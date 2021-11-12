За медийной атакой на Зеленского и нашу политическую силу стоит гражданин Эстонии Тедер: это хорошо спланированный эстонский гамбит - "слуга народа" Дануца
В "Слуге народа" заявили, что гражданин Эстонии, предприниматель Гиллар Тедер якобы стоит за медийной атакой на Президента Зеленского и партию "СН". Он якобы давал указания Офису бывшего президента Эстонии, куда идти, что делать, о чем говорить и с кем на тему украинских органов власти.
Об этом заявил народный депутат "Слуги народа" Александр Дануца, передает Цензор.НЕТ.
"Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ "Скай Молл", выданного государственным Укрэксимбанком, внесу кое-какую ясность. Как и ко многим другим народным депутатам, ко мне неоднократно обращались различные люди на тему противостояния эстонца Х. Тедера и А. Адамовского. Я лично общался с десятками моих коллег по парламенту, которые так или иначе вовлекались в этот юридический маразм. История старинная (более 12 лет), конфликт корпоративный, сотни судебных решений, короче говоря, оба хороши. На мой взгляд, обоих следует отправить в места не столь отдаленные. Но сейчас расскажу пикантную историю и объясню причины, из-за которых обратил на нее внимание. Ко мне обратились общественники и передали на изучение документы, с их слов, легально ими полученные, свидетельствующие о том, что за медийной атакой на Президента Зеленского ВА и нашу политическую силу стоит эстонский гражданин Хиллар Тедер. По большому счету, это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и таким образом пытается привлечь к проблеме внимание, но если б не одно жирное но. Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам кстати дал суд, куда я обратился, но об этом ниже", - рассказал "слуга народа".
"Дальше начинается грязная политика. Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса Президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем. Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса Президента Эстонии Tiit Riisalo на тему имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Луценко Ю. взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне. Размер обсуждаемой взятки - 25 миллионов долларов США. Такая форма общения - это тоже демократический стандарт? Кто-то удивляется, что так и было? Во то время в прокуратуре работал магазин, куда пускали тех, кто мог и хотел заплатить. Уверяю, в этой почте много чего полезного для правоохранителей", – детализировал политик.
"Увидев все это, я обратился в законном порядке в офис ГП с заявлением о возбуждении уголовного дела, но по какой-то странной причине мне было отказано. Таким образом, я был вынужден обратиться в суд. На днях суд обязал офис ГП внести соответствующие ведомости в ЕРДР. Очень не хочу, чтоб какие-то мошенники незаслуженно нападали на Президента и нашу политическую силу. Буду держать этот вопрос на контроле. Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится", - резюмировал Дануца.
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тем самым унизив зеЛоха предложение "ездить на работу на велосипеде!", а то и решив устроить покушение на него.. а вдруг колесо пробьет и упадет...?
Це ж замах на "найвеличнейшего" поца!
а Бубочка родился "Шариковым"... в "фрикцию" Рады "Служивых половичков" набрали пациентов дурки...
руки...
Дануна!)
Лучше чем этот Даунец никто из зешоблы не сможет сделать идиотами зеледента всю эту зеленую плесень..
Яким чином СБУ проникло до поштової скриньки, Тендер дав логін і пароль чи тупо хакнули?
Виявляється юрисдикція СБУ вже поширюється і на інші держави, видно наслідки "реформи" зеленого лайна.
Осталось ЗЕкоманде рассорить нас с канадой польшей и сша. Тогда программа кремля будет выполнена и можно будет нариду навязывать мысль что на западе нас не ждут- давайте в таежный союз
... !? (сори, одни маты в голову приходят)
Ну это как "у меня пожарники не подписывают какой-то там Акт, поэтому пойду и сожгу их пожарную часть".
И все эстонцы - в белых колготках!
Так что правильно эстонец их парафинит)))