, держите наркоманов, я сейчас полицию вызову )))))))
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12.11.2021 13:26 Ответить
Граждане Папуа Новой Гвинеи напряглись. Они могут быть причастны к медийной атаке на зелень.
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12.11.2021 13:26 Ответить
Дануца?
Дануна!)
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12.11.2021 13:27 Ответить
"Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится", - резюмировал Дануца."

Лучше чем этот Даунец никто из зешоблы не сможет сделать идиотами зеледента всю эту зеленую плесень..
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12.11.2021 13:31 Ответить
у тупорилих зеленських комплекс Наполеона
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12.11.2021 13:32 Ответить
З матеріалів випливає, що співробітники СБУ проникли до поштової скриньки естонця Тедера під час розслідування кримінальної справи. Зробили, якщо вірити матеріалам, це цілком законно. Джерело:

Яким чином СБУ проникло до поштової скриньки, Тендер дав логін і пароль чи тупо хакнули?
Виявляється юрисдикція СБУ вже поширюється і на інші держави, видно наслідки "реформи" зеленого лайна.
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12.11.2021 13:34 Ответить
«Слуга наркота»
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12.11.2021 13:34 Ответить
Пізно пить боржомі естонцю. Хабар вже одержаний іншою стороною
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12.11.2021 13:35 Ответить
Цілком можливо , але : я звичайно патріот своєї країни , але в конфлікті між українськими злодієм та іноземними інвесторами , я завжди буду на боці останніх . Бо вони щось створюють . А злодій тільки все нищить .
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12.11.2021 13:37 Ответить
Наши бизнесмены , и средние и Миллиардеры -принаиотвратительные люди,пытающиеся выглядеть белыми и пушистыми овечками.Поэтому я -на стороне Президента Эстонии.Именно из-за нашего преступного бизнеса нам далеко до ЕС и НАТО.
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12.11.2021 13:39 Ответить
Ну де ж вони їх понабирали? Невже була об'ява :"Партія "слуга урода" набирає зЕбілів у Верховну Раду"
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12.11.2021 13:44 Ответить
там був кастінг,найвідбитіші ідіоти були прийняті на службу
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12.11.2021 14:48 Ответить
Була,але нормальні люди її (об"яву) ігнорували.
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12.11.2021 15:18 Ответить
Как бы там не было, то по этому делу есть решение международного лондонского арбитражного суда, в пользу этого Тедера, не думаю, что и туда он взятку занес, так что 750 миллионов долларов ему отдавать кто-то очень не хочет.
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12.11.2021 13:45 Ответить
Так вот где собака порылась!😁
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12.11.2021 13:46 Ответить
Давайте еще с эстонцами посремся ахаха

Осталось ЗЕкоманде рассорить нас с канадой польшей и сша. Тогда программа кремля будет выполнена и можно будет нариду навязывать мысль что на западе нас не ждут- давайте в таежный союз
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12.11.2021 13:49 Ответить
Ну с Канадой нас посрать зескот очень пытается -чего стоит голосование в ООН против Канады...Трюдо от зекрысы даже трубки не берет -поэтому оно ,зелёное,просит Эдоргана набрать и передать трубку
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12.11.2021 14:12 Ответить
Редактор , нет эстонского имени ГИЛЛАР , есть ХИЛЛАР , не издевайтесь над эстонским языком
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12.11.2021 13:49 Ответить
Задолбали уже эти соревнования "кто в анус Зеленского язык глубже засунет"! Совершенно не удивительно, что все жополизы абсолютно бестолковые. Как можно на полном серьезе озвучивать мотив "медийной атаки на президента": " ... людина перебуває в стані корпоративного конфлікту і таким чином намагається привернути до проблеми увагу ..."
... !? (сори, одни маты в голову приходят)
Ну это как "у меня пожарники не подписывают какой-то там Акт, поэтому пойду и сожгу их пожарную часть".
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12.11.2021 13:53 Ответить
А Цензор.нет можно считать медиа? Если да, то причем тут какой-то эстонец. Я тоже здесь почти каждый день ЗЕклоуна наркоманского гноблю словесно
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12.11.2021 14:06 Ответить
Дануца, Дануца, Дануца? РУМЫН? МОЛДАВАНИН?Да нет это ещё один "потомственный" ЗАПОРОЖСКИЙ КОЗАК И УКРАИНЕЦ., как и рабиновия, бойко и Кива.
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12.11.2021 14:08 Ответить
Сашко Дануца. Знатна політична хвойда з Кропивницького. За час політ кар"єри з 2004 по 2021 р побував чи балотувався від шести партій з протилежною ідеологією типу Україна Впереде Королевської і блок Петра Порошенка., Наша Україна Ющенка і Трудова Україна тігібка, Батьківщина і Сдуги Урода. Абсолютно безпринципний і аморальний екземпляр. В Кропивницькому слово "Дануца" це синонім політичної проститутки. Про це всі знають .
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12.11.2021 14:11 Ответить
Напевно кум чи родич Сыр'йожі лещенка.
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12.11.2021 15:29 Ответить
Что, еще не со всеми союзниками зеленое кодло разосралось ? Талантище, мля... Точно сказано "лучше с умным потерять, чем с дураком найти"
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12.11.2021 14:17 Ответить
Плохому президенту эстонцы мешают.
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12.11.2021 14:18 Ответить
"Перепрацювалися" слуги, почалася панічна атака, прийдеться раніше новорічних канікул ідти на відпочинок бо психічне здоров*я і до цього бажало кращого.
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12.11.2021 14:34 Ответить
Помню, помню!
И все эстонцы - в белых колготках!
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12.11.2021 14:43 Ответить
А чому не москалі винуваті? Чи з Путіним вже дружба?
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12.11.2021 17:19 Ответить
Исходя их его логики, деньги Луценко не взял, а взяли зеленые, т.к. Скай мол отдали не эстонцу, а связанному с лугандоном дрыщу. до еще и денег отвалили из госбанка...
Так что правильно эстонец их парафинит)))
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12.11.2021 22:54 Ответить
 
 