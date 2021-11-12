По делу о смерти белорусского активиста Шишова не завершена еще одна экспертиза, - Выговский

В рамках расследования уголовного дела по факту смерти гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова не завершена еще одна экспертиза, для установления причин смерти привлечены международные эксперты.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

"В этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства", - рассказал Выговский.

По его словам, уже получено 19 заключений экспертов.

"Продолжается еще одна экспертиза", – сказал он.

Руководитель полиции Киева добавил: "Мы в рамках международного сотрудничества привлекли и международных экспертов, чтобы установить окончательную причину смерти".

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о запросе из Беларуси, Выговский сказал: "Нет, это другие государства, которые изъявили желание оказать свою помощь".

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

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По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.