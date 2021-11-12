12 млн за незаконное строительство: в Раде показали суммы будущих высоких штрафов за нарушение. ИНФОГРАФИКА

Законопроект №5655 о реформе градостроительства, кроме внедрения цифровизации, контроля и надзора, будет также предусматривать усиление ответственности за незаконное строительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат, одна из авторов законопроекта и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елена Шуляк.

В частности, законопроект предусматривает штрафные санкции для заказчиков за несоблюдение ряда законов и норм в строительной сфере. Сумма взыскания за нарушения для разных объектов может достигать 950-ти прожиточных минимумов.

"Хотим организовать систему штрафов, которая действительно мотивировала бы строить честно. Конечно, в рамках Единой электронной системы в строительстве, работа которой осуществляется с реформой на постоянной основе, обмануть закон не удастся. Но мы все равно хотим перестраховаться штрафами", – рассказала Шуляк.

По ее словам, самыми высокими штрафы будут для заказчиков строительства класса СС2 и СС3. Так, нарушителей ждут штрафы от 370 до 400 прожиточных минимумов (для СС2) и от 900 до 950 прожиточных минимумов (для СС3). Предусматривается и классификация штрафов, которая от тяжести нарушения может умножать штрафы в 2,3 или 5 раз. К примеру, незаконное проведение работ класса СС3 на памятнике архитектуры будет означать для заказчика штраф в 5-кратном размере, то есть около 12 млн грн.

"Важно понимать, что убедительные суммы мы предусмотрели как раз для объектов класса последствий СС2 и СС3. То есть для тех, кто строит магазины, БЦ, ТЦ, многоквартирные дома, ЖК и тд. Штрафы же для домов или небольших объектов, которые возводят физические лица, по сравнению с другими будут адекватными", - пояснила народная депутат.

Она добавила, что законопроект будет рассмотрен парламентом во втором чтении в декабре.

Другим документом реформы, законопроектом №5877, устанавливается также уголовная ответственность за нарушения в сфере градостроительной деятельности. Планируется дополнить нормы Уголовного кодекса в части самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Например, за незаконное строительство, создавшее опасность или повлекшее тяжкие технологические аварии или экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.